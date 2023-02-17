https://ria.ru/20230217/torgovlya-1852678317.html

Торговый оборот Астраханской области с Белоруссией в 2022 году вырос на 35%

Торговый оборот Астраханской области с Белоруссией в 2022 году вырос на 35% - РИА Новости, 17.02.2023

Торговый оборот Астраханской области с Белоруссией в 2022 году вырос на 35%

Торговый оборот Астраханской области с Белоруссией в 2022 году вырос более чем на 35%, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T14:15

2023-02-17T14:15

2023-02-17T14:15

белоруссия

астраханская область

минск

борис грызлов

игорь бабушкин

астрахань

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев – РИА Новости. Торговый оборот Астраханской области с Белоруссией в 2022 году вырос более чем на 35%, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. В пятницу он встретился в Минске с послом России в Белоруссии Борисом Грызловым. Они обсудили экономическое и гуманитарное сотрудничество российского региона и Белоруссии. Отмечается, что по-прежнему высоким спросом на белорусском рынке пользуется астраханская сельхозпродукция. За минувший год в Белоруссию отправлено сельскохозяйственной продукции на общую сумму 3,8 миллиона долларов: 7,4 тысячи тонн овощебахчевой продукции, 2,3 тысячи тонн картофеля, 1 тысяча тонн рыбной продукции, 2,7 тысячи тонн шерсти и 400 тонн риса. В свою очередь из Белоруссии импортируют продукты питания, сельхозтехнику, обувь, одежду и косметику, стройматериалы. Продают белорусские товары около 3,5 тысячи астраханских торговых предприятий. Также в 2022 году через порты Астраханской области началась перевалка грузов из Белоруссии в Иран, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты. За это время перевалено 100 тысяч тонн грузов, в том числе химических изделий, удобрений, пиломатериалов и бумаги. Грызлов отметил, что взаимодействие Астраханской области и Белоруссии традиционно носит динамичный характер. "Россия и Беларусь успешно развивают многоплановое сотрудничество в рамках формирования единого экономического пространства Союзного государства, наращивают межрегиональную кооперацию, хорошим примером которой является сотрудничество Астраханской области с белорусскими партнёрами. Регионы двух стран тесно взаимодействуют, синхронизируют усилия и поддерживают друг друга в рамках перспективных совместных проектов, это добрая традиция", - приводятся его слова.

https://ria.ru/20221228/vyplaty-1842050418.html

белоруссия

астраханская область

минск

астрахань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

белоруссия, астраханская область, минск, борис грызлов, игорь бабушкин, астрахань