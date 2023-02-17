https://ria.ru/20230217/ukraina-1852768703.html

Запад должен начать подготовку условий для мира на Украине, заявил Макрон

Запад должен начать подготовку условий для мира на Украине, заявил Макрон - РИА Новости, 17.02.2023

Запад должен начать подготовку условий для мира на Украине, заявил Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на сессии Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Запад должен начать подготовку условий для мира на... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T19:11

2023-02-17T19:11

2023-02-17T19:11

специальная военная операция на украине

в мире

украина

эммануэль макрон

франция

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ПАРИЖ, 17 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на сессии Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Запад должен начать подготовку условий для мира на Украине, для этого нужно работать со странами Африки, Азии и Латинской Америки. "Я призываю европейцев и американцев: займемся также подготовкой мира. В краткосрочной перспективе мы должны быть сильными и поддерживать Украину. Но уже сейчас мы должны готовить условия для мира, это наша ответственность. Это не компромисс, это ответственность. Мир будет более долговечным и кредитоспособным, если мы будем сильными сейчас, но мы должны подготовить его условия", - сказал Макрон на конференции, которая транслировалась в официальном аккаунте события на Youtube. Он отметил, что для этого необходимо вовлекать все державы, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке и в Латинской Америке, которые "сегодня вовсе не мыслят так же", как западные страны, "продолжая обвинять нас в двойных стандартах". "Необходимо вести дипломатическую работу со всеми этими странами, чтобы убедить их присоединиться к нашим усилиям и оказывать давление на Россию", - заявил он. Макрон добавил, что "необходимо пресекать разговоры о двойных стандартах" Запада, выстраивая новое партнерство "юг-север", чтобы переосмыслить условия международной солидарности. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.

https://ria.ru/20230217/dialog-1852732975.html

https://ria.ru/20230217/makron-1852711502.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, эммануэль макрон, франция