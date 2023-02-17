https://ria.ru/20230217/zelenskiy-1852652765.html

Сын Трампа одной фотографией показал роль Зеленского в США

Сын Трампа одной фотографией показал роль Зеленского в США - РИА Новости, 17.02.2023

Сын Трампа одной фотографией показал роль Зеленского в США

Губернатору Огайо нужно выступать в маске с лицом президента Украины Владимира Зеленского, чтобы выпросить помощь от американского правительства, пошутил в... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T13:08

2023-02-17T13:08

2023-02-17T14:46

в мире

огайо

украина

сша

владимир зеленский

дональд трамп-младший

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Губернатору Огайо нужно выступать в маске с лицом президента Украины Владимира Зеленского, чтобы выпросить помощь от американского правительства, пошутил в своих соцсетях сын экс-президента США Дональда Трампа, сообщает агентство Sputnik Ближнее зарубежье."Губернатор Огайо после того, как Байден отклонил его просьбу о помощи в случае стихийных бедствий", — подписал картинку Дональд Трамп — младший. Грузовой состав сошел с рельсов в штате Огайо 3 февраля, он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии возник пожар, за которым последовал взрыв. Это привело к выбросу в атмосферу опасных веществ.Несмотря на призывы властей сохранять спокойствие, американские экоактивисты выразили опасения из-за распространения опасных веществ в воде и воздухе. Чрезвычайным службам пришлось эвакуировать около полутора тысяч граждан из соседних с местом аварии домов. По информации The Washington Post, некоторые из жителей боятся возвращаться, многие за пределами зоны эвакуации также покинули свои дома.Уже 8 февраля власти заявили, что район выброса химикатов безопасен и жители могут вернуться в свои жилища. По их данным, уровень загрязнений не превышает нормы, однако в интернете начали появляться истории об умерших в водоемах рыбах, курах — в домашних хозяйствах, а местные жители жалуются на ухудшение самочувствия после аварии.

https://ria.ru/20230217/ogayo-1852642478.html

огайо

украина

сша

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в мире, огайо, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп-младший