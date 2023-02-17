https://ria.ru/20230217/zalozhniki-1852792215.html

В Москве задержали двух мужчин, удерживавших сотрудницу цветочного магазина

В Москве задержали двух мужчин, удерживавших сотрудницу цветочного магазина - РИА Новости, 17.02.2023

В Москве задержали двух мужчин, удерживавших сотрудницу цветочного магазина

В Москве неизвестный мужчина с оружием удерживал сотрудницу цветочного магазина, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T21:39

2023-02-17T21:39

2023-02-17T23:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Москве неизвестный мужчина с оружием удерживал сотрудницу цветочного магазина, сообщил РИА Новости информированный источник."Мужчина с предметом, похожим на пистолет, удерживал женщину в цветочном магазине на Таганской улице", — рассказал собеседник агентства, добавив, что злоумышленник был в неадекватном состоянии.Позднее в московской прокуратуре уточнили, что продавщицу взяли в заложники двое мужчин, один из них был вооружен травматическим пистолетом. Оба преступника задержаны.Как рассказали в экстренных службах, в магазине было еще несколько человек, их освободили, никто не пострадал.Эту информацию также подтвердили в столичном управлении МВД. СК возбудил уголовные дела о захвате заложника и посягательстве на жизнь сотрудника силовых структур.

https://ria.ru/20220821/zalozhniki-1811170850.html

москва

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, москва