Рейтинг@Mail.ru
В Британии поставили на место Зеленского после слов о территории Украины - РИА Новости, 17.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230217/zelenskiy-1852638753.html
В Британии поставили на место Зеленского после слов о территории Украины
В Британии поставили на место Зеленского после слов о территории Украины - РИА Новости, 17.02.2023
В Британии поставили на место Зеленского после слов о территории Украины
Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского об отказе от территориальных уступок в рамках... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T12:34
2023-02-17T13:08
в мире
украина
владимир зеленский
владимир путин
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850924741_0:103:3078:1834_1920x0_80_0_0_3d88f02b2562c49f7e09f64ae94ed220.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского об отказе от территориальных уступок в рамках потенциального мирного соглашения с Россией. "Если Зеленский отказывается даже говорить о мире, зачем мы ему оружие посылаем?" — удивился один из комментаторов. "Украина должна смириться с этим (потерей территорий. — Прим. ред), посмотреть правде в глаза и заключить сделку, чтобы положить конец конфликту", — отметил другой. "Зеленский делает все возможное, чтобы вовлечь в конфликт весь остальной мир", — подчеркнул третий. "Зеленский не заинтересован в мире, он слишком наслаждается своей новообретенной славой", — заявил пятый комментатор. "Он представляет опасность для всех нас и вполне может быть причиной третьей мировой войны", — заключили читатели. Осенью 2022 года Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным. При этом Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам. А украинский лидер Владимир Зеленский утверждал, что "не будет никакого "Минска-3". Подобные слова подтверждают позицию соседней страны о нежелании вести мирный диалог, заявил на это РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20230217/ukraina-1852577207.html
https://ria.ru/20230217/zelenskiy-1852586856.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850924741_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_4ebe6dd5f4fab0c4c99d7ea99751bdf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, владимир путин, россия, москва
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Москва
12:34 17.02.2023 (обновлено: 13:08 17.02.2023)
 
В Британии поставили на место Зеленского после слов о территории Украины

Читатели Daily Mail раскритиковали заявление Зеленского о территории Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского об отказе от территориальных уступок в рамках потенциального мирного соглашения с Россией.
"Если Зеленский отказывается даже говорить о мире, зачем мы ему оружие посылаем?" — удивился один из комментаторов.
Артиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
08:58Специальная военная операция на Украине
Экс-советник ЦРУ: Байден готовит жуткую концовку для конфликта на Украине
"Украина должна смириться с этим (потерей территорий. — Прим. ред), посмотреть правде в глаза и заключить сделку, чтобы положить конец конфликту", — отметил другой.
"Зеленский делает все возможное, чтобы вовлечь в конфликт весь остальной мир", — подчеркнул третий.
"Мы должны исключить возможность передачи ему денег или оружия. Это не наш конфликт, и мы не имеем к этому никакого отношения", — поделился мнением еще один читатель.
"Зеленский не заинтересован в мире, он слишком наслаждается своей новообретенной славой", — заявил пятый комментатор.
"Он представляет опасность для всех нас и вполне может быть причиной третьей мировой войны", — заключили читатели.
Осенью 2022 года Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.
При этом Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам. А украинский лидер Владимир Зеленский утверждал, что "не будет никакого "Минска-3". Подобные слова подтверждают позицию соседней страны о нежелании вести мирный диалог, заявил на это РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Выступление президента Украины Владимира Зеленского на открытии международного кинофестиваля в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
09:32
Обращение Зеленского на Берлинале шокировало немцев
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала