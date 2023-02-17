https://ria.ru/20230217/spetsoperatsiya-1852627060.html

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о "детях спецоперации"

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о "детях спецоперации" - РИА Новости, 17.02.2023

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о "детях спецоперации"

Фракция ЛДПР в Госдуме внесла в палату законопроект, вводящий термин "дети спецоперации" и предусматривающий возможность мер поддержки для них, текст документа... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T12:01

2023-02-17T12:01

2023-02-17T12:04

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Фракция ЛДПР в Госдуме внесла в палату законопроект, вводящий термин "дети спецоперации" и предусматривающий возможность мер поддержки для них, текст документа доступен в думской базе данных. Как ранее сообщал руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, партия предлагает ввести новый статус – "Дети СВО". Он пояснял, что это "граждане России, чье детство до 18 лет прошло в одном из регионов проведения спецоперации". "Меры социальной поддержки детей специальной операции определяются указами президента Российской Федерации, постановлениями правительства Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, законами и иными нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации", - говорится в тексте законопроекта. Слуцкий пояснял, что законопроект рамочный, в будущем льготы для этой категории могут быть разработаны и введены как на федеральном уровне правительством РФ, так и региональными органами власти. Он рассказал, что в процессе обсуждения появилось важное дополнение – предлагается расширить территориальные рамки, речь идет не только о четырех регионах – ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, но и приграничных районах соседних областей, например, Курской и Белгородской, которые подвергались вооруженным атакам и обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20230208/pozhar-1850591679.html

https://ria.ru/20230130/posobie-1848488187.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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