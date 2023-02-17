14:54 17.02.2023 (обновлено: 15:02 17.02.2023)
СК перечислил версии крушения вертолета на Сахалине
СК назвал среди версий крушения вертолета на Сахалине неисправность судна и ошибку пилота
© Фото : МЧС РоссииСпасатели МЧС России во время отправления на место аварийной посадки вертолета Robinson R 44 в Сахалинской области
© Фото : МЧС России
Спасатели МЧС России во время отправления на место аварийной посадки вертолета Robinson R 44 в Сахалинской области
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 фев – РИА Новости. Следствие в качестве причин аварии вертолета Robinson 44 на Сахалине рассматривает техническую неисправность судна и нарушение правил пилотирования, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"Органы предварительного следствия рассматривают две основные версии происшествия. Это техническая неисправность воздушного судна или нарушение правил пилотирования", - отметила представитель ведомства.
По данным пресс-службы, в ходе поисково-спасательной операции обломки вертолета были обнаружены в районе пика Чехова и горы Пушкинской. В аварии погибли пилот и пассажир.
"Следователями и криминалистами СКР по месту заправки вертолета на посадочной площадке "Оленья Горка" изъяты образцы топлива, назначены химическая, судебно-медицинские экспертизы, изъята летная эксплуатационная и техническая документация на воздушное судно, выполняется комплекс иных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении ведомства.