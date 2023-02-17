https://ria.ru/20230217/zdravookhranenie-1852620909.html

Липецкая область вышла в лидеры по темпам снижения младенческой смертности

Липецкая область вышла в лидеры по темпам снижения младенческой смертности - РИА Новости, 17.02.2023

Липецкая область вышла в лидеры по темпам снижения младенческой смертности

Организация эффективной работы первичного звена здравоохранения позволила Липецкой области стать одним из лучших регионов в стране по темпам снижению уровня... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T11:51

2023-02-17T11:51

2023-02-17T11:51

липецкая область

игорь артамонов

липецк

татьяна голикова

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ЛИПЕЦК, 17 фев – РИА Новости. Организация эффективной работы первичного звена здравоохранения позволила Липецкой области стать одним из лучших регионов в стране по темпам снижению уровня младенческой смертности, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Накануне об успехах области в снижении уровня младенческой смертности сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.По словам губернатора, уровень младенческой смертности – один из важнейших критериев состояния здоровья населения, который отражает социально-экономические условия жизни, а также интегральный показатель качества работы служб родовспоможения и детства. В 2022 году показатель младенческой смертности в Липецкой области составил 3,1%, годом ранее он составлял 3,6%. Это ниже среднероссийского показателя, который в прошлом году равнялся 4,5%.Артамонов отметил, что в Липецкой области создана трёхуровневая сеть медицинских организаций, оказывающих квалифицированную и специализированную медицинскую помощь женщинам и детям.

https://ria.ru/20230217/sotrudnichestvo-1852606397.html

липецк

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Артем Смирнов

игорь артамонов, липецк, татьяна голикова