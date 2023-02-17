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VK Fest впервые пройдет в пяти городах - РИА Новости, 17.02.2023
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VK Fest впервые пройдет в пяти городах
VK Fest впервые пройдет в пяти городах - РИА Новости, 17.02.2023
VK Fest впервые пройдет в пяти городах
VK Fest в 2023 году обновится. Фестиваль расширит географию до самой большой в своей истории: он объединит Москву, Санкт-Петербург, Сириус (Сочи), Новосибирск и РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T14:12
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vk fest
вконтакте
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. VK Fest в 2023 году обновится. Фестиваль расширит географию до самой большой в своей истории: он объединит Москву, Санкт-Петербург, Сириус (Сочи), Новосибирск и Владивосток. Встретиться с артистами, блогерами и спикерами, а также поучаствовать в активностях смогут сотни тысяч гостей. VK Fest продлится месяц,.Где и когда пройдет VK Fest в 2023 году:• 17 июня — Владивосток• 24 июня — Новосибирск• 1 и 2 июля — Санкт-Петербург, Парк 300-летия• 8 июля — Сириус (Сочи), Медальная площадь• 15 и 16 июля — Москва, Парк ГорькогоВпервые VK Fest примут Новосибирск и Владивосток. Фестиваль станет особенным подарком для выпускников: они смогут посмотреть выступления звезд из отдельной фан-зоны у Главной сцены. Площадки проведения фестиваля в новых городах будут известны позднее.
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vk fest, вконтакте
VK Fest, ВКонтакте
14:12 17.02.2023
 
VK Fest впервые пройдет в пяти городах

VK Fest 2023 продлится месяц и впервые пройдет в пяти городах.

VK Fest 2023
VK Fest 2023
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. VK Fest в 2023 году обновится. Фестиваль расширит географию до самой большой в своей истории: он объединит Москву, Санкт-Петербург, Сириус (Сочи), Новосибирск и Владивосток. Встретиться с артистами, блогерами и спикерами, а также поучаствовать в активностях смогут сотни тысяч гостей. VK Fest продлится месяц,.
VK Fest 2022
25 июля 2022, 16:24
VK Fest собрал рекордные 175 тысяч человек
Где и когда пройдет VK Fest в 2023 году:
• 17 июня — Владивосток
• 24 июня — Новосибирск
• 1 и 2 июля — Санкт-Петербург, Парк 300-летия
• 8 июля — Сириус (Сочи), Медальная площадь
• 15 и 16 июля — Москва, Парк Горького
Впервые VK Fest примут Новосибирск и Владивосток. Фестиваль станет особенным подарком для выпускников: они смогут посмотреть выступления звезд из отдельной фан-зоны у Главной сцены. Площадки проведения фестиваля в новых городах будут известны позднее.
 
VK FestВКонтакте
 
 
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