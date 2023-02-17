https://ria.ru/20230217/zaderzhanie-1852656953.html

В Омске задержали двух мужчин, пытавшихся взорвать банкомат

В Омске задержали двух мужчин, пытавшихся взорвать банкомат - РИА Новости, 17.02.2023

В Омске задержали двух мужчин, пытавшихся взорвать банкомат

Омские полицейские задержали двух мужчин, которые с помощью тротила пытались повредить банкомат с 4 миллионами рублей, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T13:19

2023-02-17T13:19

2023-02-17T13:19

омск

омская область

омон россии

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

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ОМСК, 17 фев - РИА Новости. Омские полицейские задержали двух мужчин, которые с помощью тротила пытались повредить банкомат с 4 миллионами рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Мужчин, подозреваемых в неудавшейся краже с применением взрывчатки, задержали на улице Кирова в Омске. Они двигались на "Приоре" с поддельными знаками. "Двое местных жителей 1977 и 1980 годов рождения, ранее судимые за приобретение и сбыт похищенного имущества, подделку документов и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, были задержаны и доставлены в отдел внутренних дел. В ходе осмотра их транспортного средства полицейские обнаружили брикет спрессованного вещества жёлтого цвета весом 70 граммов, похожего на тротил, а также электродетонатор и провода", - пояснили в пресс-службе. Для изъятия взрывчатки был приглашен сапер ОМОН Управления Росгвардии по Омской области. Как стало известно полицейским, задержанные мужчины ночью взломали дверь магазина, расположенного на улице Кирова, и пытались повредить взрывным устройством находящийся там банкомат. "Однако после неудачных попыток привести механизм в действие скрылись. К слову, в денежном аппарате на тот момент хранилось порядка 4 миллиона рублей", - добавили в пресс-службе, уточнив, что их мужчин уже судили за покупку и сбыт похищенного имущества, подделку документов и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Мужчинам грозит 7,5 лет колонии. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20230209/ograblenie-1850838700.html

https://ria.ru/20230207/vor-1850298045.html

омск

омская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

омск, омская область, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия