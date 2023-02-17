https://ria.ru/20230217/vkontakte-1852676545.html

VK Fest впервые пройдет в пяти городах

VK Fest впервые пройдет в пяти городах - РИА Новости, 17.02.2023

VK Fest впервые пройдет в пяти городах

VK Fest в 2023 году обновится. Фестиваль расширит географию до самой большой в своей истории: он объединит Москву, Санкт-Петербург, Сириус (Сочи), Новосибирск и РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T14:12

2023-02-17T14:12

2023-02-17T14:12

vk fest

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. VK Fest в 2023 году обновится. Фестиваль расширит географию до самой большой в своей истории: он объединит Москву, Санкт-Петербург, Сириус (Сочи), Новосибирск и Владивосток. Встретиться с артистами, блогерами и спикерами, а также поучаствовать в активностях смогут сотни тысяч гостей. VK Fest продлится месяц,.Где и когда пройдет VK Fest в 2023 году:• 17 июня — Владивосток• 24 июня — Новосибирск• 1 и 2 июля — Санкт-Петербург, Парк 300-летия• 8 июля — Сириус (Сочи), Медальная площадь• 15 и 16 июля — Москва, Парк ГорькогоВпервые VK Fest примут Новосибирск и Владивосток. Фестиваль станет особенным подарком для выпускников: они смогут посмотреть выступления звезд из отдельной фан-зоны у Главной сцены. Площадки проведения фестиваля в новых городах будут известны позднее.

https://ria.ru/20220725/vkontakte-1804822185.html

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