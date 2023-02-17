https://ria.ru/20230217/terakt-1852753993.html
МИД России заявил послу КНР, что нужно расследование по "Северным потокам"
МИД России заявил послу КНР, что нужно расследование по "Северным потокам" - РИА Новости, 17.02.2023
МИД России заявил послу КНР, что нужно расследование по "Северным потокам"
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил послу КНР в РФ Чжан Ханьхуэю о необходимости расследования и привлечения к ответственности виновных в подрыве "Северных... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T18:16
2023-02-17T18:16
2023-02-17T18:37
в мире
россия
китай
авария на "северных потоках"
нью-йорк (город)
владимир путин
сергей вершинин
чжан ханьхуэй
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил послу КНР в РФ Чжан Ханьхуэю о необходимости расследования и привлечения к ответственности виновных в подрыве "Северных потоков", сообщается на сайте ведомства в пятницу.Россия запросила на 22 февраля заседание СБ ООН в связи с новой информацией относительно подрыва газопроводов "Северный поток", сообщил ранее первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский."Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в Нью-Йорке и Женеве на площадке Организации Объединенных Наций с акцентом на повестку ее Совета Безопасности и Совета по правам человека. Отдельно был затронут вопрос о необходимости расследования и привлечения к ответственности виновных в подрыве газопровода "Северный поток" 26 сентября 2022 года", - говорится в сообщении."Подтвержден обоюдный настрой на развитие плотной координации между Москвой и Пекином по многосторонним вопросам", - добавили в ведомстве.Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке - 1" и "Северном потоке - 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.
https://ria.ru/20230216/deystviya-1852554068.html
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В мире, Россия, Китай, Авария на "Северных потоках", Нью-Йорк (город), Владимир Путин, Сергей Вершинин, Чжан Ханьхуэй, ООН, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток, Северный поток — 2
18:16 17.02.2023 (обновлено: 18:37 17.02.2023)
МИД России заявил послу КНР, что нужно расследование по "Северным потокам"
Замглавы МИД Вершинин заявил послу КНР, что нужно расследовать подрыв "Северных потоков"