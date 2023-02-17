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Зеленский утверждает, что Россия может поставлять Ирану ядерное топливо
Зеленский утверждает, что Россия может поставлять Ирану ядерное топливо - РИА Новости, 17.02.2023
Зеленский утверждает, что Россия может поставлять Ирану ядерное топливо
Владимир Зеленский в ходе выступления на конференции по безопасности в Мюнхене попытался запугать публику "обогащенным Ираном", намекнув на поставки ядерного... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T19:21
2023-02-17T19:21
2023-02-17T19:23
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иран
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владимир зеленский
хосейн амир абдоллахиан
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе выступления на конференции по безопасности в Мюнхене попытался запугать публику "обогащенным Ираном", намекнув на поставки ядерного топлива из России в республику. "Пока мы пытаемся убедить вас в том, что Украине нужны современные боевые самолеты, Кремль уже убедил иранский режим. Результат - не только смертоносные иранские дроны в украинском небе, но и то, чем Кремль за них заплатил. Вы уверены, что это просто деньги? Или миру придется столкнуться с "обогащенным" иранским режимом? До какой степени? Девяносто процентов, девяносто два или 100 процентов?" - заявил Зеленский. Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Иран в ответ также расширил свои санкции против Евросоюза.
https://ria.ru/20230217/moldaviya-1852757739.html
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в мире, россия, иран, украина, владимир зеленский, хосейн амир абдоллахиан
В мире, Россия, Иран, Украина, Владимир Зеленский, Хосейн Амир Абдоллахиан
19:21 17.02.2023 (обновлено: 19:23 17.02.2023)
Зеленский утверждает, что Россия может поставлять Ирану ядерное топливо
Зеленский в Мюнхене утверждал, что Россия может поставлять Ирану ядерное топливо
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе выступления на конференции по безопасности в Мюнхене попытался запугать публику "обогащенным Ираном", намекнув на поставки ядерного топлива из России в республику.
"Пока мы пытаемся убедить вас в том, что Украине нужны современные боевые самолеты, Кремль уже убедил иранский режим. Результат - не только смертоносные иранские дроны в украинском небе, но и то, чем Кремль за них заплатил. Вы уверены, что это просто деньги? Или миру придется столкнуться с "обогащенным" иранским режимом? До какой степени? Девяносто процентов, девяносто два или 100 процентов?" - заявил Зеленский.
Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Иран в ответ также расширил свои санкции против Евросоюза.