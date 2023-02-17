https://ria.ru/20230217/zelenskiy-1852638753.html
В Британии поставили на место Зеленского после слов о территории Украины
В Британии поставили на место Зеленского после слов о территории Украины - РИА Новости, 17.02.2023
В Британии поставили на место Зеленского после слов о территории Украины
Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского об отказе от территориальных уступок в рамках... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T12:34
2023-02-17T12:34
2023-02-17T13:08
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского об отказе от территориальных уступок в рамках потенциального мирного соглашения с Россией. "Если Зеленский отказывается даже говорить о мире, зачем мы ему оружие посылаем?" — удивился один из комментаторов. "Украина должна смириться с этим (потерей территорий. — Прим. ред), посмотреть правде в глаза и заключить сделку, чтобы положить конец конфликту", — отметил другой. "Зеленский делает все возможное, чтобы вовлечь в конфликт весь остальной мир", — подчеркнул третий. "Зеленский не заинтересован в мире, он слишком наслаждается своей новообретенной славой", — заявил пятый комментатор. "Он представляет опасность для всех нас и вполне может быть причиной третьей мировой войны", — заключили читатели. Осенью 2022 года Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным. При этом Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам. А украинский лидер Владимир Зеленский утверждал, что "не будет никакого "Минска-3". Подобные слова подтверждают позицию соседней страны о нежелании вести мирный диалог, заявил на это РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20230217/ukraina-1852577207.html
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в мире, украина, владимир зеленский, владимир путин, россия, москва
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Москва
12:34 17.02.2023 (обновлено: 13:08 17.02.2023)
В Британии поставили на место Зеленского после слов о территории Украины
Читатели Daily Mail раскритиковали заявление Зеленского о территории Украины
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости.
Читатели британской газеты Daily Mail
раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского об отказе от территориальных уступок в рамках потенциального мирного соглашения с Россией.
"Если Зеленский отказывается даже говорить о мире, зачем мы ему оружие посылаем?" — удивился один из комментаторов.
"Украина должна смириться с этим (потерей территорий. — Прим. ред), посмотреть правде в глаза и заключить сделку, чтобы положить конец конфликту", — отметил другой.
"Зеленский делает все возможное, чтобы вовлечь в конфликт весь остальной мир", — подчеркнул третий.
"Мы должны исключить возможность передачи ему денег или оружия. Это не наш конфликт, и мы не имеем к этому никакого отношения", — поделился мнением еще один читатель.
"Зеленский не заинтересован в мире, он слишком наслаждается своей новообретенной славой", — заявил пятый комментатор.
"Он представляет опасность для всех нас и вполне может быть причиной третьей мировой войны", — заключили читатели.
Осенью 2022 года Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.
При этом Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам. А украинский лидер Владимир Зеленский утверждал, что "не будет никакого "Минска-3". Подобные слова подтверждают позицию соседней страны о нежелании вести мирный диалог, заявил на это РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
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