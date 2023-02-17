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Захарова ответила на слова Нуланд о Нобелевской премии для Нетаньяху
Захарова ответила на слова Нуланд о Нобелевской премии для Нетаньяху - РИА Новости, 17.02.2023
Захарова ответила на слова Нуланд о Нобелевской премии для Нетаньяху
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась высказыванию заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о Нобелевской премии... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T10:24
2023-02-17T10:24
2023-02-17T10:24
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мария захарова
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась высказыванию заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о Нобелевской премии для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и написала, что не знала, что решения за Нобелевский комитет принимает Нуланд. Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд пообещала премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху Нобелевскую премию мира, если тот убедит президента РФ Владимира Путина вывести войска с Украины. "Виктория, лучше за урегулирование ближневосточного конфликта и полнокровное существование государства Палестина. Или это совсем нереалистично? А, может, это весна так действует на обитателей администрации Белого дома? Кстати, я не знала, что именно Нуланд принимает решения за Нобелевский комитет", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230216/pomosch-1852532355.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, виктория нуланд, мария захарова, биньямин нетаньяху
В мире, Россия, Украина, США, Виктория Нуланд, Мария Захарова, Биньямин Нетаньяху
Захарова ответила на слова Нуланд о Нобелевской премии для Нетаньяху
Захарову удивило обещание дать Нетаньяху Нобелевскую премию за уход России с Украины