https://ria.ru/20230217/torgovlya-1852678317.html
Торговый оборот Астраханской области с Белоруссией в 2022 году вырос на 35%
Торговый оборот Астраханской области с Белоруссией в 2022 году вырос на 35% - РИА Новости, 17.02.2023
Торговый оборот Астраханской области с Белоруссией в 2022 году вырос на 35%
Торговый оборот Астраханской области с Белоруссией в 2022 году вырос более чем на 35%, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T14:15
2023-02-17T14:15
2023-02-17T14:15
белоруссия
астраханская область
минск
борис грызлов
игорь бабушкин
астрахань
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев – РИА Новости. Торговый оборот Астраханской области с Белоруссией в 2022 году вырос более чем на 35%, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. В пятницу он встретился в Минске с послом России в Белоруссии Борисом Грызловым. Они обсудили экономическое и гуманитарное сотрудничество российского региона и Белоруссии. Отмечается, что по-прежнему высоким спросом на белорусском рынке пользуется астраханская сельхозпродукция. За минувший год в Белоруссию отправлено сельскохозяйственной продукции на общую сумму 3,8 миллиона долларов: 7,4 тысячи тонн овощебахчевой продукции, 2,3 тысячи тонн картофеля, 1 тысяча тонн рыбной продукции, 2,7 тысячи тонн шерсти и 400 тонн риса. В свою очередь из Белоруссии импортируют продукты питания, сельхозтехнику, обувь, одежду и косметику, стройматериалы. Продают белорусские товары около 3,5 тысячи астраханских торговых предприятий. Также в 2022 году через порты Астраханской области началась перевалка грузов из Белоруссии в Иран, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты. За это время перевалено 100 тысяч тонн грузов, в том числе химических изделий, удобрений, пиломатериалов и бумаги. Грызлов отметил, что взаимодействие Астраханской области и Белоруссии традиционно носит динамичный характер. "Россия и Беларусь успешно развивают многоплановое сотрудничество в рамках формирования единого экономического пространства Союзного государства, наращивают межрегиональную кооперацию, хорошим примером которой является сотрудничество Астраханской области с белорусскими партнёрами. Регионы двух стран тесно взаимодействуют, синхронизируют усилия и поддерживают друг друга в рамках перспективных совместных проектов, это добрая традиция", - приводятся его слова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, астраханская область, минск, борис грызлов, игорь бабушкин, астрахань
Белоруссия, Астраханская область, Минск, Борис Грызлов, Игорь Бабушкин, Астрахань
Торговый оборот Астраханской области с Белоруссией в 2022 году вырос на 35%
Торговый оборот Астраханской области с Белоруссией в 2022 году вырос на 35%
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев – РИА Новости. Торговый оборот Астраханской области с Белоруссией в 2022 году вырос более чем на 35%, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
В пятницу он встретился в Минске
с послом России
в Белоруссии Борисом Грызловым
. Они обсудили экономическое и гуманитарное сотрудничество российского региона и Белоруссии.
"Губернатор сообщил, что по итогам 2022 года торговый оборот Астраханской области с Белоруссией вырос на 35,4%. На 38,3% увеличился экспорт, на 27,8% – импорт", - говорится в сообщении администрации губернатора области.
Отмечается, что по-прежнему высоким спросом на белорусском рынке пользуется астраханская сельхозпродукция. За минувший год в Белоруссию отправлено сельскохозяйственной продукции на общую сумму 3,8 миллиона долларов: 7,4 тысячи тонн овощебахчевой продукции, 2,3 тысячи тонн картофеля, 1 тысяча тонн рыбной продукции, 2,7 тысячи тонн шерсти и 400 тонн риса.
В свою очередь из Белоруссии импортируют продукты питания, сельхозтехнику, обувь, одежду и косметику, стройматериалы. Продают белорусские товары около 3,5 тысячи астраханских торговых предприятий.
Также в 2022 году через порты Астраханской области началась перевалка грузов из Белоруссии в Иран
, Ирак
, Объединенные Арабские Эмираты. За это время перевалено 100 тысяч тонн грузов, в том числе химических изделий, удобрений, пиломатериалов и бумаги.
Грызлов отметил, что взаимодействие Астраханской области и Белоруссии традиционно носит динамичный характер. "Россия и Беларусь успешно развивают многоплановое сотрудничество в рамках формирования единого экономического пространства Союзного государства, наращивают межрегиональную кооперацию, хорошим примером которой является сотрудничество Астраханской области с белорусскими партнёрами. Регионы двух стран тесно взаимодействуют, синхронизируют усилия и поддерживают друг друга в рамках перспективных совместных проектов, это добрая традиция", - приводятся его слова.