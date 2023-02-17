https://ria.ru/20230217/ssha-1852682559.html

В конгрессе США сделали неожиданное признание по Украине

В конгрессе США сделали неожиданное признание по Украине - РИА Новости, 17.02.2023

В конгрессе США сделали неожиданное признание по Украине

Общественное мнение в США по Украине меняется не в лучшую для Киева сторону, заявил в интервью телеканалу Fox News лидер республиканского меньшинства в сенате... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T14:30

2023-02-17T14:30

2023-02-17T15:18

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Общественное мнение в США по Украине меняется не в лучшую для Киева сторону, заявил в интервью телеканалу Fox News лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл. "Жаль, конечно, что общественное мнение меняется не в лучшую сторону, но хотелось бы заверить американский народ: это невероятно важно. Нам нужно сплотиться и обеспечить двухпартийную поддержку украинцам", — сказал сенатор. По его словам, американцы должны радоваться тому, что их не посылают участвовать в боевых действиях."Хотелось бы объяснить американцам, что на данный момент важнейшей задачей в мире является победа над русскими на Украине. Если украинцы добьются успеха, то сэкономят нам огромное количество денег в будущем. Они ведь не просят прислать им в помощь солдат, они просят о финансовой поддержке", — резюмировал Макконнелл. Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230217/ukraina-1852577207.html

https://ria.ru/20230217/zelenskiy-1852652765.html

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