https://ria.ru/20230217/ssha-1852746872.html

Евродепутат перешел на крик во время речи о преступлениях США

Евродепутат перешел на крик во время речи о преступлениях США - РИА Новости, 17.02.2023

Евродепутат перешел на крик во время речи о преступлениях США

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес перешел на крик во время речи о безнаказанности США за теракты на "Северных потоках", видео со своим выступлением... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T17:47

2023-02-17T17:47

2023-02-17T18:20

в мире

сша

урсула фон дер ляйен

северный поток

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес перешел на крик во время речи о безнаказанности США за теракты на "Северных потоках", видео со своим выступлением он опубликовал в Twitter."Это была преднамеренная террористическая атака на европейскую критическую инфраструктуру", — возмутился он.Уоллес обратил внимание на то, что Евросоюз проигнорировал расследование журналиста Сеймура Херша о возможной причастности США к организации подрывов. При этом он напомнил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала ответить самым решительным образом на произошедшее.Расследование Херша, обвинившего Штаты и Норвегию в прошлогодней диверсии на трубопроводах, не получило широкого освещения в иностранной прессе. Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют никакого отношения к подрыву.

https://ria.ru/20230217/zelenskiy-1852728838.html

https://ria.ru/20230216/terakt-1852553337.html

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в мире, сша, урсула фон дер ляйен, северный поток