https://ria.ru/20230217/zakharova-1852627478.html

Захарова призвала Нуланд заняться проблемами белых шаров и НЛО

Захарова призвала Нуланд заняться проблемами белых шаров и НЛО - РИА Новости, 17.02.2023

Захарова призвала Нуланд заняться проблемами белых шаров и НЛО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об ударах по Крыму, посоветовала заняться... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T12:02

2023-02-17T12:02

2023-02-17T14:47

мария захарова

виктория нуланд

в мире

сша

россия

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об ударах по Крыму, посоветовала заняться белыми шарами и НЛО.Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала российские военные объекты в Крыму "легитимными целями" для Украины, добавив, что США поддерживают удары по ним. По ее словам, Украина никогда не будет в безопасности без как минимум демилитаризации Крыма."Я хотела бы дать совет Виктории Нуланд. Виктория, займитесь белыми шарами и НЛО, они в большом количестве бороздят просторы США. И, как мы видим, что-то у вас не очень получается с этими неопознанными объектами справляться оперативно и эффективно. Над вами ваши люди смеются, а вы все грезите поражением России и теперь еще призываете киевский режим начать атаку на Крым. У вас дома, Виктория, есть чем заняться", — сказала Захарова на брифинге в пятницу.Американские военные за последние дни сбили четыре воздушных объекта, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены.Военные специалисты в США обнаружили в обломках первого сбитого китайского аэростата электронный механизм и датчики, делая предположение, что, вероятно, это оборудование могло использоваться для сбора разведывательных данных, как сообщала со ссылкой на заявление северного командования американских вооруженных сил издание New York Post.

https://ria.ru/20230217/nuland-1852623709.html

https://ria.ru/20230214/ssha-1851860012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

мария захарова, виктория нуланд, в мире, сша, россия