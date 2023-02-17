https://ria.ru/20230217/sotsfond-1852743717.html
Соцфонд обеспечит предоставление мер поддержки в новых регионах с 1 марта
Соцфонд обеспечит предоставление мер поддержки в новых регионах с 1 марта - РИА Новости, 17.02.2023
Соцфонд обеспечит предоставление мер поддержки в новых регионах с 1 марта
Социальный фонд обеспечит предоставление федеральных мер поддержки в новых российских регионах с 1 марта, заявил журналистам министр труда и социальной защиты... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T17:36
2023-02-17T17:36
2023-02-17T17:36
россия
луганская народная республика
запорожская область
антон котяков
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Социальный фонд обеспечит предоставление федеральных мер поддержки в новых российских регионах с 1 марта, заявил журналистам министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. "Социальный фонд обеспечит предоставление федеральных мер поддержки в новых российских регионах с 1 марта. Уже сейчас граждане могут обращаться в отделения фонда за консультациями, начинать подготовку необходимых документов", - сказал министр. Он отметил, что с 1 марта Социальный фонд начнет назначение пенсий и выплат по временной нетрудоспособности в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях. При этом ряд федеральных мер поддержки, в частности, материнский капитал и единое пособие, уже доступны людям, добавил Котяков. В пресс-службе министерства прояснили, что для оформления пенсии нужно будет обратиться с заявлением и документами, подтверждающими стаж, в отделение Соцфонда по месту жительства. Если подтверждающих документов нет на руках, можно будет представить справку, выданную региональной межведомственной комиссией. Также с 1 марта жители новых российских регионов смогут получать выплаты по обязательному социальному страхованию: пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан, добавили в министерстве. Согласно приведенным данным, для расчета размеров пособий будут использоваться данные о трудовом доходе с момента вхождения субъектов в состав Российской Федерации. Так, в 2023 году расчетный период составит 3 месяца – с 30 сентября 2022 года по 31 декабря 2022 года, в 2024 году будет взят период с 30 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года. Общероссийские меры социальной защиты распространятся и на граждан с инвалидностью, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий, членов семей военнослужащих и другие льготные категории граждан также с 1 марта, заключили в министерстве.
https://ria.ru/20230217/ekzameny-1852692195.html
https://ria.ru/20230216/sotovye-1852293705.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, луганская народная республика, запорожская область, антон котяков
Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Антон Котяков
Соцфонд обеспечит предоставление мер поддержки в новых регионах с 1 марта
Котяков: соцфонд обеспечит предоставление мер поддержки в новых регионах с 1 марта
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Социальный фонд обеспечит предоставление федеральных мер поддержки в новых российских регионах с 1 марта, заявил журналистам министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
"Социальный фонд обеспечит предоставление федеральных мер поддержки в новых российских регионах с 1 марта. Уже сейчас граждане могут обращаться в отделения фонда за консультациями, начинать подготовку необходимых документов", - сказал министр.
Он отметил, что с 1 марта Социальный фонд начнет назначение пенсий и выплат по временной нетрудоспособности в Донецкой и Луганской Народных Республиках
, Херсонской и Запорожской областях
. При этом ряд федеральных мер поддержки, в частности, материнский капитал и единое пособие, уже доступны людям, добавил Котяков.
В пресс-службе министерства прояснили, что для оформления пенсии нужно будет обратиться с заявлением и документами, подтверждающими стаж, в отделение Соцфонда по месту жительства. Если подтверждающих документов нет на руках, можно будет представить справку, выданную региональной межведомственной комиссией.
"При расчете размера пенсии заработок за годы с момента введения системы индивидуального персучета будет установлен по уровню средней заработной платы в Республике Крым и Ростовской области. До момента назначения пенсии по российскому законодательству граждане сохранят за собой имеющиеся региональные пенсионные выплаты", - разъяснили в Минтруде.
Также с 1 марта жители новых российских регионов смогут получать выплаты по обязательному социальному страхованию: пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан, добавили в министерстве.
Согласно приведенным данным, для расчета размеров пособий будут использоваться данные о трудовом доходе с момента вхождения субъектов в состав Российской Федерации. Так, в 2023 году расчетный период составит 3 месяца – с 30 сентября 2022 года по 31 декабря 2022 года, в 2024 году будет взят период с 30 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года.
Общероссийские меры социальной защиты распространятся и на граждан с инвалидностью, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий, членов семей военнослужащих и другие льготные категории граждан также с 1 марта, заключили в министерстве.