https://ria.ru/20230218/alkogol-1852819362.html

Эксперт рассказал, как изменились продажи алкоголя в российских ресторанах

Эксперт рассказал, как изменились продажи алкоголя в российских ресторанах - РИА Новости, 18.02.2023

Эксперт рассказал, как изменились продажи алкоголя в российских ресторанах

Российский гостинично-ресторанный бизнес (HoReCa) в 2022 году нарастил продажи всех категорий алкогольной продукции, но структура продаж изменилась: выросла... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T08:22

2023-02-18T08:22

2023-02-18T12:22

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российский гостинично-ресторанный бизнес (HoReCa) в 2022 году нарастил продажи всех категорий алкогольной продукции, но структура продаж изменилась: выросла доля крепких напитков, в значительной степени за счет водки, а популярность тихих вин снизилась, рассказал РИА Новости директор по маркетингу крупнейшего импортера вин в России Luding Group Андрей Ушаков. "По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в прошлом году в российском секторе HoReCa отмечался рост продаж по всем основным категориям алкогольной продукции, однако сама структура продаж изменилась. Прежде всего в условиях сокращения импортного ассортимента вырос спрос на российский крепкий алкоголь", - сообщил Ушаков. Он уточнил, что в целом крепкие спиртные напитки вышли в тренд – их доля в общей структуре продаж в ресторанах и отелях выросла на 2,3 процентного пункта (п.п.), и в значительной степени это повышение обеспечила водка. По его словам, доля этого напитка выросла на рекордные для группы крепкого алкоголя 2,4 процентного пункта, а рост продаж относительно 2021 года составил 21,2%. Кроме того, эксперт заметил, что за 2022 год заметно увеличились продажи ликероводочных изделий с крепостью выше 25% (на 35,4%) и коньяков (на 27%). А доля этих напитков в потреблении выросла на 0,9 и 0,4 процентного пункта соответственно. При этом эксперт отметил сокращение доли винодельческой продукции в общей структуре потребления в ресторанах и отелях на 3,75 п.п. Он пояснил, что наибольшее снижение продемонстрировали тихие вина - на 2,3 п.п. "Тем не менее продажи виноградного вина относительно показателей 2021 года выросли (+2,3%)", - сказал эксперт. Также он заметил, что больше 40% в продажах потеряли винные напитки без добавления этилового спирта, в частности вермут. По словам Ушакова, лидерами роста продаж в винной группе по-прежнему остаются игристые и шампанские вина (+9,75%), хотя их доля в структуре потребления не изменилась. "Несмотря на уход с российского рынка ряда известных зарубежных производителей игристого, благодаря импортозамещению этому напитку удалось сохранить свою долю в общей структуре потребления", - указал эксперт. Ушаков прогнозирует, что в нынешнем году прошлогодняя тенденция сохранится. "Рост доли крепких алкогольных напитков продолжится. При этом игристые вина также будут укреплять свои позиции", - заключил он.

https://ria.ru/20230205/vodka-1849818243.html

https://ria.ru/20230101/khranenie-1842574758.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, экономика, россия, алкоголь, еда - туризм