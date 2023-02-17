Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД Украины и Молдавии примут участие в заседании ЕС, заявил источник - РИА Новости, 17.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230217/zasedanie-1852640210.html
Главы МИД Украины и Молдавии примут участие в заседании ЕС, заявил источник
Главы МИД Украины и Молдавии примут участие в заседании ЕС, заявил источник - РИА Новости, 17.02.2023
Главы МИД Украины и Молдавии примут участие в заседании ЕС, заявил источник
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Молдавии Николай Попеску примут участие в дискуссиях в рамках заседаний глав МИД стран Евросоюза 20 февраля,... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T12:37
2023-02-17T12:37
в мире
украина
молдавия
брюссель
николай попеску
дмитрий кулеба
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797111940_0:139:1353:900_1920x0_80_0_0_366c1af437f3fd6600fdd9aea8aed901.jpg
БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Молдавии Николай Попеску примут участие в дискуссиях в рамках заседаний глав МИД стран Евросоюза 20 февраля, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. По его словам, Кулеба намерен лично принять участие в заседании, на котором, в числе прочего, будут обсуждать "продолжение военной помощи Украине и ее финансирование". По словам источника, "с главой МИД Молдавии Николаем Попеску состоится ланч", министры намерены обсудить "внутреннюю ситуацию в этой стране, а также продолжение курса на интеграцию с ЕС". "Молдавия находится в сложной ситуации из-за конфликта на Украине, мы обсудим возможное содействие Евросоюза Молдавии", - добавил он.
https://ria.ru/20230216/sandu-1852515636.html
украина
молдавия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797111940_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_3032d177a0823e15b4e18722df7f7546.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, молдавия, брюссель, николай попеску, дмитрий кулеба, евросоюз
В мире, Украина, Молдавия, Брюссель, Николай Попеску, Дмитрий Кулеба, Евросоюз
12:37 17.02.2023
 
Главы МИД Украины и Молдавии примут участие в заседании ЕС, заявил источник

Главы МИД Украины и Молдавии примут участие в заседании глав МИД ЕС 20 февраля

© Sputnik / Anatolii KiriakФлаги Молдавии и ЕС
Флаги Молдавии и ЕС - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Флаги Молдавии и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Молдавии Николай Попеску примут участие в дискуссиях в рамках заседаний глав МИД стран Евросоюза 20 февраля, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
По его словам, Кулеба намерен лично принять участие в заседании, на котором, в числе прочего, будут обсуждать "продолжение военной помощи Украине и ее финансирование".
По словам источника, "с главой МИД Молдавии Николаем Попеску состоится ланч", министры намерены обсудить "внутреннюю ситуацию в этой стране, а также продолжение курса на интеграцию с ЕС".
"Молдавия находится в сложной ситуации из-за конфликта на Украине, мы обсудим возможное содействие Евросоюза Молдавии", - добавил он.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 19:09
Санду призвала новое правительство Молдавии обеспечить безопасность граждан
 
В миреУкраинаМолдавияБрюссельНиколай ПопескуДмитрий КулебаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала