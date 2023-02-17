https://ria.ru/20230217/zelenskiy-1852712001.html
В США дали совет Зеленскому, как общаться с Путиным
В США дали совет Зеленскому, как общаться с Путиным - РИА Новости, 17.02.2023
В США дали совет Зеленскому, как общаться с Путиным
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует принять российскую позицию, чтобы ускорить начало мирного процесса, заявил офицер разведки морской пехоты США в... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T15:56
2023-02-17T15:56
2023-02-17T17:29
в мире
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владимир зеленский
скотт риттер
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует принять российскую позицию, чтобы ускорить начало мирного процесса, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Вы не можете сесть за стол переговоров, когда вы говорите на совершенно разных языках. В какой-то момент Зеленскому придется научится говорить по-русски, я не имею в виду буквально, необходимо понять позицию Москвы, только тогда будет достигнуто урегулирование путем переговоров", — отметил он.Военный уверен, что главная проблема кроется в нежелании Киева принимать реальность, в которой ВСУ не удастся получить преимущества над Вооруженными силами России.Кроме того, Риттер предупреждает, что планы Зеленского по захвату Донбасса и Крыма невыполнимы, и чем быстрее украинский лидер признает это, тем выше будет вероятность избежать больших потерь.
https://ria.ru/20230217/germaniya-1852696658.html
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в мире, украина, сша, москва, владимир зеленский, скотт риттер, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Москва, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины
15:56 17.02.2023 (обновлено: 17:29 17.02.2023)
В США дали совет Зеленскому, как общаться с Путиным
Американский офицер Риттер призвал Зеленского понять позицию Путина ради переговоров