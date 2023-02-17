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Сийярто опроверг слухи о переговорах с российскими властями в Белоруссии - РИА Новости, 17.02.2023
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Сийярто опроверг слухи о переговорах с российскими властями в Белоруссии
Сийярто опроверг слухи о переговорах с российскими властями в Белоруссии - РИА Новости, 17.02.2023
Сийярто опроверг слухи о переговорах с российскими властями в Белоруссии
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что в ходе переговоров в Минске призывал белорусскую сторону не предпринимать мер, ведущих к эскалации конфликта на... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T17:13
2023-02-17T17:13
в мире
венгрия
петер сийярто
белоруссия
минск
украина
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 17 фев - РИА Новости. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что в ходе переговоров в Минске призывал белорусскую сторону не предпринимать мер, ведущих к эскалации конфликта на Украине, и ни с кем, кроме представителей белорусских властей, встреч не проводил. "Я попросил белорусских партнеров, как мы просим всех членов международного сообщества, чтобы они не делали воинственных шагов, не делали шагов, которые могут привести к удлинению войны или ее распространению в географическом смысле", - сказал Сийярто. Его выступление транслировалось в соцсетях. Он призвал также не строить спекулятивных предположений о его переговорах в Минске с представителями российских властей. "Когда мне нужно поговорить с российской стороной, я лечу в Москву и открыто об этом сообщаю... Я в Минске вел переговоры только с министром экономики и министром иностранных дел Белоруссии... Никто из членов венгерской делегации не встречался ни с кем, кроме своих белорусских партнеров", - отметил Сийярто. Ранее глава МИД Венгрии стал первым за несколько лет представителем внешнеполитического ведомства страны ЕС, посетившим Белоруссию. На встрече обсуждались вопросы двустороннего экономического сотрудничества.
https://ria.ru/20230216/vengriya-1852437579.html
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в мире, венгрия, петер сийярто, белоруссия, минск, украина, евросоюз
В мире, Венгрия, Петер Сийярто, Белоруссия, Минск, Украина, Евросоюз
17:13 17.02.2023
 
Сийярто опроверг слухи о переговорах с российскими властями в Белоруссии

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что в Минске встречался только с белорусскими властями

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник на встрече в Минске
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник на встрече в Минске - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник на встрече в Минске. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 17 фев - РИА Новости. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что в ходе переговоров в Минске призывал белорусскую сторону не предпринимать мер, ведущих к эскалации конфликта на Украине, и ни с кем, кроме представителей белорусских властей, встреч не проводил.
"Я попросил белорусских партнеров, как мы просим всех членов международного сообщества, чтобы они не делали воинственных шагов, не делали шагов, которые могут привести к удлинению войны или ее распространению в географическом смысле", - сказал Сийярто. Его выступление транслировалось в соцсетях.
Он призвал также не строить спекулятивных предположений о его переговорах в Минске с представителями российских властей.
"Когда мне нужно поговорить с российской стороной, я лечу в Москву и открыто об этом сообщаю... Я в Минске вел переговоры только с министром экономики и министром иностранных дел Белоруссии... Никто из членов венгерской делегации не встречался ни с кем, кроме своих белорусских партнеров", - отметил Сийярто.
Ранее глава МИД Венгрии стал первым за несколько лет представителем внешнеполитического ведомства страны ЕС, посетившим Белоруссию. На встрече обсуждались вопросы двустороннего экономического сотрудничества.
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В миреВенгрияПетер СийяртоБелоруссияМинскУкраинаЕвросоюз
 
 
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