https://ria.ru/20230217/ukaz-1852788883.html
Двое командующих военными округами стали генерал-полковниками
Двое командующих военными округами стали генерал-полковниками - РИА Новости, 17.02.2023
Двое командующих военными округами стали генерал-полковниками
Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника командующему Восточным военным округом (ВВО) Рустаму Мурадову и командующему Западным военным РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T21:06
2023-02-17T21:06
2023-02-17T21:48
владимир путин
безопасность
россия
западный военный округ (зво)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника командующему Восточным военным округом (ВВО) Рустаму Мурадову и командующему Западным военным округом (ЗВО) Евгению Никифорову, следует из опубликованного в пятницу указа главы государства.Ранее в пятницу стало известно о масштабной смене командующих округами: генерал-лейтенант Андрей Мордвичев был назначен командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО), генерал-полковник Сергей Кузовлев - Южного военного округа (ЮВО), генерал-лейтенант Евгений Никифоров - Западного военного округа (ЗВО).В октябре 2022 года стало известно о назначении генерал-лейтенанта Рустама Мурадова командующим Восточным военным округом.
https://ria.ru/20230217/nagrady-1852724900.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, безопасность, россия, западный военный округ (зво)
Владимир Путин, Безопасность, Россия, Западный военный округ (ЗВО)
21:06 17.02.2023 (обновлено: 21:48 17.02.2023)
Двое командующих военными округами стали генерал-полковниками
Командующий ВВО Мурадов и командующий ЗВО Никифоров стали генерал-полковниками
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника командующему Восточным военным округом (ВВО) Рустаму Мурадову и командующему Западным военным округом (ЗВО) Евгению Никифорову, следует из опубликованного в пятницу указа главы государства.
"Присвоить воинские звания: военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации: генерал-полковника Макаревичу Олегу Леонтьевичу, Мурадову Рустаму Усмановичу, Никифорову Евгению Валерьевичу, Романчуку Александру Владимировичу", - сказано в документе.
Ранее в пятницу стало известно о масштабной смене командующих округами: генерал-лейтенант Андрей Мордвичев был назначен командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО), генерал-полковник Сергей Кузовлев - Южного военного округа (ЮВО), генерал-лейтенант Евгений Никифоров - Западного военного округа (ЗВО).
В октябре 2022 года стало известно о назначении генерал-лейтенанта Рустама Мурадова командующим Восточным военным округом.