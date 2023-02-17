https://ria.ru/20230217/zayavleniya-1852788742.html

Постпред КНР назвал безответственными заявления генсека НАТО по АТР

Постпред КНР назвал безответственными заявления генсека НАТО по АТР - РИА Новости, 17.02.2023

Постпред КНР назвал безответственными заявления генсека НАТО по АТР

Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о включении вызовов со стороны Китая в оборонное планирование НАТО являются безответственными и беспочвенными, заявил... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T21:06

2023-02-17T21:06

2023-02-17T21:07

в мире

китай

атр

европа

чжан цзюнь

йенс столтенберг

нато

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788969702_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_4ab4f7d7b4657bc1b8854930c059da14.jpg

ООН, 17 фев – РИА Новости. Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о включении вызовов со стороны Китая в оборонное планирование НАТО являются безответственными и беспочвенными, заявил на заседании СБ ООН постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь. "НАТО, с одной стороны, утверждает, что остается региональным оборонительным альянсом. Но с другой стороны - постоянно стремится к тому, чтобы забираться за пределы своей традиционной зоны обороны, создавать конфликт, напряженность, повышать угрозу и антагонизм, продолжать усиливать военные связи со станами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)", - сказал Чжан Цзюнь. "С обеспокоенностью отмечаем, что генсек НАТО недавно сделал множество безответственных и беспочвенных заявлений по ситуации в АТР", - добавил он. По его словам, НАТО совершила достаточно преступлений по всему миру. "Мы призываем НАТО извлечь уроки из истории, отказаться от менталитета холодной войны и блоковой конфронтации и прекратить враждебные действия по созданию вымышленных противников, дестабилизации Европы и АТР", - указал Чжан Цзюнь.

https://ria.ru/20221222/sotrudnichestvo-1840418968.html

https://ria.ru/20221201/atr-1835445103.html

китай

атр

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, атр, европа, чжан цзюнь, йенс столтенберг, нато, оон, авария на "северных потоках"