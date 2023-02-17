https://ria.ru/20230217/zasedanie-1852640210.html
Главы МИД Украины и Молдавии примут участие в заседании ЕС, заявил источник
Главы МИД Украины и Молдавии примут участие в заседании ЕС, заявил источник - РИА Новости, 17.02.2023
Главы МИД Украины и Молдавии примут участие в заседании ЕС, заявил источник
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Молдавии Николай Попеску примут участие в дискуссиях в рамках заседаний глав МИД стран Евросоюза 20 февраля,... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T12:37
2023-02-17T12:37
2023-02-17T12:37
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Молдавии Николай Попеску примут участие в дискуссиях в рамках заседаний глав МИД стран Евросоюза 20 февраля, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. По его словам, Кулеба намерен лично принять участие в заседании, на котором, в числе прочего, будут обсуждать "продолжение военной помощи Украине и ее финансирование". По словам источника, "с главой МИД Молдавии Николаем Попеску состоится ланч", министры намерены обсудить "внутреннюю ситуацию в этой стране, а также продолжение курса на интеграцию с ЕС". "Молдавия находится в сложной ситуации из-за конфликта на Украине, мы обсудим возможное содействие Евросоюза Молдавии", - добавил он.
https://ria.ru/20230216/sandu-1852515636.html
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в мире, украина, молдавия, брюссель, николай попеску, дмитрий кулеба, евросоюз
В мире, Украина, Молдавия, Брюссель, Николай Попеску, Дмитрий Кулеба, Евросоюз
Главы МИД Украины и Молдавии примут участие в заседании ЕС, заявил источник
Главы МИД Украины и Молдавии примут участие в заседании глав МИД ЕС 20 февраля