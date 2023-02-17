13:08 17.02.2023 (обновлено: 14:46 17.02.2023)
Сын Трампа одной фотографией показал роль Зеленского в США
Сын Трампа с помощью фотографии высмеял роль Зеленского в США
© AP Photo / Susan WalshДональд Трамп — младший
© AP Photo / Susan Walsh
Дональд Трамп — младший. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Губернатору Огайо нужно выступать в маске с лицом президента Украины Владимира Зеленского, чтобы выпросить помощь от американского правительства, пошутил в своих соцсетях сын экс-президента США Дональда Трампа, сообщает агентство Sputnik Ближнее зарубежье.
"Губернатор Огайо после того, как Байден отклонил его просьбу о помощи в случае стихийных бедствий", — подписал картинку Дональд Трамп — младший.
"Губернатор Огайо после того, как Байден отклонил его просьбу о помощи в случае стихийных бедствий", — подписал картинку Дональд Трамп — младший.
Грузовой состав сошел с рельсов в штате Огайо 3 февраля, он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии возник пожар, за которым последовал взрыв. Это привело к выбросу в атмосферу опасных веществ.
Несмотря на призывы властей сохранять спокойствие, американские экоактивисты выразили опасения из-за распространения опасных веществ в воде и воздухе. Чрезвычайным службам пришлось эвакуировать около полутора тысяч граждан из соседних с местом аварии домов. По информации The Washington Post, некоторые из жителей боятся возвращаться, многие за пределами зоны эвакуации также покинули свои дома.
Несмотря на призывы властей сохранять спокойствие, американские экоактивисты выразили опасения из-за распространения опасных веществ в воде и воздухе. Чрезвычайным службам пришлось эвакуировать около полутора тысяч граждан из соседних с местом аварии домов. По информации The Washington Post, некоторые из жителей боятся возвращаться, многие за пределами зоны эвакуации также покинули свои дома.
Уже 8 февраля власти заявили, что район выброса химикатов безопасен и жители могут вернуться в свои жилища. По их данным, уровень загрязнений не превышает нормы, однако в интернете начали появляться истории об умерших в водоемах рыбах, курах — в домашних хозяйствах, а местные жители жалуются на ухудшение самочувствия после аварии.