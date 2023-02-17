https://ria.ru/20230217/sotsfond-1852743717.html

Соцфонд обеспечит предоставление мер поддержки в новых регионах с 1 марта

Соцфонд обеспечит предоставление мер поддержки в новых регионах с 1 марта - РИА Новости, 17.02.2023

Соцфонд обеспечит предоставление мер поддержки в новых регионах с 1 марта

Социальный фонд обеспечит предоставление федеральных мер поддержки в новых российских регионах с 1 марта, заявил журналистам министр труда и социальной защиты... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T17:36

2023-02-17T17:36

2023-02-17T17:36

россия

луганская народная республика

запорожская область

антон котяков

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Социальный фонд обеспечит предоставление федеральных мер поддержки в новых российских регионах с 1 марта, заявил журналистам министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. "Социальный фонд обеспечит предоставление федеральных мер поддержки в новых российских регионах с 1 марта. Уже сейчас граждане могут обращаться в отделения фонда за консультациями, начинать подготовку необходимых документов", - сказал министр. Он отметил, что с 1 марта Социальный фонд начнет назначение пенсий и выплат по временной нетрудоспособности в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях. При этом ряд федеральных мер поддержки, в частности, материнский капитал и единое пособие, уже доступны людям, добавил Котяков. В пресс-службе министерства прояснили, что для оформления пенсии нужно будет обратиться с заявлением и документами, подтверждающими стаж, в отделение Соцфонда по месту жительства. Если подтверждающих документов нет на руках, можно будет представить справку, выданную региональной межведомственной комиссией. Также с 1 марта жители новых российских регионов смогут получать выплаты по обязательному социальному страхованию: пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан, добавили в министерстве. Согласно приведенным данным, для расчета размеров пособий будут использоваться данные о трудовом доходе с момента вхождения субъектов в состав Российской Федерации. Так, в 2023 году расчетный период составит 3 месяца – с 30 сентября 2022 года по 31 декабря 2022 года, в 2024 году будет взят период с 30 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года. Общероссийские меры социальной защиты распространятся и на граждан с инвалидностью, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий, членов семей военнослужащих и другие льготные категории граждан также с 1 марта, заключили в министерстве.

https://ria.ru/20230217/ekzameny-1852692195.html

https://ria.ru/20230216/sotovye-1852293705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, луганская народная республика, запорожская область, антон котяков