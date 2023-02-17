https://ria.ru/20230217/spetslperatsiya-1852674178.html
ВС России уничтожили до 170 украинских боевиков на двух направлениях
ВС России уничтожили до 170 украинских боевиков на двух направлениях - РИА Новости, 17.02.2023
ВС России уничтожили до 170 украинских боевиков на двух направлениях
На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 170 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T14:03
2023-02-17T14:03
2023-02-17T14:09
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 170 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На купянском направлении активными действиями подразделений, огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Гряниковка, Лиман первый, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, в результате огневого поражения противника группировкой войск "Центр" в районах населенных пунктов Терны (ДНР), Стельмаховка, Невское и Червоная Диброва (ЛНР) "уничтожено около 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, установка РСЗО "Град" и две самоходные гаубицы "Акация".
https://ria.ru/20230217/donetsk-1852675668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
14:03 17.02.2023 (обновлено: 14:09 17.02.2023)
ВС России уничтожили до 170 украинских боевиков на двух направлениях
ВС России уничтожили до 170 боевиков ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях