https://ria.ru/20230217/spasenie-1852656657.html

В Пермском крае девушка спасла провалившегося под лед мальчика

В Пермском крае девушка спасла провалившегося под лед мальчика - РИА Новости, 17.02.2023

В Пермском крае девушка спасла провалившегося под лед мальчика

В селе Култаево под Пермью девушка спасла провалившегося под лед на пруду мальчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого МЧС. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T13:17

2023-02-17T13:17

2023-02-17T15:08

хорошие новости

происшествия

пермь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849256174_0:125:3198:1924_1920x0_80_0_0_e433bdf7ede8713ecf9400dc78b54b90.jpg

ПЕРМЬ, 17 фев — РИА Новости. В селе Култаево под Пермью девушка спасла провалившегося под лед на пруду мальчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого МЧС. Инцидент произошел 16 февраля. По информации ведомства, школьник провалился в пруд по пояс."Ребенка спасли прохожие, девушка, сейчас мы устанавливаем ее личность. С несовершеннолетним ребенком все в порядке, он не пострадал", — сказали в главке.По словам местных жителей, девушка проезжала мимо пруда на такси и заметила на мостике маленькую девочку, которая смотрела вниз, на лед. Когда таксист остановил машину и девушка открыла дверь, то сразу услышала перепуганный крик мальчика на пруду.На видеозаписи, появившейся в соцсетях, видно, что девушке удалось подползти по льду к ребенку и вытянуть его за руки, затем ей помог таксист. Уточнялось, что потом первоклассника отвезли домой.В МЧС уточнили, что девушку зовут Лейла Абдулазимова. Ее наградят медалью за спасение погибающих на водах.

https://ria.ru/20230210/spasenie-1851318405.html

https://ria.ru/20230215/rebenok-1852281225.html

пермь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия