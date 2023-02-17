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Захарова рассказала, кто был инициатором резолюции по Минским соглашениям - РИА Новости, 17.02.2023
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Захарова рассказала, кто был инициатором резолюции по Минским соглашениям
Захарова рассказала, кто был инициатором резолюции по Минским соглашениям - РИА Новости, 17.02.2023
Захарова рассказала, кто был инициатором резолюции по Минским соглашениям
Министр иностранных дел России Сергей Лавров стал инициатором разработки резолюции Совета безопасности ООН по минским соглашениям, сообщила в Telegram-канале... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T01:13
2023-02-17T01:39
в мире
россия
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донбасс
сергей лавров
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров стал инициатором разработки резолюции Совета безопасности ООН по минским соглашениям, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.Ранее бывший помощник президента России Владислав Сурков, который курировал украинское направление, заявил, что, работая над Минскими соглашениями, не рассчитывал, что их выполнят. В Кремле, в свою очередь, указали, что Москва изначально не испытывала пессимизма относительно соглашений. "Все разговоры о том, планировала Россия выполнять Минские договоренности или не планировала, разбиваются о факт — лично Сергей Лавров инициировал разработку резолюции СБ ООН, делающей их выполнение обязательным", — написала Захарова.Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Киев так и не выполнил этот план.
https://ria.ru/20230216/soglasheniya-1852386528.html
https://ria.ru/20230216/minsk-1852431190.html
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в мире, россия, украина, донбасс, сергей лавров, мария захарова, ангела меркель, оон, совет безопасности оон, нато
В мире, Россия, Украина, Донбасс, Сергей Лавров, Мария Захарова, Ангела Меркель, ООН, Совет Безопасности ООН, НАТО
01:13 17.02.2023 (обновлено: 01:39 17.02.2023)
 
Захарова рассказала, кто был инициатором резолюции по Минским соглашениям

Захарова заявила, что инициатором резолюции СБ ООН по Минским соглашениям был Лавров

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров стал инициатором разработки резолюции Совета безопасности ООН по минским соглашениям, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ранее бывший помощник президента России Владислав Сурков, который курировал украинское направление, заявил, что, работая над Минскими соглашениями, не рассчитывал, что их выполнят. В Кремле, в свою очередь, указали, что Москва изначально не испытывала пессимизма относительно соглашений.
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"Все разговоры о том, планировала Россия выполнять Минские договоренности или не планировала, разбиваются о факт — лично Сергей Лавров инициировал разработку резолюции СБ ООН, делающей их выполнение обязательным", — написала Захарова.
Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Киев так и не выполнил этот план.
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