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В Белоруссии раскритиковали лгавших о Минских соглашениях политиков - РИА Новости, 17.02.2023
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В Белоруссии раскритиковали лгавших о Минских соглашениях политиков
В Белоруссии раскритиковали лгавших о Минских соглашениях политиков - РИА Новости, 17.02.2023
В Белоруссии раскритиковали лгавших о Минских соглашениях политиков
Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков сравнил западных и украинских политиков, выступивших с рядом признаний по поводу минских соглашений, с подгузниками РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T22:17
2023-02-17T22:31
в мире
украина
белоруссия
германия
валентин рыбаков
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ООН, 17 фев – РИА Новости. Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков сравнил западных и украинских политиков, выступивших с рядом признаний по поводу минских соглашений, с подгузниками – "их нужно часто менять". Ранее Владимир Зеленский в интервью Spiegel признался, что сам заявлял канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону о "невыполнимости" минских соглашений и что он не планировал их выполнять. Перед этим Меркель (занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год) сказала, что "минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. В свою очередь Франсуа Олланд, занимавший пост президента Франции с 2012 по 2017 год, согласился с Меркель, что минские соглашения дали киевскому режиму время на то, чтобы стать сильнее. Оба участвовали в саммите "нормандской четверки", на которых был согласован комплекс мер по выполнению минских соглашений. Экс-премьер Британии Борис Джонсон во время визита в Киев в январе заявил, что нормандский формат переговоров был "дипломатической имитацией". "Спустя восемь лет и руководство Украины, и бывшие руководители стран Запада открыто заявляют не только о подписании минских соглашений формально, без изначального намерения их исполнять, но и об использовании переговорного процесса в целом исключительно для военных приготовлений с целью решения конфликта вооруженным путем", - сказал Рыбаков на заседании СБ ООН. "Цитирую. "Минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как вы можете видеть сегодня. Украина 2014/15 – это не Украина сегодня. Я очень сомневаюсь, что тогда страны НАТО могли сделать столько, сколько делают сейчас для помощи Украине", - прочитал он. Затем он привел цитату из интервью "еще одного бывшего, который обещал принести мир на Украину, и которому украинский народ тогда поверил". "Знаете, в чем состоит успех минских соглашений...? Этот документ дал Украине восемь лет для строительства армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции", - процитировал Рыбаков. Он напомнил, что Владимир Зеленский в недавнем интервью подвел черту под вышеупомянутыми цитатами, отметив, что минские соглашения вовсе не могли быть осуществлены ввиду некой "умышленной ошибки", фактически подтвердив, что смертный приговор мирному процессу по Украине был вынесен задолго до полномасштабного вооруженного конфликта. "Эти высказывания напоминают мне наклейку на бампере машины, которую я однажды увидел в Нью-Йорке. Она идеально передает отношение к подобного рода деятелям. На наклейке было написано: "Некоторые политики – как подгузники. Их нужно часто менять. И по той же причине", - заявил постпред.
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в мире, украина, белоруссия, германия, валентин рыбаков, владимир зеленский, оон, нато, ангела меркель, минские соглашения
В мире, Украина, Белоруссия, Германия, Валентин Рыбаков, Владимир Зеленский, ООН, НАТО, Ангела Меркель, Минские соглашения
22:17 17.02.2023 (обновлено: 22:31 17.02.2023)
 
В Белоруссии раскритиковали лгавших о Минских соглашениях политиков

Постпред Белоруссии при ООН сравнил лгавших о Минских соглашениях политиков с подгузниками

© AP Photo / Mary AltafferДелегаты в коридоре здания Секретариата Организации Объединенных Наций
Делегаты в коридоре здания Секретариата Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Делегаты в коридоре здания Секретариата Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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ООН, 17 фев – РИА Новости. Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков сравнил западных и украинских политиков, выступивших с рядом признаний по поводу минских соглашений, с подгузниками – "их нужно часто менять".
Ранее Владимир Зеленский в интервью Spiegel признался, что сам заявлял канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону о "невыполнимости" минских соглашений и что он не планировал их выполнять. Перед этим Меркель (занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год) сказала, что "минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. В свою очередь Франсуа Олланд, занимавший пост президента Франции с 2012 по 2017 год, согласился с Меркель, что минские соглашения дали киевскому режиму время на то, чтобы стать сильнее. Оба участвовали в саммите "нормандской четверки", на которых был согласован комплекс мер по выполнению минских соглашений. Экс-премьер Британии Борис Джонсон во время визита в Киев в январе заявил, что нормандский формат переговоров был "дипломатической имитацией".
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
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"Спустя восемь лет и руководство Украины, и бывшие руководители стран Запада открыто заявляют не только о подписании минских соглашений формально, без изначального намерения их исполнять, но и об использовании переговорного процесса в целом исключительно для военных приготовлений с целью решения конфликта вооруженным путем", - сказал Рыбаков на заседании СБ ООН.
"Цитирую. "Минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как вы можете видеть сегодня. Украина 2014/15 – это не Украина сегодня. Я очень сомневаюсь, что тогда страны НАТО могли сделать столько, сколько делают сейчас для помощи Украине", - прочитал он.
"Цитата еще одного выдающегося миротворца, которому волею случая пришлось принять участие в переговорном процессе: "С 2014 года Украина усилила свой военный потенциал, она стала совсем другой. Она стала лучше обучена и оснащена. Заслуга минских соглашений в том, что они предоставили украинской армии такую возможность", - указал белорусский постпред.
Затем он привел цитату из интервью "еще одного бывшего, который обещал принести мир на Украину, и которому украинский народ тогда поверил". "Знаете, в чем состоит успех минских соглашений...? Этот документ дал Украине восемь лет для строительства армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции", - процитировал Рыбаков.
Он напомнил, что Владимир Зеленский в недавнем интервью подвел черту под вышеупомянутыми цитатами, отметив, что минские соглашения вовсе не могли быть осуществлены ввиду некой "умышленной ошибки", фактически подтвердив, что смертный приговор мирному процессу по Украине был вынесен задолго до полномасштабного вооруженного конфликта.
"Эти высказывания напоминают мне наклейку на бампере машины, которую я однажды увидел в Нью-Йорке. Она идеально передает отношение к подобного рода деятелям. На наклейке было написано: "Некоторые политики – как подгузники. Их нужно часто менять. И по той же причине", - заявил постпред.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
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В миреУкраинаБелоруссияГерманияВалентин РыбаковВладимир ЗеленскийООННАТОАнгела МеркельМинские соглашения
 
 
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