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В Чапаевске из-за взрыва на заводе погиб один человек и трое пострадали
В Чапаевске из-за взрыва на заводе погиб один человек и трое пострадали - РИА Новости, 17.02.2023
В Чапаевске из-за взрыва на заводе погиб один человек и трое пострадали
Администрация Чапаевска в Самарской области сообщила об одном погибшем и троих пострадавших после происшествия на территории механического завода. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T14:34
2023-02-17T14:34
2023-02-17T14:34
происшествия
чапаевск
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САМАРА/МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Администрация Чапаевска в Самарской области сообщила об одном погибшем и троих пострадавших после происшествия на территории механического завода. В пятницу на Чапаевском механическом заводе сообщили РИА Новости, что на предприятии после инцидента были госпитализированы три человека. "(Вчера – ред.) примерно в 10 часов утра на территории ГО ФКП "Казанский завод точного машиностроения" произошел взрыв продукта, возгорания и разрушений на месте происшествия нет. По уточненной информации, пострадали 3 человека и 1 человек погиб", - говорится в сообщении пресс-службы администрации Чапаевска в соцсетях. На сайте предприятия указано, что "Чапаевский механический завод" является филиалом федерального казенного предприятия "Научно-производственное объединение" Казанский завод точного машиностроения". Администрация Чапаевска сообщила, что пострадавшие были госпитализированы в Центральную городскую больницу в состоянии средней тяжести. "О происшествии оповещены силы и средства постоянной готовности г.о. Чапаевск. Ситуация находится под контролем", - уточняет пресс-служба города. ФКП "Чапаевский механический завод" является специализированным предприятием с более чем 60-летним стажем работы в области производства промышленных средств взрывания. Завод выпускает капсюли-детонаторы, пиротехнические реле, детонирующие шнуры, кумулятивные заряды, герметичные взрывные патроны, патронированные эмульсионные взрывчатые вещества.
https://ria.ru/20230214/proverka-1851886970.html
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происшествия, чапаевск
В Чапаевске из-за взрыва на заводе погиб один человек и трое пострадали
На Чапаевском механическом заводе из-за взрыва погиб один человек и трое пострадали
САМАРА/МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Администрация Чапаевска в Самарской области сообщила об одном погибшем и троих пострадавших после происшествия на территории механического завода.
В пятницу на Чапаевском механическом заводе сообщили РИА Новости, что на предприятии после инцидента были госпитализированы три человека.
"(Вчера – ред.) примерно в 10 часов утра на территории ГО ФКП "Казанский завод точного машиностроения" произошел взрыв продукта, возгорания и разрушений на месте происшествия нет. По уточненной информации, пострадали 3 человека и 1 человек погиб", - говорится в сообщении пресс-службы администрации Чапаевска в соцсетях.
На сайте предприятия указано, что "Чапаевский механический завод" является филиалом федерального казенного предприятия "Научно-производственное объединение" Казанский завод точного машиностроения".
Администрация Чапаевска сообщила, что пострадавшие были госпитализированы в Центральную городскую больницу в состоянии средней тяжести. "О происшествии оповещены силы и средства постоянной готовности г.о. Чапаевск. Ситуация находится под контролем", - уточняет пресс-служба города.
ФКП "Чапаевский механический завод" является специализированным предприятием с более чем 60-летним стажем работы в области производства промышленных средств взрывания. Завод выпускает капсюли-детонаторы, пиротехнические реле, детонирующие шнуры, кумулятивные заряды, герметичные взрывные патроны, патронированные эмульсионные взрывчатые вещества.