РЭЦ: экспортеры России покажут интерьерные водопады на The Big 5 Saudi
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт", созданной АО "Российский экспортный центр"
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. На национальном стенде Made in Russia на крупнейшей на Ближнем Востоке выставке строительной индустрии - The Big 5 Saudi 2023 - российские экспортеры покажут самые современные материалы, инновационные разработки и решения для интерьера, выставка открывается 18 февраля в Riyadh Front Exhibition & Conference Center в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и продлится четыре дня, сообщает Российский экспортный центр (входит в Группу ВЭБ.РФ).
"Среди 14 компаний, которые будут выставлять свою продукцию на коллективном национальном стенде с "птичкой"-логотипом Made in Russia - экспортер водопадов по стеклу и фресок для интерьера, производитель инновационной добавки для бетона, которая делает его суперпрочным и водонепроницаемым, поставщик устойчивой к ржавчине и очень прочной композитной арматуры, а также компания, которая экспортирует современные геосинтетические материалы для строительства дорог", - говорится в сообщении.
Также на стенде Made in Russia на The Big 5 Saudi 2023 будут представлены товары и услуги в таких областях, как производство инженерного и высококлассного пластика, пластмассовых плит, полос, труб и профилей, сантехника и строительные материалы, производство изделий из бетона для строительства, а также производство энергосберегающих решений для промышленных предприятий и другая строительная продукция.
Для российских компаний запланирована насыщенная деловая программа. С 18 по 21 февраля компании проведут более 150 переговоров с потенциальными иностранными покупателями.
"Среди 14 компаний, которые будут выставлять свою продукцию на коллективном национальном стенде с "птичкой"-логотипом Made in Russia - экспортер водопадов по стеклу и фресок для интерьера, производитель инновационной добавки для бетона, которая делает его суперпрочным и водонепроницаемым, поставщик устойчивой к ржавчине и очень прочной композитной арматуры, а также компания, которая экспортирует современные геосинтетические материалы для строительства дорог", - говорится в сообщении.
Также на стенде Made in Russia на The Big 5 Saudi 2023 будут представлены товары и услуги в таких областях, как производство инженерного и высококлассного пластика, пластмассовых плит, полос, труб и профилей, сантехника и строительные материалы, производство изделий из бетона для строительства, а также производство энергосберегающих решений для промышленных предприятий и другая строительная продукция.
Для российских компаний запланирована насыщенная деловая программа. С 18 по 21 февраля компании проведут более 150 переговоров с потенциальными иностранными покупателями.