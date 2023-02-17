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В конгрессе США сделали неожиданное признание по Украине - РИА Новости, 17.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/ssha-1852682559.html
В конгрессе США сделали неожиданное признание по Украине
В конгрессе США сделали неожиданное признание по Украине - РИА Новости, 17.02.2023
В конгрессе США сделали неожиданное признание по Украине
Общественное мнение в США по Украине меняется не в лучшую для Киева сторону, заявил в интервью телеканалу Fox News лидер республиканского меньшинства в сенате... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T14:30
2023-02-17T15:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
митч макконнелл
конгресс сша
киев
сша
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Общественное мнение в США по Украине меняется не в лучшую для Киева сторону, заявил в интервью телеканалу Fox News лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл. "Жаль, конечно, что общественное мнение меняется не в лучшую сторону, но хотелось бы заверить американский народ: это невероятно важно. Нам нужно сплотиться и обеспечить двухпартийную поддержку украинцам", — сказал сенатор. По его словам, американцы должны радоваться тому, что их не посылают участвовать в боевых действиях."Хотелось бы объяснить американцам, что на данный момент важнейшей задачей в мире является победа над русскими на Украине. Если украинцы добьются успеха, то сэкономят нам огромное количество денег в будущем. Они ведь не просят прислать им в помощь солдат, они просят о финансовой поддержке", — резюмировал Макконнелл. Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230217/ukraina-1852577207.html
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в мире, украина, россия, митч макконнелл, конгресс сша, киев, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Митч Макконнелл, Конгресс США, Киев, США
14:30 17.02.2023 (обновлено: 15:18 17.02.2023)
 
В конгрессе США сделали неожиданное признание по Украине

Сенатор Митч Макконнелл обвинил американцев в непонимании важности конфликта на Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Общественное мнение в США по Украине меняется не в лучшую для Киева сторону, заявил в интервью телеканалу Fox News лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл.

"Жаль, конечно, что общественное мнение меняется не в лучшую сторону, но хотелось бы заверить американский народ: это невероятно важно. Нам нужно сплотиться и обеспечить двухпартийную поддержку украинцам", — сказал сенатор.
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08:58Специальная военная операция на Украине
Экс-советник ЦРУ: Байден готовит жуткую концовку для конфликта на Украине
По его словам, американцы должны радоваться тому, что их не посылают участвовать в боевых действиях.

"Хотелось бы объяснить американцам, что на данный момент важнейшей задачей в мире является победа над русскими на Украине. Если украинцы добьются успеха, то сэкономят нам огромное количество денег в будущем. Они ведь не просят прислать им в помощь солдат, они просят о финансовой поддержке", — резюмировал Макконнелл.

Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМитч МакконнеллКонгресс СШАКиевСША
 
 
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