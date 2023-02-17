https://ria.ru/20230217/yad-1852561218.html

В Китае рассказали, как Запад "отравился", пытаясь навредить России

В Китае рассказали, как Запад "отравился", пытаясь навредить России - РИА Новости, 17.02.2023

В Китае рассказали, как Запад "отравился", пытаясь навредить России

Потолок цен на нефть укрепил экономику России и оказал негативное влияние на экономику стран Запада, пишет China Daily. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T02:26

2023-02-17T02:26

2023-02-17T10:28

санкции в отношении россии

евросоюз

мвф

владимир путин

россия

сша

москва

цены на нефть

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Потолок цен на нефть укрепил экономику России и оказал негативное влияние на экономику стран Запада, пишет China Daily.Автор также добавил, что сокращение Россией добычи нефти после введения санкций приведет к "ужесточению рынка и скачку цен на топливо".Кроме того, инфляция в странах Запада, вызванная антироссийскими санкциями, привела к забастовкам и росту преступности из-за падения заработных плат.Обозреватель также отметил, что МВФ спрогнозировал рост российской экономики на следующие два года, в то время как ожидания для США и ЕС были понижены на 0,2 процентных пункта. "Позитивный прогноз МВФ касательно роста российской экономики примечателен", — в заключение добавил автор.Санкционное давление на Москву привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин подчеркивал, что Россия спокойно переносит постоянный поток ограничений из-за рубежа. По его словам, основная цель Вашингтона и его союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230216/sanktsii-1852552397.html

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санкции в отношении россии, евросоюз, мвф, владимир путин, россия, сша, москва, цены на нефть, экономика