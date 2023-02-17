https://ria.ru/20230217/terakt-1852753993.html

МИД России заявил послу КНР, что нужно расследование по "Северным потокам"

МИД России заявил послу КНР, что нужно расследование по "Северным потокам" - РИА Новости, 17.02.2023

МИД России заявил послу КНР, что нужно расследование по "Северным потокам"

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил послу КНР в РФ Чжан Ханьхуэю о необходимости расследования и привлечения к ответственности виновных в подрыве "Северных... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T18:16

2023-02-17T18:16

2023-02-17T18:37

в мире

россия

китай

авария на "северных потоках"

нью-йорк (город)

владимир путин

сергей вершинин

чжан ханьхуэй

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819819646_0:200:1840:1235_1920x0_80_0_0_42da531fc642986f30117e0b59526449.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил послу КНР в РФ Чжан Ханьхуэю о необходимости расследования и привлечения к ответственности виновных в подрыве "Северных потоков", сообщается на сайте ведомства в пятницу.Россия запросила на 22 февраля заседание СБ ООН в связи с новой информацией относительно подрыва газопроводов "Северный поток", сообщил ранее первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский."Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в Нью-Йорке и Женеве на площадке Организации Объединенных Наций с акцентом на повестку ее Совета Безопасности и Совета по правам человека. Отдельно был затронут вопрос о необходимости расследования и привлечения к ответственности виновных в подрыве газопровода "Северный поток" 26 сентября 2022 года", - говорится в сообщении."Подтвержден обоюдный настрой на развитие плотной координации между Москвой и Пекином по многосторонним вопросам", - добавили в ведомстве.Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке - 1" и "Северном потоке - 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20230216/deystviya-1852554068.html

https://ria.ru/20230216/ssha-1852345034.html

россия

китай

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, китай, авария на "северных потоках", нью-йорк (город), владимир путин, сергей вершинин, чжан ханьхуэй, оон, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток, северный поток — 2