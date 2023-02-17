https://ria.ru/20230217/ukaz-1852788883.html

Двое командующих военными округами стали генерал-полковниками

Двое командующих военными округами стали генерал-полковниками - РИА Новости, 17.02.2023

Двое командующих военными округами стали генерал-полковниками

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника командующему Восточным военным округом (ВВО) Рустаму Мурадову и командующему Западным военным РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T21:06

2023-02-17T21:06

2023-02-17T21:48

владимир путин

безопасность

россия

западный военный округ (зво)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника командующему Восточным военным округом (ВВО) Рустаму Мурадову и командующему Западным военным округом (ЗВО) Евгению Никифорову, следует из опубликованного в пятницу указа главы государства.Ранее в пятницу стало известно о масштабной смене командующих округами: генерал-лейтенант Андрей Мордвичев был назначен командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО), генерал-полковник Сергей Кузовлев - Южного военного округа (ЮВО), генерал-лейтенант Евгений Никифоров - Западного военного округа (ЗВО).В октябре 2022 года стало известно о назначении генерал-лейтенанта Рустама Мурадова командующим Восточным военным округом.

https://ria.ru/20230217/nagrady-1852724900.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Евгения Нефедова

владимир путин, безопасность, россия, западный военный округ (зво)