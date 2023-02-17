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США может оставить в Польше своих десантников на десять лет, пишут СМИ - РИА Новости, 17.02.2023
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США может оставить в Польше своих десантников на десять лет, пишут СМИ
США может оставить в Польше своих десантников на десять лет, пишут СМИ - РИА Новости, 17.02.2023
США может оставить в Польше своих десантников на десять лет, пишут СМИ
Временно размещенные в Ясенке на юге Польши американские десантники могут остаться на территории страны на 10 лет, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T17:15
2023-02-17T17:15
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ВАРШАВА, 17 фев – РИА Новости. Временно размещенные в Ясенке на юге Польши американские десантники могут остаться на территории страны на 10 лет, сообщает радиостанция RMF FM. Войска США прибыли в Ясенку в феврале 2022 года в рамках временной миссии по поддержке союзников по НАТО на восточном фланге. Тогда речь шла о 1,7 тысячи человек из 82-й воздушно-десантной дивизии. Эти солдаты принадлежат к одному элитных мобильных подразделений армии США, которое принимало участие почти во всех военных вмешательствах США со времен Первой мировой войны. "Покинув выставочный центр G2 Arena, они нашли место для своей базы. Американские военные у частного предпринимателя арендовали несколько гектаров земли, расположенной в нескольких сотнях метров от аэродрома. Глава компании, с которой они подписали контракт, отказывается сообщать какие-либо подробности", - говорится в сообщении. При этом, со ссылкой на неофициальные источники радио сообщает, что "сделка была заключена на пять лет с возможностью продления еще на пять лет". Глава муниципалитета Тшебовницка Леслав Кужняр, на территории которого находится аэропорт, где базируются американские военные, рассказал журналистам, что застройщики проявили повышенный интерес к прогнозам того, что американцы останутся в этом районе надолго. "Значительно увеличилось количество запросов в муниципалитет по жилищному строительству. Из того, что я слышал - потому что они приходят ко мне за условиями застройки - они хотят строить многоквартирные или односемейные дома именно под американских солдат. Они объясняют это тем, что если солдаты будут здесь в ближайшие годы, они, вероятно, приведут свои семьи и должны где - то жить", - рассказал он.
https://ria.ru/20230217/polsha-1852645119.html
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сша, нато, польша
США, НАТО, Польша
17:15 17.02.2023
 
США может оставить в Польше своих десантников на десять лет, пишут СМИ

RMF: временно размещенные в Польше американские десантники могут остаться на десять лет

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише. Архивное фото
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ВАРШАВА, 17 фев – РИА Новости. Временно размещенные в Ясенке на юге Польши американские десантники могут остаться на территории страны на 10 лет, сообщает радиостанция RMF FM.
Войска США прибыли в Ясенку в феврале 2022 года в рамках временной миссии по поддержке союзников по НАТО на восточном фланге. Тогда речь шла о 1,7 тысячи человек из 82-й воздушно-десантной дивизии. Эти солдаты принадлежат к одному элитных мобильных подразделений армии США, которое принимало участие почти во всех военных вмешательствах США со времен Первой мировой войны.
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"Покинув выставочный центр G2 Arena, они нашли место для своей базы. Американские военные у частного предпринимателя арендовали несколько гектаров земли, расположенной в нескольких сотнях метров от аэродрома. Глава компании, с которой они подписали контракт, отказывается сообщать какие-либо подробности", - говорится в сообщении.
При этом, со ссылкой на неофициальные источники радио сообщает, что "сделка была заключена на пять лет с возможностью продления еще на пять лет".
Глава муниципалитета Тшебовницка Леслав Кужняр, на территории которого находится аэропорт, где базируются американские военные, рассказал журналистам, что застройщики проявили повышенный интерес к прогнозам того, что американцы останутся в этом районе надолго.
"Значительно увеличилось количество запросов в муниципалитет по жилищному строительству. Из того, что я слышал - потому что они приходят ко мне за условиями застройки - они хотят строить многоквартирные или односемейные дома именно под американских солдат. Они объясняют это тем, что если солдаты будут здесь в ближайшие годы, они, вероятно, приведут свои семьи и должны где - то жить", - рассказал он.
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