https://ria.ru/20230217/zhenschina-1852795564.html

Женщина, которую удерживал мужчина в центре Москвы, не пострадала

Женщина, которую удерживал мужчина в центре Москвы, не пострадала - РИА Новости, 17.02.2023

Женщина, которую удерживал мужчина в центре Москвы, не пострадала

Московский главк МВД РФ подтвердил РИА новости что женщина в магазине цветов на Таганской улице в столице, которую удерживал мужчина, не пострадала. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T22:06

2023-02-17T22:06

2023-02-17T22:45

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Московский главк МВД РФ подтвердил РИА новости что женщина в магазине цветов на Таганской улице в столице, которую удерживал мужчина, не пострадала."Сотрудниками полиции УВД Центрального административного округа ГУМВД России по городу Москве задержан мужчина, который удерживал женщину в магазине цветов на улице Таганская", - сказали в главке.Позднее в московской прокуратуре уточнили, что продавщицу взяли в заложники двое мужчин, один из них был вооружен травматическим пистолетом. Оба преступника задержаны.

https://ria.ru/20230209/ograblenie-1850838700.html

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2023

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происшествия, москва, россия