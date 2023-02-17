https://ria.ru/20230217/sravnenie-1852796706.html

В Белоруссии раскритиковали лгавших о Минских соглашениях политиков

В Белоруссии раскритиковали лгавших о Минских соглашениях политиков - РИА Новости, 17.02.2023

В Белоруссии раскритиковали лгавших о Минских соглашениях политиков

Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков сравнил западных и украинских политиков, выступивших с рядом признаний по поводу минских соглашений, с подгузниками РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T22:17

2023-02-17T22:17

2023-02-17T22:31

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украина

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оон

нато

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ООН, 17 фев – РИА Новости. Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков сравнил западных и украинских политиков, выступивших с рядом признаний по поводу минских соглашений, с подгузниками – "их нужно часто менять". Ранее Владимир Зеленский в интервью Spiegel признался, что сам заявлял канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону о "невыполнимости" минских соглашений и что он не планировал их выполнять. Перед этим Меркель (занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год) сказала, что "минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. В свою очередь Франсуа Олланд, занимавший пост президента Франции с 2012 по 2017 год, согласился с Меркель, что минские соглашения дали киевскому режиму время на то, чтобы стать сильнее. Оба участвовали в саммите "нормандской четверки", на которых был согласован комплекс мер по выполнению минских соглашений. Экс-премьер Британии Борис Джонсон во время визита в Киев в январе заявил, что нормандский формат переговоров был "дипломатической имитацией". "Спустя восемь лет и руководство Украины, и бывшие руководители стран Запада открыто заявляют не только о подписании минских соглашений формально, без изначального намерения их исполнять, но и об использовании переговорного процесса в целом исключительно для военных приготовлений с целью решения конфликта вооруженным путем", - сказал Рыбаков на заседании СБ ООН. "Цитирую. "Минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как вы можете видеть сегодня. Украина 2014/15 – это не Украина сегодня. Я очень сомневаюсь, что тогда страны НАТО могли сделать столько, сколько делают сейчас для помощи Украине", - прочитал он. Затем он привел цитату из интервью "еще одного бывшего, который обещал принести мир на Украину, и которому украинский народ тогда поверил". "Знаете, в чем состоит успех минских соглашений...? Этот документ дал Украине восемь лет для строительства армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции", - процитировал Рыбаков. Он напомнил, что Владимир Зеленский в недавнем интервью подвел черту под вышеупомянутыми цитатами, отметив, что минские соглашения вовсе не могли быть осуществлены ввиду некой "умышленной ошибки", фактически подтвердив, что смертный приговор мирному процессу по Украине был вынесен задолго до полномасштабного вооруженного конфликта. "Эти высказывания напоминают мне наклейку на бампере машины, которую я однажды увидел в Нью-Йорке. Она идеально передает отношение к подобного рода деятелям. На наклейке было написано: "Некоторые политики – как подгузники. Их нужно часто менять. И по той же причине", - заявил постпред.

https://ria.ru/20230217/rezolyutsiya-1852793653.html

https://ria.ru/20230217/zakharova-1852558419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, белоруссия, германия, валентин рыбаков, владимир зеленский, оон, нато, ангела меркель, минские соглашения