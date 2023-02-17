21:06 17.02.2023 (обновлено: 21:07 17.02.2023)
Постпред КНР назвал безответственными заявления генсека НАТО по АТР
Постпред КНР Чжан Цзюнь назвал заявления генсека НАТО о ситуации на АТР безответственными
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
ООН, 17 фев – РИА Новости. Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о включении вызовов со стороны Китая в оборонное планирование НАТО являются безответственными и беспочвенными, заявил на заседании СБ ООН постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.
"НАТО, с одной стороны, утверждает, что остается региональным оборонительным альянсом. Но с другой стороны - постоянно стремится к тому, чтобы забираться за пределы своей традиционной зоны обороны, создавать конфликт, напряженность, повышать угрозу и антагонизм, продолжать усиливать военные связи со станами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)", - сказал Чжан Цзюнь.
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"С обеспокоенностью отмечаем, что генсек НАТО недавно сделал множество безответственных и беспочвенных заявлений по ситуации в АТР", - добавил он.
По его словам, НАТО совершила достаточно преступлений по всему миру.
"Мы призываем НАТО извлечь уроки из истории, отказаться от менталитета холодной войны и блоковой конфронтации и прекратить враждебные действия по созданию вымышленных противников, дестабилизации Европы и АТР", - указал Чжан Цзюнь.
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