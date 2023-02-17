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Липецкая область вышла в лидеры по темпам снижения младенческой смертности - РИА Новости, 17.02.2023
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Липецкая область
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Липецкая область вышла в лидеры по темпам снижения младенческой смертности
Липецкая область вышла в лидеры по темпам снижения младенческой смертности - РИА Новости, 17.02.2023
Липецкая область вышла в лидеры по темпам снижения младенческой смертности
Организация эффективной работы первичного звена здравоохранения позволила Липецкой области стать одним из лучших регионов в стране по темпам снижению уровня... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T11:51
2023-02-17T11:51
липецкая область
игорь артамонов
липецк
татьяна голикова
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ЛИПЕЦК, 17 фев – РИА Новости. Организация эффективной работы первичного звена здравоохранения позволила Липецкой области стать одним из лучших регионов в стране по темпам снижению уровня младенческой смертности, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Накануне об успехах области в снижении уровня младенческой смертности сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.По словам губернатора, уровень младенческой смертности – один из важнейших критериев состояния здоровья населения, который отражает социально-экономические условия жизни, а также интегральный показатель качества работы служб родовспоможения и детства. В 2022 году показатель младенческой смертности в Липецкой области составил 3,1%, годом ранее он составлял 3,6%. Это ниже среднероссийского показателя, который в прошлом году равнялся 4,5%.Артамонов отметил, что в Липецкой области создана трёхуровневая сеть медицинских организаций, оказывающих квалифицированную и специализированную медицинскую помощь женщинам и детям.
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игорь артамонов, липецк, татьяна голикова
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк, Татьяна Голикова
11:51 17.02.2023
 

Липецкая область вышла в лидеры по темпам снижения младенческой смертности

© Фото : Пресс-службы правительства Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© Фото : Пресс-службы правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 17 фев – РИА Новости. Организация эффективной работы первичного звена здравоохранения позволила Липецкой области стать одним из лучших регионов в стране по темпам снижению уровня младенческой смертности, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Накануне об успехах области в снижении уровня младенческой смертности сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
11:08Липецкая область
Власти Липецкой области будут развивать сотрудничество со студотрядами
По словам губернатора, уровень младенческой смертности – один из важнейших критериев состояния здоровья населения, который отражает социально-экономические условия жизни, а также интегральный показатель качества работы служб родовспоможения и детства. В 2022 году показатель младенческой смертности в Липецкой области составил 3,1%, годом ранее он составлял 3,6%. Это ниже среднероссийского показателя, который в прошлом году равнялся 4,5%.
Артамонов отметил, что в Липецкой области создана трёхуровневая сеть медицинских организаций, оказывающих квалифицированную и специализированную медицинскую помощь женщинам и детям.
"Мы проводим большую работу по улучшению медицинского обслуживания в регионе. Особая роль здесь отводится службе родовспоможения и детства. Наши врачи используют передовое оборудование и лучшие методики, что позволяет выхаживать малышей и заботиться о здоровье мам на более высоком уровне. Мы построили новую детскую поликлинику в Липецке и первоклассно её оснастили, в Чаплыгине возвели здание, где разместились женская консультация и детская поликлиника. Эти проекты – ещё один важный шаг в развитии липецкой медицины", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкТатьяна Голикова
 
 
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