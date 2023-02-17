https://ria.ru/20230217/uzbekistan-1852464703.html
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Узбекистан этой весной
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Узбекистан этой весной - РИА Новости, 17.02.2023
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Узбекистан этой весной
Туроператоры оценили спрос на поездки в Узбекистан и назвали стоимость такого визита, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T02:49
2023-02-17T02:49
2023-02-17T04:18
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узбекистан
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ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Туроператоры оценили спрос на поездки в Узбекистан и назвали стоимость такого визита, сообщает АТОР.Участники рынка говорят, что интерес к путешествиям в республику 2023 года на десять, а то и 20 процентов превышает прошлогодние показатели. Страна стабильно входит в тройку самых востребованных в ближнем зарубежье.Путешественников не останавливает даже относительно высокая стоимость авиабилетов: на майские праздники — от 35 тысяч рублей в оба конца, если лететь Узбекскими авиалиниями или Utair или от 40 тысяч рублей, если выбрать рейс "Аэрофлота".Обычно гости проводят в стране неделю и посещают Ташкент, Бухару и Самарканд.За год путевки в Узбекистан подорожали примерно на десять процентов, отмечают туроператоры. Основная причина — рост курса доллара по отношению к рублю. В американской валюте происходят расчеты с принимающей стороной.Существенно сэкономить можно, отказавшись от поездок в даты каникул. Так, в середине марта экскурсионная неделя стоит от 90 тысячи рублей на двоих (без авиабилетов), а 29 апреля за пять ночей — уже 190 тысяч рублей. Правда, перелет в стоимость тура включен.
https://ria.ru/20220822/tashkent-1810394716.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, туризм, узбекистан, ташкент, бухара, ассоциация туроператоров россии (атор), самарканд, аэрофлот
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Узбекистан, Ташкент, Бухара, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Самарканд, Аэрофлот
02:49 17.02.2023 (обновлено: 04:18 17.02.2023)
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Узбекистан этой весной
АТОР: стоимость путевок в Узбекистан этой весной начинается от 90 тысяч рублей на двоих