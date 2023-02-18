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Евросоюз направит в Армению миссию в составе ста человек - РИА Новости, 18.02.2023
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Евросоюз направит в Армению миссию в составе ста человек
Евросоюз направит в Армению миссию в составе ста человек - РИА Новости, 18.02.2023
Евросоюз направит в Армению миссию в составе ста человек
Евросоюз на следующей неделе направит в Армению миссию в составе 100 человек, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T03:33
2023-02-18T03:34
в мире
армения
россия
азербайджан
урсула фон дер ляйен
никол пашинян
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Евросоюз на следующей неделе направит в Армению миссию в составе 100 человек, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Главы МИД ЕС на заседании 23 января одобрили создание гражданской миссии в Армении для содействия стабилизации в приграничных районах, укреплению доверия и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Ожидается, что мандат миссии составит два года, ее оперативный штаб разместится в Армении. В пятницу фон дер Ляйен встретилась с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. "ЕС является надежным партнером Армении. На следующей неделе в Армению будет направлена миссия в составе 100 человек, способствующая миру и стабильности. Мы приветствуем прогресс, достигнутый в области демократических реформ, и будем и дальше развивать потенциал в рамках нашего плана экономических инвестиций", - сообщила после встречи глава ЕК в Twitter. МИД России ранее, комментируя запуск новой посреднической миссии ЕС в Армении, заявил, что появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия, попытки ЕС потеснить посреднические усилия России в Закавказье способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев и возвращению мира в регион. Во внешнеполитическом ведомстве убеждены, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается "российский миротворческий контингент, развернутый на основе заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также несущие службу на армянских рубежах российские пограничники".
https://ria.ru/20230217/granitsa-1852602902.html
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в мире, армения, россия, азербайджан, урсула фон дер ляйен, никол пашинян, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Армения, Россия, Азербайджан, Урсула фон дер Ляйен, Никол Пашинян, Евросоюз, Еврокомиссия
03:33 18.02.2023 (обновлено: 03:34 18.02.2023)
 
Евросоюз направит в Армению миссию в составе ста человек

Фон дер Ляйен: ЕС на следующей неделе направит в Армению миссию в составе ста человек

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Евросоюз на следующей неделе направит в Армению миссию в составе 100 человек, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Главы МИД ЕС на заседании 23 января одобрили создание гражданской миссии в Армении для содействия стабилизации в приграничных районах, укреплению доверия и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Ожидается, что мандат миссии составит два года, ее оперативный штаб разместится в Армении.
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В пятницу фон дер Ляйен встретилась с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. "ЕС является надежным партнером Армении. На следующей неделе в Армению будет направлена миссия в составе 100 человек, способствующая миру и стабильности. Мы приветствуем прогресс, достигнутый в области демократических реформ, и будем и дальше развивать потенциал в рамках нашего плана экономических инвестиций", - сообщила после встречи глава ЕК в Twitter.
МИД России ранее, комментируя запуск новой посреднической миссии ЕС в Армении, заявил, что появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия, попытки ЕС потеснить посреднические усилия России в Закавказье способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев и возвращению мира в регион. Во внешнеполитическом ведомстве убеждены, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается "российский миротворческий контингент, развернутый на основе заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также несущие службу на армянских рубежах российские пограничники".
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