https://ria.ru/20230218/alkogol-1852819362.html
Эксперт рассказал, как изменились продажи алкоголя в российских ресторанах
Эксперт рассказал, как изменились продажи алкоголя в российских ресторанах - РИА Новости, 18.02.2023
Эксперт рассказал, как изменились продажи алкоголя в российских ресторанах
Российский гостинично-ресторанный бизнес (HoReCa) в 2022 году нарастил продажи всех категорий алкогольной продукции, но структура продаж изменилась: выросла... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T08:22
2023-02-18T08:22
2023-02-18T12:22
общество
экономика
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российский гостинично-ресторанный бизнес (HoReCa) в 2022 году нарастил продажи всех категорий алкогольной продукции, но структура продаж изменилась: выросла доля крепких напитков, в значительной степени за счет водки, а популярность тихих вин снизилась, рассказал РИА Новости директор по маркетингу крупнейшего импортера вин в России Luding Group Андрей Ушаков. "По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в прошлом году в российском секторе HoReCa отмечался рост продаж по всем основным категориям алкогольной продукции, однако сама структура продаж изменилась. Прежде всего в условиях сокращения импортного ассортимента вырос спрос на российский крепкий алкоголь", - сообщил Ушаков. Он уточнил, что в целом крепкие спиртные напитки вышли в тренд – их доля в общей структуре продаж в ресторанах и отелях выросла на 2,3 процентного пункта (п.п.), и в значительной степени это повышение обеспечила водка. По его словам, доля этого напитка выросла на рекордные для группы крепкого алкоголя 2,4 процентного пункта, а рост продаж относительно 2021 года составил 21,2%. Кроме того, эксперт заметил, что за 2022 год заметно увеличились продажи ликероводочных изделий с крепостью выше 25% (на 35,4%) и коньяков (на 27%). А доля этих напитков в потреблении выросла на 0,9 и 0,4 процентного пункта соответственно. При этом эксперт отметил сокращение доли винодельческой продукции в общей структуре потребления в ресторанах и отелях на 3,75 п.п. Он пояснил, что наибольшее снижение продемонстрировали тихие вина - на 2,3 п.п. "Тем не менее продажи виноградного вина относительно показателей 2021 года выросли (+2,3%)", - сказал эксперт. Также он заметил, что больше 40% в продажах потеряли винные напитки без добавления этилового спирта, в частности вермут. По словам Ушакова, лидерами роста продаж в винной группе по-прежнему остаются игристые и шампанские вина (+9,75%), хотя их доля в структуре потребления не изменилась. "Несмотря на уход с российского рынка ряда известных зарубежных производителей игристого, благодаря импортозамещению этому напитку удалось сохранить свою долю в общей структуре потребления", - указал эксперт. Ушаков прогнозирует, что в нынешнем году прошлогодняя тенденция сохранится. "Рост доли крепких алкогольных напитков продолжится. При этом игристые вина также будут укреплять свои позиции", - заключил он.
https://ria.ru/20230205/vodka-1849818243.html
https://ria.ru/20230101/khranenie-1842574758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, экономика, россия, алкоголь, еда - туризм
Общество, Экономика, Россия, Алкоголь, Туризм, Еда - Туризм
08:22 18.02.2023 (обновлено: 12:22 18.02.2023)
Эксперт рассказал, как изменились продажи алкоголя в российских ресторанах
Эксперт Ушаков: россияне в 2022 году стали больше заказывать в ресторанах крепкий алкоголь
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российский гостинично-ресторанный бизнес (HoReCa) в 2022 году нарастил продажи всех категорий алкогольной продукции, но структура продаж изменилась: выросла доля крепких напитков, в значительной степени за счет водки, а популярность тихих вин снизилась, рассказал РИА Новости директор по маркетингу крупнейшего импортера вин в России Luding Group Андрей Ушаков.
"По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в прошлом году в российском секторе HoReCa отмечался рост продаж по всем основным категориям алкогольной продукции, однако сама структура продаж изменилась. Прежде всего в условиях сокращения импортного ассортимента вырос спрос на российский крепкий алкоголь", - сообщил Ушаков.
Он уточнил, что в целом крепкие спиртные напитки вышли в тренд – их доля в общей структуре продаж в ресторанах и отелях выросла на 2,3 процентного пункта (п.п.), и в значительной степени это повышение обеспечила водка. По его словам, доля этого напитка выросла на рекордные для группы крепкого алкоголя 2,4 процентного пункта, а рост продаж относительно 2021 года составил 21,2%.
Кроме того, эксперт заметил, что за 2022 год заметно увеличились продажи ликероводочных изделий с крепостью выше 25% (на 35,4%) и коньяков (на 27%). А доля этих напитков в потреблении выросла на 0,9 и 0,4 процентного пункта соответственно.
При этом эксперт отметил сокращение доли винодельческой продукции в общей структуре потребления в ресторанах и отелях на 3,75 п.п. Он пояснил, что наибольшее снижение продемонстрировали тихие вина - на 2,3 п.п. "Тем не менее продажи виноградного вина относительно показателей 2021 года выросли (+2,3%)", - сказал эксперт. Также он заметил, что больше 40% в продажах потеряли винные напитки без добавления этилового спирта, в частности вермут.
По словам Ушакова, лидерами роста продаж в винной группе по-прежнему остаются игристые и шампанские вина (+9,75%), хотя их доля в структуре потребления не изменилась. "Несмотря на уход с российского рынка ряда известных зарубежных производителей игристого, благодаря импортозамещению этому напитку удалось сохранить свою долю в общей структуре потребления", - указал эксперт.
Ушаков прогнозирует, что в нынешнем году прошлогодняя тенденция сохранится. "Рост доли крепких алкогольных напитков продолжится. При этом игристые вина также будут укреплять свои позиции", - заключил он.