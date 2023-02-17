12:02 17.02.2023 (обновлено: 14:47 17.02.2023)
Захарова призвала Нуланд заняться проблемами белых шаров и НЛО
Захарова посоветовала замгоссекретаря Нуланд переключиться с Украины на шары и НЛО над США
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об ударах по Крыму, посоветовала заняться белыми шарами и НЛО.
Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала российские военные объекты в Крыму "легитимными целями" для Украины, добавив, что США поддерживают удары по ним. По ее словам, Украина никогда не будет в безопасности без как минимум демилитаризации Крыма.
"Я хотела бы дать совет Виктории Нуланд. Виктория, займитесь белыми шарами и НЛО, они в большом количестве бороздят просторы США. И, как мы видим, что-то у вас не очень получается с этими неопознанными объектами справляться оперативно и эффективно. Над вами ваши люди смеются, а вы все грезите поражением России и теперь еще призываете киевский режим начать атаку на Крым. У вас дома, Виктория, есть чем заняться", — сказала Захарова на брифинге в пятницу.
Американские военные за последние дни сбили четыре воздушных объекта, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены.
Военные специалисты в США обнаружили в обломках первого сбитого китайского аэростата электронный механизм и датчики, делая предположение, что, вероятно, это оборудование могло использоваться для сбора разведывательных данных, как сообщала со ссылкой на заявление северного командования американских вооруженных сил издание New York Post.