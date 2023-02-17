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Захарова призвала Нуланд заняться проблемами белых шаров и НЛО - РИА Новости, 17.02.2023
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Захарова призвала Нуланд заняться проблемами белых шаров и НЛО
Захарова призвала Нуланд заняться проблемами белых шаров и НЛО - РИА Новости, 17.02.2023
Захарова призвала Нуланд заняться проблемами белых шаров и НЛО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об ударах по Крыму, посоветовала заняться... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T12:02
2023-02-17T14:47
мария захарова
виктория нуланд
в мире
сша
россия
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об ударах по Крыму, посоветовала заняться белыми шарами и НЛО.Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала российские военные объекты в Крыму "легитимными целями" для Украины, добавив, что США поддерживают удары по ним. По ее словам, Украина никогда не будет в безопасности без как минимум демилитаризации Крыма."Я хотела бы дать совет Виктории Нуланд. Виктория, займитесь белыми шарами и НЛО, они в большом количестве бороздят просторы США. И, как мы видим, что-то у вас не очень получается с этими неопознанными объектами справляться оперативно и эффективно. Над вами ваши люди смеются, а вы все грезите поражением России и теперь еще призываете киевский режим начать атаку на Крым. У вас дома, Виктория, есть чем заняться", — сказала Захарова на брифинге в пятницу.Американские военные за последние дни сбили четыре воздушных объекта, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены.Военные специалисты в США обнаружили в обломках первого сбитого китайского аэростата электронный механизм и датчики, делая предположение, что, вероятно, это оборудование могло использоваться для сбора разведывательных данных, как сообщала со ссылкой на заявление северного командования американских вооруженных сил издание New York Post.
https://ria.ru/20230217/nuland-1852623709.html
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мария захарова, виктория нуланд, в мире, сша, россия
Мария Захарова, Виктория Нуланд, В мире, США, Россия
12:02 17.02.2023 (обновлено: 14:47 17.02.2023)
 
Захарова призвала Нуланд заняться проблемами белых шаров и НЛО

Захарова посоветовала замгоссекретаря Нуланд переключиться с Украины на шары и НЛО над США

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об ударах по Крыму, посоветовала заняться белыми шарами и НЛО.
Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала российские военные объекты в Крыму "легитимными целями" для Украины, добавив, что США поддерживают удары по ним. По ее словам, Украина никогда не будет в безопасности без как минимум демилитаризации Крыма.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и посол США в Украине Джеффри Пайетта на площади Независимости в Киеве. 11 декабря 2013 - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
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В Совфеде напомнили о роли Нуланд в разжигании конфликта на Украине
"Я хотела бы дать совет Виктории Нуланд. Виктория, займитесь белыми шарами и НЛО, они в большом количестве бороздят просторы США. И, как мы видим, что-то у вас не очень получается с этими неопознанными объектами справляться оперативно и эффективно. Над вами ваши люди смеются, а вы все грезите поражением России и теперь еще призываете киевский режим начать атаку на Крым. У вас дома, Виктория, есть чем заняться", — сказала Захарова на брифинге в пятницу.
Американские военные за последние дни сбили четыре воздушных объекта, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены.
Военные специалисты в США обнаружили в обломках первого сбитого китайского аэростата электронный механизм и датчики, делая предположение, что, вероятно, это оборудование могло использоваться для сбора разведывательных данных, как сообщала со ссылкой на заявление северного командования американских вооруженных сил издание New York Post.
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