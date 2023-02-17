https://ria.ru/20230217/spetslperatsiya-1852674178.html

ВС России уничтожили до 170 украинских боевиков на двух направлениях

ВС России уничтожили до 170 украинских боевиков на двух направлениях - РИА Новости, 17.02.2023

ВС России уничтожили до 170 украинских боевиков на двух направлениях

На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 170 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T14:03

2023-02-17T14:03

2023-02-17T14:09

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 170 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На купянском направлении активными действиями подразделений, огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Гряниковка, Лиман первый, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, в результате огневого поражения противника группировкой войск "Центр" в районах населенных пунктов Терны (ДНР), Стельмаховка, Невское и Червоная Диброва (ЛНР) "уничтожено около 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, установка РСЗО "Град" и две самоходные гаубицы "Акация".

https://ria.ru/20230217/donetsk-1852675668.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины