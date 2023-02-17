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Российские войска поразили украинскую установку РСЗО и артсистему М777
Российские войска поразили украинскую установку РСЗО и артсистему М777 - РИА Новости, 17.02.2023
Российские войска поразили украинскую установку РСЗО и артсистему М777
Группировка войск ВС РФ "Восток" на Южно-Донецком и запорожском направлениях нанесла удары по подразделениям украинской армии в районе Угледара в ДНР, а также... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T14:04
2023-02-17T14:04
2023-02-17T14:16
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" на Южно-Донецком и запорожском направлениях нанесла удары по подразделениям украинской армии в районе Угледара в ДНР, а также Ольговского и Магдалиновки в Запорожской области, в результате чего противник за сутки потерял более 70 военнослужащих и 9 единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России.На Южно-Донецком и запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесены удары по украинским подразделениям в районе Угледара в ДНР, а также Ольговского и Магдалиновки в Запорожской области."Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, установка РСЗО "Ураган", две гаубицы Д-20, а также артиллерийская система М777 производства США", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Угледара уничтожен cклад боеприпасов 72-й механизированной бригады украинской армии.
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киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире
14:04 17.02.2023 (обновлено: 14:16 17.02.2023)
Российские войска поразили украинскую установку РСЗО и артсистему М777
Минобороны: ВС России поразили украинскую установку РСЗО, артсистему М777 и две гаубицы
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" на Южно-Донецком и запорожском направлениях нанесла удары по подразделениям украинской армии в районе Угледара в ДНР, а также Ольговского и Магдалиновки в Запорожской области, в результате чего противник за сутки потерял более 70 военнослужащих и 9 единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России.
На Южно-Донецком и запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесены удары по украинским подразделениям в районе Угледара в ДНР, а также Ольговского и Магдалиновки в Запорожской области.
"Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, установка РСЗО "Ураган", две гаубицы Д-20, а также артиллерийская система М777 производства США", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, в районе Угледара уничтожен cклад боеприпасов 72-й механизированной бригады украинской армии.