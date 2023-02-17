https://ria.ru/20230217/trevoga-1852690230.html
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины - РИА Новости, 17.02.2023
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T14:48
2023-02-17T14:48
2023-02-17T14:53
специальная военная операция на украине
украина
в мире
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее в пятницу - около 14.10 – воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины.Согласно данным онлайн-карты, около 14.43 (мск) сигнал тревоги был объявлен по всей Украине.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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украина, в мире, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
14:48 17.02.2023 (обновлено: 14:53 17.02.2023)
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны