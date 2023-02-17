14:30 17.02.2023 (обновлено: 15:18 17.02.2023)
В конгрессе США сделали неожиданное признание по Украине
Сенатор Митч Макконнелл обвинил американцев в непонимании важности конфликта на Украине
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Общественное мнение в США по Украине меняется не в лучшую для Киева сторону, заявил в интервью телеканалу Fox News лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл.
"Жаль, конечно, что общественное мнение меняется не в лучшую сторону, но хотелось бы заверить американский народ: это невероятно важно. Нам нужно сплотиться и обеспечить двухпартийную поддержку украинцам", — сказал сенатор.
"Жаль, конечно, что общественное мнение меняется не в лучшую сторону, но хотелось бы заверить американский народ: это невероятно важно. Нам нужно сплотиться и обеспечить двухпартийную поддержку украинцам", — сказал сенатор.
По его словам, американцы должны радоваться тому, что их не посылают участвовать в боевых действиях.
"Хотелось бы объяснить американцам, что на данный момент важнейшей задачей в мире является победа над русскими на Украине. Если украинцы добьются успеха, то сэкономят нам огромное количество денег в будущем. Они ведь не просят прислать им в помощь солдат, они просят о финансовой поддержке", — резюмировал Макконнелл.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
"Хотелось бы объяснить американцам, что на данный момент важнейшей задачей в мире является победа над русскими на Украине. Если украинцы добьются успеха, то сэкономят нам огромное количество денег в будущем. Они ведь не просят прислать им в помощь солдат, они просят о финансовой поддержке", — резюмировал Макконнелл.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>