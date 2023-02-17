https://ria.ru/20230217/vengriya-1852733604.html
Сийярто опроверг слухи о переговорах с российскими властями в Белоруссии
Сийярто опроверг слухи о переговорах с российскими властями в Белоруссии - РИА Новости, 17.02.2023
Сийярто опроверг слухи о переговорах с российскими властями в Белоруссии
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что в ходе переговоров в Минске призывал белорусскую сторону не предпринимать мер, ведущих к эскалации конфликта на... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T17:13
2023-02-17T17:13
2023-02-17T17:13
в мире
венгрия
петер сийярто
белоруссия
минск
украина
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 17 фев - РИА Новости. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что в ходе переговоров в Минске призывал белорусскую сторону не предпринимать мер, ведущих к эскалации конфликта на Украине, и ни с кем, кроме представителей белорусских властей, встреч не проводил. "Я попросил белорусских партнеров, как мы просим всех членов международного сообщества, чтобы они не делали воинственных шагов, не делали шагов, которые могут привести к удлинению войны или ее распространению в географическом смысле", - сказал Сийярто. Его выступление транслировалось в соцсетях. Он призвал также не строить спекулятивных предположений о его переговорах в Минске с представителями российских властей. "Когда мне нужно поговорить с российской стороной, я лечу в Москву и открыто об этом сообщаю... Я в Минске вел переговоры только с министром экономики и министром иностранных дел Белоруссии... Никто из членов венгерской делегации не встречался ни с кем, кроме своих белорусских партнеров", - отметил Сийярто. Ранее глава МИД Венгрии стал первым за несколько лет представителем внешнеполитического ведомства страны ЕС, посетившим Белоруссию. На встрече обсуждались вопросы двустороннего экономического сотрудничества.
https://ria.ru/20230216/vengriya-1852437579.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, петер сийярто, белоруссия, минск, украина, евросоюз
В мире, Венгрия, Петер Сийярто, Белоруссия, Минск, Украина, Евросоюз
Сийярто опроверг слухи о переговорах с российскими властями в Белоруссии
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что в Минске встречался только с белорусскими властями
БУДАПЕШТ, 17 фев - РИА Новости. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что в ходе переговоров в Минске призывал белорусскую сторону не предпринимать мер, ведущих к эскалации конфликта на Украине, и ни с кем, кроме представителей белорусских властей, встреч не проводил.
"Я попросил белорусских партнеров, как мы просим всех членов международного сообщества, чтобы они не делали воинственных шагов, не делали шагов, которые могут привести к удлинению войны или ее распространению в географическом смысле", - сказал Сийярто. Его выступление транслировалось в соцсетях.
Он призвал также не строить спекулятивных предположений о его переговорах в Минске с представителями российских властей.
"Когда мне нужно поговорить с российской стороной, я лечу в Москву
и открыто об этом сообщаю... Я в Минске вел переговоры только с министром экономики и министром иностранных дел Белоруссии
... Никто из членов венгерской делегации не встречался ни с кем, кроме своих белорусских партнеров", - отметил Сийярто.
Ранее глава МИД Венгрии стал первым за несколько лет представителем внешнеполитического ведомства страны ЕС
, посетившим Белоруссию. На встрече обсуждались вопросы двустороннего экономического сотрудничества.