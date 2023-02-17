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Захарова ответила на слова Нуланд о Нобелевской премии для Нетаньяху - РИА Новости, 17.02.2023
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Захарова ответила на слова Нуланд о Нобелевской премии для Нетаньяху
Захарова ответила на слова Нуланд о Нобелевской премии для Нетаньяху - РИА Новости, 17.02.2023
Захарова ответила на слова Нуланд о Нобелевской премии для Нетаньяху
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась высказыванию заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о Нобелевской премии... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T10:24
2023-02-17T10:24
в мире
россия
украина
сша
виктория нуланд
мария захарова
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась высказыванию заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о Нобелевской премии для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и написала, что не знала, что решения за Нобелевский комитет принимает Нуланд. Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд пообещала премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху Нобелевскую премию мира, если тот убедит президента РФ Владимира Путина вывести войска с Украины. "Виктория, лучше за урегулирование ближневосточного конфликта и полнокровное существование государства Палестина. Или это совсем нереалистично? А, может, это весна так действует на обитателей администрации Белого дома? Кстати, я не знала, что именно Нуланд принимает решения за Нобелевский комитет", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
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в мире, россия, украина, сша, виктория нуланд, мария захарова, биньямин нетаньяху
В мире, Россия, Украина, США, Виктория Нуланд, Мария Захарова, Биньямин Нетаньяху
10:24 17.02.2023
 
Захарова ответила на слова Нуланд о Нобелевской премии для Нетаньяху

Захарову удивило обещание дать Нетаньяху Нобелевскую премию за уход России с Украины

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась высказыванию заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о Нобелевской премии для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и написала, что не знала, что решения за Нобелевский комитет принимает Нуланд.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд пообещала премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху Нобелевскую премию мира, если тот убедит президента РФ Владимира Путина вывести войска с Украины.
"Виктория, лучше за урегулирование ближневосточного конфликта и полнокровное существование государства Палестина. Или это совсем нереалистично? А, может, это весна так действует на обитателей администрации Белого дома? Кстати, я не знала, что именно Нуланд принимает решения за Нобелевский комитет", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
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В миреРоссияУкраинаСШАВиктория НуландМария ЗахароваБиньямин Нетаньяху
 
 
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