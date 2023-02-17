https://ria.ru/20230217/zdravookhranenie-1852620909.html
Липецкая область вышла в лидеры по темпам снижения младенческой смертности
Липецкая область вышла в лидеры по темпам снижения младенческой смертности - РИА Новости, 17.02.2023
Липецкая область вышла в лидеры по темпам снижения младенческой смертности
Организация эффективной работы первичного звена здравоохранения позволила Липецкой области стать одним из лучших регионов в стране по темпам снижению уровня... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T11:51
2023-02-17T11:51
2023-02-17T11:51
липецкая область
игорь артамонов
липецк
татьяна голикова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852620131_0:13:1280:733_1920x0_80_0_0_43bf16c27349dadc7b4ab8eb5a51da02.jpg
ЛИПЕЦК, 17 фев – РИА Новости. Организация эффективной работы первичного звена здравоохранения позволила Липецкой области стать одним из лучших регионов в стране по темпам снижению уровня младенческой смертности, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Накануне об успехах области в снижении уровня младенческой смертности сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.По словам губернатора, уровень младенческой смертности – один из важнейших критериев состояния здоровья населения, который отражает социально-экономические условия жизни, а также интегральный показатель качества работы служб родовспоможения и детства. В 2022 году показатель младенческой смертности в Липецкой области составил 3,1%, годом ранее он составлял 3,6%. Это ниже среднероссийского показателя, который в прошлом году равнялся 4,5%.Артамонов отметил, что в Липецкой области создана трёхуровневая сеть медицинских организаций, оказывающих квалифицированную и специализированную медицинскую помощь женщинам и детям.
https://ria.ru/20230217/sotrudnichestvo-1852606397.html
липецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852620131_97:0:1234:853_1920x0_80_0_0_678cabce847f57c8ecdcf489fac16bdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецк, татьяна голикова
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк, Татьяна Голикова
ЛИПЕЦК, 17 фев – РИА Новости. Организация эффективной работы первичного звена здравоохранения позволила Липецкой области стать одним из лучших регионов в стране по темпам снижению уровня младенческой смертности, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Накануне об успехах области в снижении уровня младенческой смертности сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
По словам губернатора, уровень младенческой смертности – один из важнейших критериев состояния здоровья населения, который отражает социально-экономические условия жизни, а также интегральный показатель качества работы служб родовспоможения и детства. В 2022 году показатель младенческой смертности в Липецкой области составил 3,1%, годом ранее он составлял 3,6%. Это ниже среднероссийского показателя, который в прошлом году равнялся 4,5%.
Артамонов отметил, что в Липецкой области создана трёхуровневая сеть медицинских организаций, оказывающих квалифицированную и специализированную медицинскую помощь женщинам и детям.
"Мы проводим большую работу по улучшению медицинского обслуживания в регионе. Особая роль здесь отводится службе родовспоможения и детства. Наши врачи используют передовое оборудование и лучшие методики, что позволяет выхаживать малышей и заботиться о здоровье мам на более высоком уровне. Мы построили новую детскую поликлинику в Липецке и первоклассно её оснастили, в Чаплыгине возвели здание, где разместились женская консультация и детская поликлиника. Эти проекты – ещё один важный шаг в развитии липецкой медицины", – сказал Артамонов.