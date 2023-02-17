https://ria.ru/20230217/vzryv-1852657793.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 17.02.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщают о взрыве в городе Сумы. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T13:20
2023-02-17T13:20
2023-02-17T13:20
специальная военная операция на украине
в мире
черниговская область
вооруженные силы рф
страна.ua
сумы
украина
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрыве в городе Сумы. "Сообщают о взрыве в Сумах", - пишет интернет-издание "Страна.ua". Ранее в Сумской, Полтавской и Черниговской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, черниговская область, вооруженные силы рф, страна.ua, сумы, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черниговская область, Вооруженные силы РФ, Страна.ua, Сумы, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Страна.ua: в городе Сумы прогремели взрывы