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ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о "детях спецоперации" - РИА Новости, 17.02.2023
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https://ria.ru/20230217/spetsoperatsiya-1852627060.html
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о "детях спецоперации"
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о "детях спецоперации" - РИА Новости, 17.02.2023
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о "детях спецоперации"
Фракция ЛДПР в Госдуме внесла в палату законопроект, вводящий термин "дети спецоперации" и предусматривающий возможность мер поддержки для них, текст документа... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T12:01
2023-02-17T12:04
специальная военная операция на украине
политика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
лдпр
госдума рф
херсонская область
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Фракция ЛДПР в Госдуме внесла в палату законопроект, вводящий термин "дети спецоперации" и предусматривающий возможность мер поддержки для них, текст документа доступен в думской базе данных. Как ранее сообщал руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, партия предлагает ввести новый статус – "Дети СВО". Он пояснял, что это "граждане России, чье детство до 18 лет прошло в одном из регионов проведения спецоперации". "Меры социальной поддержки детей специальной операции определяются указами президента Российской Федерации, постановлениями правительства Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, законами и иными нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации", - говорится в тексте законопроекта. Слуцкий пояснял, что законопроект рамочный, в будущем льготы для этой категории могут быть разработаны и введены как на федеральном уровне правительством РФ, так и региональными органами власти. Он рассказал, что в процессе обсуждения появилось важное дополнение – предлагается расширить территориальные рамки, речь идет не только о четырех регионах – ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, но и приграничных районах соседних областей, например, Курской и Белгородской, которые подвергались вооруженным атакам и обстрелам со стороны Украины.
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политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, лдпр, госдума рф, херсонская область , запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, ЛДПР, Госдума РФ, Херсонская область , Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:01 17.02.2023 (обновлено: 12:04 17.02.2023)
 
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о "детях спецоперации"

ЛДПР внесла в Госдуму проект, предусматривающий меры поддержки для "детей спецоперации"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Фракция ЛДПР в Госдуме внесла в палату законопроект, вводящий термин "дети спецоперации" и предусматривающий возможность мер поддержки для них, текст документа доступен в думской базе данных.
Как ранее сообщал руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, партия предлагает ввести новый статус – "Дети СВО". Он пояснял, что это "граждане России, чье детство до 18 лет прошло в одном из регионов проведения спецоперации".
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"Меры социальной поддержки детей специальной операции определяются указами президента Российской Федерации, постановлениями правительства Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, законами и иными нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации", - говорится в тексте законопроекта.
Слуцкий пояснял, что законопроект рамочный, в будущем льготы для этой категории могут быть разработаны и введены как на федеральном уровне правительством РФ, так и региональными органами власти.
Он рассказал, что в процессе обсуждения появилось важное дополнение – предлагается расширить территориальные рамки, речь идет не только о четырех регионах – ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, но и приграничных районах соседних областей, например, Курской и Белгородской, которые подвергались вооруженным атакам и обстрелам со стороны Украины.
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