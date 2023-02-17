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Власти сообщили подробности ЧП с вертолетом на Сахалине - РИА Новости, 17.02.2023
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Власти сообщили подробности ЧП с вертолетом на Сахалине
Власти сообщили подробности ЧП с вертолетом на Сахалине - РИА Новости, 17.02.2023
Власти сообщили подробности ЧП с вертолетом на Сахалине
Власти Сахалина подтвердили, что на борту вертолета Robinson было три человека: капитан и двое пассажиров, один из пассажиров эвакуирован в больницу. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T11:22
2023-02-17T11:49
происшествия
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 фев – РИА Новости. Власти Сахалина подтвердили, что на борту вертолета Robinson было три человека: капитан и двое пассажиров, один из пассажиров эвакуирован в больницу."Вертолет совершил аварийную посадку северо-восточнее горы Красная. На борту было 3 человека, капитан и двое пассажиров. Есть информация, что одного из пассажиров уже эвакуировали с места происшествия и вскоре доставят в медицинское учреждение. Его состояние оценивается как средней тяжести", – говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Сахалинской области.В правительстве региона добавили, что в областной клинической больнице начат комплекс диагностических исследований пациента, доставленного после аварии вертолета. Предварительно, состояние мужчины оценивается как средней тяжести. Будет уточнен диагноз и назначен план лечения.
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происшествия, сахалин
Происшествия, Сахалин
11:22 17.02.2023 (обновлено: 11:49 17.02.2023)
 
Власти сообщили подробности ЧП с вертолетом на Сахалине

Пассажир вертолета после ЧП на Сахалине попал в больницу в состоянии средней тяжести

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 фев – РИА Новости. Власти Сахалина подтвердили, что на борту вертолета Robinson было три человека: капитан и двое пассажиров, один из пассажиров эвакуирован в больницу.
"Вертолет совершил аварийную посадку северо-восточнее горы Красная. На борту было 3 человека, капитан и двое пассажиров. Есть информация, что одного из пассажиров уже эвакуировали с места происшествия и вскоре доставят в медицинское учреждение. Его состояние оценивается как средней тяжести", – говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Сахалинской области.
В правительстве региона добавили, что в областной клинической больнице начат комплекс диагностических исследований пациента, доставленного после аварии вертолета. Предварительно, состояние мужчины оценивается как средней тяжести. Будет уточнен диагноз и назначен план лечения.
Последствия крушения вертолета Robinson R66 в Тверской области - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
11:27
ЧП и аварии вертолетов Robinson в России в 2020-2023 годах
 
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