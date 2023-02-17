https://ria.ru/20230217/zaklyuchennyy-1852753867.html

В московской больнице умер заключенный из "Матросской тишины"

В московской больнице умер заключенный из "Матросской тишины" - РИА Новости, 17.02.2023

В московской больнице умер заключенный из "Матросской тишины"

Заключенный московского СИЗО "Матросская тишина" скончался в городской больнице, куда планово был госпитализирован с хроническими заболеваниями, заявляет... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T18:16

2023-02-17T18:16

2023-02-17T18:16

россия

москва

происшествия

матросская тишина

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Заключенный московского СИЗО "Матросская тишина" скончался в городской больнице, куда планово был госпитализирован с хроническими заболеваниями, заявляет пресс-служба УФСИН по Москве. "Обвиняемый Б. (1949 г.р.) прибыл в больницу СИЗО-1 в плановом порядке для прохождения обследования в связи с хроническими заболеваниями. Несмотря на комплекс консультативно-диагностических и лечебных мероприятий, состояние пациента ухудшилось. 8 февраля он был госпитализирован в медучреждение Москвы, где 16 февраля скончался", - говорится в релизе. В свою очередь источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что в январе у скончавшегося Николая Бухонина были зафиксированы травмы: "вывих, перелом, ушиб, а также резанная рана надбровной области". Откуда они появились - неизвестно. Московское управление ФСИН опровергло версию о гибели мужчины из-за травм. Источник РИА Новости со своей стороны заявил, что по факту смерти началась доследственная проверка.

https://ria.ru/20230217/vzyatki-1852715873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, москва, происшествия, матросская тишина, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)