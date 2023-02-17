https://ria.ru/20230217/spasenie-1852656657.html
В Пермском крае девушка спасла провалившегося под лед мальчика
В Пермском крае девушка спасла провалившегося под лед мальчика - РИА Новости, 17.02.2023
В Пермском крае девушка спасла провалившегося под лед мальчика
В селе Култаево под Пермью девушка спасла провалившегося под лед на пруду мальчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого МЧС. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T13:17
2023-02-17T13:17
2023-02-17T15:08
хорошие новости
происшествия
пермь
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ПЕРМЬ, 17 фев — РИА Новости. В селе Култаево под Пермью девушка спасла провалившегося под лед на пруду мальчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого МЧС. Инцидент произошел 16 февраля. По информации ведомства, школьник провалился в пруд по пояс."Ребенка спасли прохожие, девушка, сейчас мы устанавливаем ее личность. С несовершеннолетним ребенком все в порядке, он не пострадал", — сказали в главке.По словам местных жителей, девушка проезжала мимо пруда на такси и заметила на мостике маленькую девочку, которая смотрела вниз, на лед. Когда таксист остановил машину и девушка открыла дверь, то сразу услышала перепуганный крик мальчика на пруду.На видеозаписи, появившейся в соцсетях, видно, что девушке удалось подползти по льду к ребенку и вытянуть его за руки, затем ей помог таксист. Уточнялось, что потом первоклассника отвезли домой.В МЧС уточнили, что девушку зовут Лейла Абдулазимова. Ее наградят медалью за спасение погибающих на водах.
https://ria.ru/20230210/spasenie-1851318405.html
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происшествия, пермь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Хорошие новости, Происшествия, Пермь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
13:17 17.02.2023 (обновлено: 15:08 17.02.2023)
В Пермском крае девушка спасла провалившегося под лед мальчика
В селе Култаево под Пермью девушка спасла провалившегося под лед на пруду мальчика
ПЕРМЬ, 17 фев — РИА Новости. В селе Култаево под Пермью девушка спасла провалившегося под лед на пруду мальчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого МЧС.
Инцидент произошел 16 февраля. По информации ведомства, школьник провалился в пруд по пояс.
"Ребенка спасли прохожие, девушка, сейчас мы устанавливаем ее личность. С несовершеннолетним ребенком все в порядке, он не пострадал", — сказали в главке.
По словам местных жителей, девушка проезжала мимо пруда на такси и заметила на мостике маленькую девочку, которая смотрела вниз, на лед. Когда таксист остановил машину и девушка открыла дверь, то сразу услышала перепуганный крик мальчика на пруду.
На видеозаписи, появившейся в соцсетях, видно, что девушке удалось подползти по льду к ребенку и вытянуть его за руки, затем ей помог таксист. Уточнялось, что потом первоклассника отвезли домой.
В МЧС уточнили, что девушку зовут Лейла Абдулазимова. Ее наградят медалью за спасение погибающих на водах.