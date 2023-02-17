https://ria.ru/20230217/trevoga-1852690230.html

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины - РИА Новости, 17.02.2023

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T14:48

2023-02-17T14:48

2023-02-17T14:53

специальная военная операция на украине

украина

в мире

харьковская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее в пятницу - около 14.10 – воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины.Согласно данным онлайн-карты, около 14.43 (мск) сигнал тревоги был объявлен по всей Украине.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

украина

харьковская область

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украина, в мире, харьковская область, вооруженные силы рф