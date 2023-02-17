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РЭЦ: экспортеры России покажут интерьерные водопады на The Big 5 Saudi - РИА Новости, 17.02.2023
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РЭЦ: экспортеры России покажут интерьерные водопады на The Big 5 Saudi
РЭЦ: экспортеры России покажут интерьерные водопады на The Big 5 Saudi - РИА Новости, 17.02.2023
РЭЦ: экспортеры России покажут интерьерные водопады на The Big 5 Saudi
На национальном стенде Made in Russia на крупнейшей на Ближнем Востоке выставке строительной индустрии - The Big 5 Saudi 2023 - российские экспортеры покажут... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T15:57
2023-02-17T15:57
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
ближний восток
саудовская аравия
россия
технологии
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. На национальном стенде Made in Russia на крупнейшей на Ближнем Востоке выставке строительной индустрии - The Big 5 Saudi 2023 - российские экспортеры покажут самые современные материалы, инновационные разработки и решения для интерьера, выставка открывается 18 февраля в Riyadh Front Exhibition &amp; Conference Center в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и продлится четыре дня, сообщает Российский экспортный центр (входит в Группу ВЭБ.РФ)."Среди 14 компаний, которые будут выставлять свою продукцию на коллективном национальном стенде с "птичкой"-логотипом Made in Russia - экспортер водопадов по стеклу и фресок для интерьера, производитель инновационной добавки для бетона, которая делает его суперпрочным и водонепроницаемым, поставщик устойчивой к ржавчине и очень прочной композитной арматуры, а также компания, которая экспортирует современные геосинтетические материалы для строительства дорог", - говорится в сообщении.Также на стенде Made in Russia на The Big 5 Saudi 2023 будут представлены товары и услуги в таких областях, как производство инженерного и высококлассного пластика, пластмассовых плит, полос, труб и профилей, сантехника и строительные материалы, производство изделий из бетона для строительства, а также производство энергосберегающих решений для промышленных предприятий и другая строительная продукция.Для российских компаний запланирована насыщенная деловая программа. С 18 по 21 февраля компании проведут более 150 переговоров с потенциальными иностранными покупателями.
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ближний восток
саудовская аравия
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), ближний восток, саудовская аравия, россия, технологии
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Ближний Восток, Саудовская Аравия, Россия, Технологии
15:57 17.02.2023
 

РЭЦ: экспортеры России покажут интерьерные водопады на The Big 5 Saudi

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт", созданной АО "Российский экспортный центр"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт, созданной АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. На национальном стенде Made in Russia на крупнейшей на Ближнем Востоке выставке строительной индустрии - The Big 5 Saudi 2023 - российские экспортеры покажут самые современные материалы, инновационные разработки и решения для интерьера, выставка открывается 18 февраля в Riyadh Front Exhibition & Conference Center в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и продлится четыре дня, сообщает Российский экспортный центр (входит в Группу ВЭБ.РФ).

"Среди 14 компаний, которые будут выставлять свою продукцию на коллективном национальном стенде с "птичкой"-логотипом Made in Russia - экспортер водопадов по стеклу и фресок для интерьера, производитель инновационной добавки для бетона, которая делает его суперпрочным и водонепроницаемым, поставщик устойчивой к ржавчине и очень прочной композитной арматуры, а также компания, которая экспортирует современные геосинтетические материалы для строительства дорог", - говорится в сообщении.

Также на стенде Made in Russia на The Big 5 Saudi 2023 будут представлены товары и услуги в таких областях, как производство инженерного и высококлассного пластика, пластмассовых плит, полос, труб и профилей, сантехника и строительные материалы, производство изделий из бетона для строительства, а также производство энергосберегающих решений для промышленных предприятий и другая строительная продукция.

Для российских компаний запланирована насыщенная деловая программа. С 18 по 21 февраля компании проведут более 150 переговоров с потенциальными иностранными покупателями.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
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Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Ближний ВостокСаудовская АравияРоссияТехнологии
 
 
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