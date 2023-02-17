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Евродепутат перешел на крик во время речи о преступлениях США
Евродепутат перешел на крик во время речи о преступлениях США - РИА Новости, 17.02.2023
Евродепутат перешел на крик во время речи о преступлениях США
Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес перешел на крик во время речи о безнаказанности США за теракты на "Северных потоках", видео со своим выступлением... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T17:47
2023-02-17T17:47
2023-02-17T18:20
в мире
сша
урсула фон дер ляйен
северный поток
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес перешел на крик во время речи о безнаказанности США за теракты на "Северных потоках", видео со своим выступлением он опубликовал в Twitter."Это была преднамеренная террористическая атака на европейскую критическую инфраструктуру", — возмутился он.Уоллес обратил внимание на то, что Евросоюз проигнорировал расследование журналиста Сеймура Херша о возможной причастности США к организации подрывов. При этом он напомнил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала ответить самым решительным образом на произошедшее.Расследование Херша, обвинившего Штаты и Норвегию в прошлогодней диверсии на трубопроводах, не получило широкого освещения в иностранной прессе. Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют никакого отношения к подрыву.
https://ria.ru/20230217/zelenskiy-1852728838.html
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в мире, сша, урсула фон дер ляйен, северный поток
В мире, США, Урсула фон дер Ляйен, Северный поток
17:47 17.02.2023 (обновлено: 18:20 17.02.2023)
Евродепутат перешел на крик во время речи о преступлениях США
Евродепутат Уоллес: ЕС проигнорировал причастность США к терактам на "Северных потоках"
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес перешел на крик во время речи о безнаказанности США за теракты на "Северных потоках", видео со своим выступлением он опубликовал в Twitter.
"Это была преднамеренная террористическая атака на европейскую критическую инфраструктуру", — возмутился он.
Уоллес обратил внимание на то, что Евросоюз проигнорировал расследование журналиста Сеймура Херша о возможной причастности США к организации подрывов. При этом он напомнил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала ответить самым решительным образом на произошедшее.
"Неужели ЕС стал настолько покорным империи США, что вы даже не можете спросить их, сделали ли они это. Вы — настоящее посмешище", — заявил депутат, перейдя на крик.
Расследование Херша, обвинившего Штаты и Норвегию в прошлогодней диверсии на трубопроводах, не получило широкого освещения в иностранной прессе. Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют никакого отношения к подрыву.