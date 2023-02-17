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СК перечислил версии крушения вертолета на Сахалине - РИА Новости, 17.02.2023
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СК перечислил версии крушения вертолета на Сахалине
СК перечислил версии крушения вертолета на Сахалине - РИА Новости, 17.02.2023
СК перечислил версии крушения вертолета на Сахалине
Следствие в качестве причин аварии вертолета Robinson 44 на Сахалине рассматривает техническую неисправность судна и нарушение правил пилотирования, сообщило... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T14:54
2023-02-17T15:02
происшествия
россия
сахалин
следственный комитет россии (ск рф)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 фев – РИА Новости. Следствие в качестве причин аварии вертолета Robinson 44 на Сахалине рассматривает техническую неисправность судна и нарушение правил пилотирования, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. По данным пресс-службы, в ходе поисково-спасательной операции обломки вертолета были обнаружены в районе пика Чехова и горы Пушкинской. В аварии погибли пилот и пассажир. "Следователями и криминалистами СКР по месту заправки вертолета на посадочной площадке "Оленья Горка" изъяты образцы топлива, назначены химическая, судебно-медицинские экспертизы, изъята летная эксплуатационная и техническая документация на воздушное судно, выполняется комплекс иных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении ведомства.
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россия
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происшествия, россия, сахалин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Сахалин, Следственный комитет России (СК РФ)
14:54 17.02.2023 (обновлено: 15:02 17.02.2023)
 
СК перечислил версии крушения вертолета на Сахалине

СК назвал среди версий крушения вертолета на Сахалине неисправность судна и ошибку пилота

© Фото : МЧС РоссииСпасатели МЧС России во время отправления на место аварийной посадки вертолета Robinson R 44 в Сахалинской области
Спасатели МЧС России во время отправления на место аварийной посадки вертолета Robinson R 44 в Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© Фото : МЧС России
Спасатели МЧС России во время отправления на место аварийной посадки вертолета Robinson R 44 в Сахалинской области
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 фев – РИА Новости. Следствие в качестве причин аварии вертолета Robinson 44 на Сахалине рассматривает техническую неисправность судна и нарушение правил пилотирования, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"Органы предварительного следствия рассматривают две основные версии происшествия. Это техническая неисправность воздушного судна или нарушение правил пилотирования", - отметила представитель ведомства.
По данным пресс-службы, в ходе поисково-спасательной операции обломки вертолета были обнаружены в районе пика Чехова и горы Пушкинской. В аварии погибли пилот и пассажир.
"Следователями и криминалистами СКР по месту заправки вертолета на посадочной площадке "Оленья Горка" изъяты образцы топлива, назначены химическая, судебно-медицинские экспертизы, изъята летная эксплуатационная и техническая документация на воздушное судно, выполняется комплекс иных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении ведомства.
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ПроисшествияРоссияСахалинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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