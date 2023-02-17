https://ria.ru/20230217/zdravookhranenie-1852758652.html
Малков: система здравоохранения Рязанской области меняется
Малков: система здравоохранения Рязанской области меняется - РИА Новости, 17.02.2023
Малков: система здравоохранения Рязанской области меняется
Система здравоохранения Рязанской области меняется - в текущем году будет построено 15 фельдшерско-акушерских пунктов, в ближайшее время откроется новый... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T18:37
2023-02-17T18:37
2023-02-17T18:37
рязанская область
рязанская область
касимовский район
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павел малков
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РЯЗАНЬ, 17 фев – РИА Новости. Система здравоохранения Рязанской области меняется - в текущем году будет построено 15 фельдшерско-акушерских пунктов, в ближайшее время откроется новый онкодиспансер, сообщил губернатор Павел Малков. По информации пресс-службы правительства региона, в пятницу область посетил полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, который совместно Малковым побывал в фельдшерско-акушерском пункте села Шостье Касимовского района, построенном в конце прошлого года, а также провел совещание по проблемам системы здравоохранения. Губернатор подчеркнул, что в регионе начинает работать медицинская информационная система, очень серьезно меняется система родовспоможения. "В прошлом году 15 ФАПов построили. В этом году построим еще пятнадцать. Все это стало возможным благодаря федеральной помощи и реализации национального проекта "Здравоохранение". Запустим скоро новый онкодиспансер. Это серьезный шаг в этой сфере", - рассказал Малков. Щеголев, отмечается в сообщении, напомнил, что президент РФ Владимир Путин обозначил сбережение народа главным стратегическим приоритетом государства, и здравоохранение в этой работе играет ключевую роль. "Регулярно принимаются дополнительные решения, которые направлены на повышение эффективности системы здравоохранения. Все больше акцентов делается на малые города и сельскую местность. Но многое зависит и от профессионализма работников этой сферы, от лекарственного обеспечения населения, от системы подготовки будущих врачей и среднего медперсонала, гармоничного сочетания государственной и частной медицины. Это непростые вопросы, но точно решаемые. И механизмы для этого существуют, и лучшие практики, которые подтверждают, что всё это можно наладить очень эффективно", - сказал полпред президента в ЦФО.
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РИА Новости
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рязанская область, касимовский район, россия, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Касимовский район, Россия, Павел Малков
Малков: система здравоохранения Рязанской области меняется
Губернатор Малков: система здравоохранения Рязанской области меняется
РЯЗАНЬ, 17 фев – РИА Новости. Система здравоохранения Рязанской области меняется - в текущем году будет построено 15 фельдшерско-акушерских пунктов, в ближайшее время откроется новый онкодиспансер, сообщил губернатор Павел Малков.
По информации пресс-службы правительства региона, в пятницу область посетил полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, который совместно Малковым побывал в фельдшерско-акушерском пункте села Шостье Касимовского района, построенном в конце прошлого года, а также провел совещание по проблемам системы здравоохранения.
"Система здравоохранения меняется, и будет меняться. Конечно, для этого требуется определенное время и усилия. Причем усилия всех заинтересованных ведомств и структур, которые, так или иначе, касаются этих задач. Есть понимание, куда двигаться по каждому направлению. Видим, какие шаги нужно сделать для развития, выделяем дополнительные средства из областного бюджета. Благодарим федеральный центр за поддержку", - цитирует Малкова его пресс-служба.
Губернатор подчеркнул, что в регионе начинает работать медицинская информационная система, очень серьезно меняется система родовспоможения. "В прошлом году 15 ФАПов построили. В этом году построим еще пятнадцать. Все это стало возможным благодаря федеральной помощи и реализации национального проекта "Здравоохранение". Запустим скоро новый онкодиспансер. Это серьезный шаг в этой сфере", - рассказал Малков.
Щеголев, отмечается в сообщении, напомнил, что президент РФ Владимир Путин обозначил сбережение народа главным стратегическим приоритетом государства, и здравоохранение в этой работе играет ключевую роль.
"Регулярно принимаются дополнительные решения, которые направлены на повышение эффективности системы здравоохранения. Все больше акцентов делается на малые города и сельскую местность. Но многое зависит и от профессионализма работников этой сферы, от лекарственного обеспечения населения, от системы подготовки будущих врачей и среднего медперсонала, гармоничного сочетания государственной и частной медицины. Это непростые вопросы, но точно решаемые. И механизмы для этого существуют, и лучшие практики, которые подтверждают, что всё это можно наладить очень эффективно", - сказал полпред президента в ЦФО.