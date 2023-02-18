https://ria.ru/20230218/armeniya-1852810558.html

Евросоюз направит в Армению миссию в составе ста человек

Евросоюз направит в Армению миссию в составе ста человек - РИА Новости, 18.02.2023

Евросоюз направит в Армению миссию в составе ста человек

Евросоюз на следующей неделе направит в Армению миссию в составе 100 человек, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T03:33

2023-02-18T03:33

2023-02-18T03:34

в мире

армения

россия

азербайджан

урсула фон дер ляйен

никол пашинян

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Евросоюз на следующей неделе направит в Армению миссию в составе 100 человек, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Главы МИД ЕС на заседании 23 января одобрили создание гражданской миссии в Армении для содействия стабилизации в приграничных районах, укреплению доверия и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Ожидается, что мандат миссии составит два года, ее оперативный штаб разместится в Армении. В пятницу фон дер Ляйен встретилась с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. "ЕС является надежным партнером Армении. На следующей неделе в Армению будет направлена миссия в составе 100 человек, способствующая миру и стабильности. Мы приветствуем прогресс, достигнутый в области демократических реформ, и будем и дальше развивать потенциал в рамках нашего плана экономических инвестиций", - сообщила после встречи глава ЕК в Twitter. МИД России ранее, комментируя запуск новой посреднической миссии ЕС в Армении, заявил, что появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия, попытки ЕС потеснить посреднические усилия России в Закавказье способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев и возвращению мира в регион. Во внешнеполитическом ведомстве убеждены, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается "российский миротворческий контингент, развернутый на основе заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также несущие службу на армянских рубежах российские пограничники".

https://ria.ru/20230217/granitsa-1852602902.html

https://ria.ru/20230216/dogovor-1852326824.html

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в мире, армения, россия, азербайджан, урсула фон дер ляйен, никол пашинян, евросоюз, еврокомиссия