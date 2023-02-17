https://ria.ru/20230217/vertolet-1852691707.html

СК перечислил версии крушения вертолета на Сахалине

СК перечислил версии крушения вертолета на Сахалине - РИА Новости, 17.02.2023

СК перечислил версии крушения вертолета на Сахалине

Следствие в качестве причин аварии вертолета Robinson 44 на Сахалине рассматривает техническую неисправность судна и нарушение правил пилотирования, сообщило... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T14:54

2023-02-17T14:54

2023-02-17T15:02

происшествия

россия

сахалин

следственный комитет россии (ск рф)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 фев – РИА Новости. Следствие в качестве причин аварии вертолета Robinson 44 на Сахалине рассматривает техническую неисправность судна и нарушение правил пилотирования, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. По данным пресс-службы, в ходе поисково-спасательной операции обломки вертолета были обнаружены в районе пика Чехова и горы Пушкинской. В аварии погибли пилот и пассажир. "Следователями и криминалистами СКР по месту заправки вертолета на посадочной площадке "Оленья Горка" изъяты образцы топлива, назначены химическая, судебно-медицинские экспертизы, изъята летная эксплуатационная и техническая документация на воздушное судно, выполняется комплекс иных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20230217/vertolety-1852611387.html

россия

сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, сахалин, следственный комитет россии (ск рф)