https://ria.ru/20230217/zakharova-1852558419.html

Захарова рассказала, кто был инициатором резолюции по Минским соглашениям

Захарова рассказала, кто был инициатором резолюции по Минским соглашениям - РИА Новости, 17.02.2023

Захарова рассказала, кто был инициатором резолюции по Минским соглашениям

Министр иностранных дел России Сергей Лавров стал инициатором разработки резолюции Совета безопасности ООН по минским соглашениям, сообщила в Telegram-канале... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T01:13

2023-02-17T01:13

2023-02-17T01:39

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров стал инициатором разработки резолюции Совета безопасности ООН по минским соглашениям, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.Ранее бывший помощник президента России Владислав Сурков, который курировал украинское направление, заявил, что, работая над Минскими соглашениями, не рассчитывал, что их выполнят. В Кремле, в свою очередь, указали, что Москва изначально не испытывала пессимизма относительно соглашений. "Все разговоры о том, планировала Россия выполнять Минские договоренности или не планировала, разбиваются о факт — лично Сергей Лавров инициировал разработку резолюции СБ ООН, делающей их выполнение обязательным", — написала Захарова.Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Киев так и не выполнил этот план.

https://ria.ru/20230216/soglasheniya-1852386528.html

https://ria.ru/20230216/minsk-1852431190.html

россия

украина

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в мире, россия, украина, донбасс, сергей лавров, мария захарова, ангела меркель, оон, совет безопасности оон, нато