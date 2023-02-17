Путин утвердил особенности пенсионного обеспечения в новых регионах
Путин подписал закон об особенностях пенсионного обеспечения в новых регионах
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливаются особенности назначения пенсий в новых регионах, а также предусматривается поэтапный, почти 10-летний период для перехода на общероссийский пенсионный возраст. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документом уточняется, что с 1 марта 2023 года пенсионное обеспечение граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Проживающие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях могут обратиться с заявлением о перерасчете пенсии.
Стаж и среднемесячная заработная плата за периоды, имевшие место на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, будут подтверждаться документами, выдаваемыми работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами, говорится в сопроводительных материалах к документу.
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Если при перерасчете пенсии ее размер не достигнет размера пенсии после осуществленного перерасчета, то к ней устанавливается доплата, которая определяется как разница между размером пенсии на дату, предшествующую дате осуществления такого перерасчета, и размером пенсии, установленным при перерасчете по законодательству РФ, уточняется в документе.
ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации по итогам проведенных там в сентябре 2022 года референдумов.
"У нас в России соответственно с 2018 (идёт пенсионная реформа - ред.), с учетом этого переходный период в России продлится до 2028 года, и только в 2028 году мы достигнем возраста 60 лет женщины и 65 лет мужчины, когда будут выходить на пенсию. До этого мы все раньше будем выходить на пенсию", - отмечала РИА Новости депутат от "Единой России" Светлана Бессараб.
По ее словам, региональными властями новых субъектов РФ "приняты решения о переходном периоде по аналогии с законодательством, которое было ранее принято в РФ и, поскольку это принимается в этом году, он продлится до 2032 года".
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