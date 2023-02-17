https://ria.ru/20230217/vertolet-1852610627.html

Власти сообщили подробности ЧП с вертолетом на Сахалине

Власти сообщили подробности ЧП с вертолетом на Сахалине - РИА Новости, 17.02.2023

Власти сообщили подробности ЧП с вертолетом на Сахалине

Власти Сахалина подтвердили, что на борту вертолета Robinson было три человека: капитан и двое пассажиров, один из пассажиров эвакуирован в больницу. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T11:22

2023-02-17T11:22

2023-02-17T11:49

происшествия

сахалин

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 фев – РИА Новости. Власти Сахалина подтвердили, что на борту вертолета Robinson было три человека: капитан и двое пассажиров, один из пассажиров эвакуирован в больницу."Вертолет совершил аварийную посадку северо-восточнее горы Красная. На борту было 3 человека, капитан и двое пассажиров. Есть информация, что одного из пассажиров уже эвакуировали с места происшествия и вскоре доставят в медицинское учреждение. Его состояние оценивается как средней тяжести", – говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Сахалинской области.В правительстве региона добавили, что в областной клинической больнице начат комплекс диагностических исследований пациента, доставленного после аварии вертолета. Предварительно, состояние мужчины оценивается как средней тяжести. Будет уточнен диагноз и назначен план лечения.

https://ria.ru/20230217/vertolety-1852611387.html

сахалин

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сахалин