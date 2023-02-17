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В Полтавской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу

В Полтавской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.02.2023

В Полтавской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена в Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T18:52

2023-02-17T18:52

2023-02-17T18:52

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Согласно данным онлайн-карты тревога в указанных регионах объявлена в 18.40 (мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230217/spetsoperatsiya-1852711158.html

харьковская область

полтавская область

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в мире, харьковская область, полтавская область, украина, вооруженные силы рф