https://ria.ru/20230217/zakharova-1852595564.html

Захарова ответила на слова Нуланд о Нобелевской премии для Нетаньяху

Захарова ответила на слова Нуланд о Нобелевской премии для Нетаньяху - РИА Новости, 17.02.2023

Захарова ответила на слова Нуланд о Нобелевской премии для Нетаньяху

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась высказыванию заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о Нобелевской премии... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T10:24

2023-02-17T10:24

2023-02-17T10:24

в мире

россия

украина

сша

виктория нуланд

мария захарова

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась высказыванию заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о Нобелевской премии для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и написала, что не знала, что решения за Нобелевский комитет принимает Нуланд. Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд пообещала премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху Нобелевскую премию мира, если тот убедит президента РФ Владимира Путина вывести войска с Украины. "Виктория, лучше за урегулирование ближневосточного конфликта и полнокровное существование государства Палестина. Или это совсем нереалистично? А, может, это весна так действует на обитателей администрации Белого дома? Кстати, я не знала, что именно Нуланд принимает решения за Нобелевский комитет", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230216/pomosch-1852532355.html

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, сша, виктория нуланд, мария захарова, биньямин нетаньяху