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В Москве задержали двух мужчин, удерживавших сотрудницу цветочного магазина - РИА Новости, 17.02.2023
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В Москве задержали двух мужчин, удерживавших сотрудницу цветочного магазина
В Москве задержали двух мужчин, удерживавших сотрудницу цветочного магазина - РИА Новости, 17.02.2023
В Москве задержали двух мужчин, удерживавших сотрудницу цветочного магазина
В Москве неизвестный мужчина с оружием удерживал сотрудницу цветочного магазина, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T21:39
2023-02-17T23:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Москве неизвестный мужчина с оружием удерживал сотрудницу цветочного магазина, сообщил РИА Новости информированный источник."Мужчина с предметом, похожим на пистолет, удерживал женщину в цветочном магазине на Таганской улице", — рассказал собеседник агентства, добавив, что злоумышленник был в неадекватном состоянии.Позднее в московской прокуратуре уточнили, что продавщицу взяли в заложники двое мужчин, один из них был вооружен травматическим пистолетом. Оба преступника задержаны.Как рассказали в экстренных службах, в магазине было еще несколько человек, их освободили, никто не пострадал.Эту информацию также подтвердили в столичном управлении МВД. СК возбудил уголовные дела о захвате заложника и посягательстве на жизнь сотрудника силовых структур.
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Евгения Нефедова
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
21:39 17.02.2023 (обновлено: 23:00 17.02.2023)
 
В Москве задержали двух мужчин, удерживавших сотрудницу цветочного магазина

В Москве задержали мужчин, взявших в заложники сотрудницу цветочного на Таганской улице

© Fotolia / andranik123Полицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© Fotolia / andranik123
Полицейский автомобиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Москве неизвестный мужчина с оружием удерживал сотрудницу цветочного магазина, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Мужчина с предметом, похожим на пистолет, удерживал женщину в цветочном магазине на Таганской улице", — рассказал собеседник агентства, добавив, что злоумышленник был в неадекватном состоянии.
Позднее в московской прокуратуре уточнили, что продавщицу взяли в заложники двое мужчин, один из них был вооружен травматическим пистолетом. Оба преступника задержаны.
Как рассказали в экстренных службах, в магазине было еще несколько человек, их освободили, никто не пострадал.
Эту информацию также подтвердили в столичном управлении МВД.
СК возбудил уголовные дела о захвате заложника и посягательстве на жизнь сотрудника силовых структур.
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