https://ria.ru/20230217/zdravookhranenie-1852758652.html

Малков: система здравоохранения Рязанской области меняется

Малков: система здравоохранения Рязанской области меняется - РИА Новости, 17.02.2023

Малков: система здравоохранения Рязанской области меняется

Система здравоохранения Рязанской области меняется - в текущем году будет построено 15 фельдшерско-акушерских пунктов, в ближайшее время откроется новый... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T18:37

2023-02-17T18:37

2023-02-17T18:37

рязанская область

рязанская область

касимовский район

россия

павел малков

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РЯЗАНЬ, 17 фев – РИА Новости. Система здравоохранения Рязанской области меняется - в текущем году будет построено 15 фельдшерско-акушерских пунктов, в ближайшее время откроется новый онкодиспансер, сообщил губернатор Павел Малков. По информации пресс-службы правительства региона, в пятницу область посетил полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, который совместно Малковым побывал в фельдшерско-акушерском пункте села Шостье Касимовского района, построенном в конце прошлого года, а также провел совещание по проблемам системы здравоохранения. Губернатор подчеркнул, что в регионе начинает работать медицинская информационная система, очень серьезно меняется система родовспоможения. "В прошлом году 15 ФАПов построили. В этом году построим еще пятнадцать. Все это стало возможным благодаря федеральной помощи и реализации национального проекта "Здравоохранение". Запустим скоро новый онкодиспансер. Это серьезный шаг в этой сфере", - рассказал Малков. Щеголев, отмечается в сообщении, напомнил, что президент РФ Владимир Путин обозначил сбережение народа главным стратегическим приоритетом государства, и здравоохранение в этой работе играет ключевую роль. "Регулярно принимаются дополнительные решения, которые направлены на повышение эффективности системы здравоохранения. Все больше акцентов делается на малые города и сельскую местность. Но многое зависит и от профессионализма работников этой сферы, от лекарственного обеспечения населения, от системы подготовки будущих врачей и среднего медперсонала, гармоничного сочетания государственной и частной медицины. Это непростые вопросы, но точно решаемые. И механизмы для этого существуют, и лучшие практики, которые подтверждают, что всё это можно наладить очень эффективно", - сказал полпред президента в ЦФО.

https://ria.ru/20230217/gaz-1852752257.html

рязанская область

касимовский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

рязанская область, касимовский район, россия, павел малков