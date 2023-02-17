https://ria.ru/20230217/zalozhniki-1852792215.html
В Москве задержали двух мужчин, удерживавших сотрудницу цветочного магазина
В Москве задержали двух мужчин, удерживавших сотрудницу цветочного магазина - РИА Новости, 17.02.2023
В Москве задержали двух мужчин, удерживавших сотрудницу цветочного магазина
В Москве неизвестный мужчина с оружием удерживал сотрудницу цветочного магазина, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T21:39
2023-02-17T21:39
2023-02-17T23:00
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148259/62/1482596219_0:262:4272:2665_1920x0_80_0_0_d75c9c078dac4c2f1b54f1ae56bf4ed5.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Москве неизвестный мужчина с оружием удерживал сотрудницу цветочного магазина, сообщил РИА Новости информированный источник."Мужчина с предметом, похожим на пистолет, удерживал женщину в цветочном магазине на Таганской улице", — рассказал собеседник агентства, добавив, что злоумышленник был в неадекватном состоянии.Позднее в московской прокуратуре уточнили, что продавщицу взяли в заложники двое мужчин, один из них был вооружен травматическим пистолетом. Оба преступника задержаны.Как рассказали в экстренных службах, в магазине было еще несколько человек, их освободили, никто не пострадал.Эту информацию также подтвердили в столичном управлении МВД. СК возбудил уголовные дела о захвате заложника и посягательстве на жизнь сотрудника силовых структур.
https://ria.ru/20220821/zalozhniki-1811170850.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148259/62/1482596219_230:0:4027:2848_1920x0_80_0_0_433adfa2972c5f664b84435d129c1099.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
21:39 17.02.2023 (обновлено: 23:00 17.02.2023)
В Москве задержали двух мужчин, удерживавших сотрудницу цветочного магазина
В Москве задержали мужчин, взявших в заложники сотрудницу цветочного на Таганской улице
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Москве неизвестный мужчина с оружием удерживал сотрудницу цветочного магазина, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Мужчина с предметом, похожим на пистолет, удерживал женщину в цветочном магазине на Таганской улице", — рассказал собеседник агентства, добавив, что злоумышленник был в неадекватном состоянии.
Позднее в московской прокуратуре уточнили, что продавщицу взяли в заложники двое мужчин, один из них был вооружен травматическим пистолетом. Оба преступника задержаны.
Как рассказали в экстренных службах, в магазине было еще несколько человек, их освободили, никто не пострадал.
Эту информацию также подтвердили в столичном управлении МВД.
СК возбудил уголовные дела о захвате заложника и посягательстве на жизнь сотрудника силовых структур.