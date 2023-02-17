Рейтинг@Mail.ru
Зеленский утверждает, что Россия может поставлять Ирану ядерное топливо - РИА Новости, 17.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230217/toplivo-1852770128.html
Зеленский утверждает, что Россия может поставлять Ирану ядерное топливо
Зеленский утверждает, что Россия может поставлять Ирану ядерное топливо - РИА Новости, 17.02.2023
Зеленский утверждает, что Россия может поставлять Ирану ядерное топливо
Владимир Зеленский в ходе выступления на конференции по безопасности в Мюнхене попытался запугать публику "обогащенным Ираном", намекнув на поставки ядерного... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T19:21
2023-02-17T19:23
в мире
россия
иран
украина
владимир зеленский
хосейн амир абдоллахиан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850924741_0:103:3078:1834_1920x0_80_0_0_3d88f02b2562c49f7e09f64ae94ed220.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе выступления на конференции по безопасности в Мюнхене попытался запугать публику "обогащенным Ираном", намекнув на поставки ядерного топлива из России в республику. "Пока мы пытаемся убедить вас в том, что Украине нужны современные боевые самолеты, Кремль уже убедил иранский режим. Результат - не только смертоносные иранские дроны в украинском небе, но и то, чем Кремль за них заплатил. Вы уверены, что это просто деньги? Или миру придется столкнуться с "обогащенным" иранским режимом? До какой степени? Девяносто процентов, девяносто два или 100 процентов?" - заявил Зеленский. Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Иран в ответ также расширил свои санкции против Евросоюза.
https://ria.ru/20230217/moldaviya-1852757739.html
россия
иран
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850924741_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_4ebe6dd5f4fab0c4c99d7ea99751bdf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, иран, украина, владимир зеленский, хосейн амир абдоллахиан
В мире, Россия, Иран, Украина, Владимир Зеленский, Хосейн Амир Абдоллахиан
19:21 17.02.2023 (обновлено: 19:23 17.02.2023)
 
Зеленский утверждает, что Россия может поставлять Ирану ядерное топливо

Зеленский в Мюнхене утверждал, что Россия может поставлять Ирану ядерное топливо

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе выступления на конференции по безопасности в Мюнхене попытался запугать публику "обогащенным Ираном", намекнув на поставки ядерного топлива из России в республику.
"Пока мы пытаемся убедить вас в том, что Украине нужны современные боевые самолеты, Кремль уже убедил иранский режим. Результат - не только смертоносные иранские дроны в украинском небе, но и то, чем Кремль за них заплатил. Вы уверены, что это просто деньги? Или миру придется столкнуться с "обогащенным" иранским режимом? До какой степени? Девяносто процентов, девяносто два или 100 процентов?" - заявил Зеленский.
Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Иран в ответ также расширил свои санкции против Евросоюза.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
Вчера, 18:33
Зеленский бездоказательно обвинил Россию в подготовке нападения на Молдавию
 
В миреРоссияИранУкраинаВладимир ЗеленскийХосейн Амир Абдоллахиан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала