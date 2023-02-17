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В московской больнице умер заключенный из "Матросской тишины" - РИА Новости, 17.02.2023
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В московской больнице умер заключенный из "Матросской тишины"
В московской больнице умер заключенный из "Матросской тишины" - РИА Новости, 17.02.2023
В московской больнице умер заключенный из "Матросской тишины"
Заключенный московского СИЗО "Матросская тишина" скончался в городской больнице, куда планово был госпитализирован с хроническими заболеваниями, заявляет... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T18:16
2023-02-17T18:16
россия
москва
происшествия
матросская тишина
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Заключенный московского СИЗО "Матросская тишина" скончался в городской больнице, куда планово был госпитализирован с хроническими заболеваниями, заявляет пресс-служба УФСИН по Москве. "Обвиняемый Б. (1949 г.р.) прибыл в больницу СИЗО-1 в плановом порядке для прохождения обследования в связи с хроническими заболеваниями. Несмотря на комплекс консультативно-диагностических и лечебных мероприятий, состояние пациента ухудшилось. 8 февраля он был госпитализирован в медучреждение Москвы, где 16 февраля скончался", - говорится в релизе. В свою очередь источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что в январе у скончавшегося Николая Бухонина были зафиксированы травмы: "вывих, перелом, ушиб, а также резанная рана надбровной области". Откуда они появились - неизвестно. Московское управление ФСИН опровергло версию о гибели мужчины из-за травм. Источник РИА Новости со своей стороны заявил, что по факту смерти началась доследственная проверка.
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россия, москва, происшествия, матросская тишина, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Россия, Москва, Происшествия, Матросская тишина, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
18:16 17.02.2023
 
В московской больнице умер заключенный из "Матросской тишины"

Заключенный СИЗО "Матросская тишина" умер в московской больнице после госпитализации

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкЗдание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве
Здание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Здание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Заключенный московского СИЗО "Матросская тишина" скончался в городской больнице, куда планово был госпитализирован с хроническими заболеваниями, заявляет пресс-служба УФСИН по Москве.
"Обвиняемый Б. (1949 г.р.) прибыл в больницу СИЗО-1 в плановом порядке для прохождения обследования в связи с хроническими заболеваниями. Несмотря на комплекс консультативно-диагностических и лечебных мероприятий, состояние пациента ухудшилось. 8 февраля он был госпитализирован в медучреждение Москвы, где 16 февраля скончался", - говорится в релизе.
В свою очередь источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что в январе у скончавшегося Николая Бухонина были зафиксированы травмы: "вывих, перелом, ушиб, а также резанная рана надбровной области". Откуда они появились - неизвестно.
Московское управление ФСИН опровергло версию о гибели мужчины из-за травм. Источник РИА Новости со своей стороны заявил, что по факту смерти началась доследственная проверка.
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РоссияМоскваПроисшествияМатросская тишинаФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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