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Постпред КНР назвал безответственными заявления генсека НАТО по АТР - РИА Новости, 17.02.2023
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Постпред КНР назвал безответственными заявления генсека НАТО по АТР
Постпред КНР назвал безответственными заявления генсека НАТО по АТР - РИА Новости, 17.02.2023
Постпред КНР назвал безответственными заявления генсека НАТО по АТР
Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о включении вызовов со стороны Китая в оборонное планирование НАТО являются безответственными и беспочвенными, заявил... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T21:06
2023-02-17T21:07
в мире
китай
атр
европа
чжан цзюнь
йенс столтенберг
нато
оон
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ООН, 17 фев – РИА Новости. Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о включении вызовов со стороны Китая в оборонное планирование НАТО являются безответственными и беспочвенными, заявил на заседании СБ ООН постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь. "НАТО, с одной стороны, утверждает, что остается региональным оборонительным альянсом. Но с другой стороны - постоянно стремится к тому, чтобы забираться за пределы своей традиционной зоны обороны, создавать конфликт, напряженность, повышать угрозу и антагонизм, продолжать усиливать военные связи со станами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)", - сказал Чжан Цзюнь. "С обеспокоенностью отмечаем, что генсек НАТО недавно сделал множество безответственных и беспочвенных заявлений по ситуации в АТР", - добавил он. По его словам, НАТО совершила достаточно преступлений по всему миру. "Мы призываем НАТО извлечь уроки из истории, отказаться от менталитета холодной войны и блоковой конфронтации и прекратить враждебные действия по созданию вымышленных противников, дестабилизации Европы и АТР", - указал Чжан Цзюнь.
https://ria.ru/20221222/sotrudnichestvo-1840418968.html
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в мире, китай, атр, европа, чжан цзюнь, йенс столтенберг, нато, оон, авария на "северных потоках"
В мире, Китай, АТР, Европа, Чжан Цзюнь, Йенс Столтенберг, НАТО, ООН, Авария на "Северных потоках"
21:06 17.02.2023 (обновлено: 21:07 17.02.2023)
 
Постпред КНР назвал безответственными заявления генсека НАТО по АТР

Постпред КНР Чжан Цзюнь назвал заявления генсека НАТО о ситуации на АТР безответственными

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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ООН, 17 фев – РИА Новости. Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о включении вызовов со стороны Китая в оборонное планирование НАТО являются безответственными и беспочвенными, заявил на заседании СБ ООН постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.
"НАТО, с одной стороны, утверждает, что остается региональным оборонительным альянсом. Но с другой стороны - постоянно стремится к тому, чтобы забираться за пределы своей традиционной зоны обороны, создавать конфликт, напряженность, повышать угрозу и антагонизм, продолжать усиливать военные связи со станами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)", - сказал Чжан Цзюнь.
Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
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Посол КНР отметил потенциал развития сотрудничества России в АТР
"С обеспокоенностью отмечаем, что генсек НАТО недавно сделал множество безответственных и беспочвенных заявлений по ситуации в АТР", - добавил он.
По его словам, НАТО совершила достаточно преступлений по всему миру.
"Мы призываем НАТО извлечь уроки из истории, отказаться от менталитета холодной войны и блоковой конфронтации и прекратить враждебные действия по созданию вымышленных противников, дестабилизации Европы и АТР", - указал Чжан Цзюнь.
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В миреКитайАТРЕвропаЧжан ЦзюньЙенс СтолтенбергНАТОООНАвария на "Северных потоках"
 
 
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