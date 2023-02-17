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Женщина, которую удерживал мужчина в центре Москвы, не пострадала - РИА Новости, 17.02.2023
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Женщина, которую удерживал мужчина в центре Москвы, не пострадала
Женщина, которую удерживал мужчина в центре Москвы, не пострадала - РИА Новости, 17.02.2023
Женщина, которую удерживал мужчина в центре Москвы, не пострадала
Московский главк МВД РФ подтвердил РИА новости что женщина в магазине цветов на Таганской улице в столице, которую удерживал мужчина, не пострадала. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T22:06
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Московский главк МВД РФ подтвердил РИА новости что женщина в магазине цветов на Таганской улице в столице, которую удерживал мужчина, не пострадала."Сотрудниками полиции УВД Центрального административного округа ГУМВД России по городу Москве задержан мужчина, который удерживал женщину в магазине цветов на улице Таганская", - сказали в главке.Позднее в московской прокуратуре уточнили, что продавщицу взяли в заложники двое мужчин, один из них был вооружен травматическим пистолетом. Оба преступника задержаны.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
22:06 17.02.2023 (обновлено: 22:45 17.02.2023)
 
Женщина, которую удерживал мужчина в центре Москвы, не пострадала

Женщина, которую удерживал мужчина в магазине на Таганской улице в Москве, не пострадала

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Московский главк МВД РФ подтвердил РИА новости что женщина в магазине цветов на Таганской улице в столице, которую удерживал мужчина, не пострадала.
"Сотрудниками полиции УВД Центрального административного округа ГУМВД России по городу Москве задержан мужчина, который удерживал женщину в магазине цветов на улице Таганская", - сказали в главке.
Позднее в московской прокуратуре уточнили, что продавщицу взяли в заложники двое мужчин, один из них был вооружен травматическим пистолетом. Оба преступника задержаны.
Кадр видео, опубликованного Главным управлением МВД России по Московской области
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