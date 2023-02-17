https://ria.ru/20230217/sotrudnichestvo-1852606397.html
Власти Липецкой области будут развивать сотрудничество со студотрядами
Власти Липецкой области будут развивать сотрудничество со студотрядами - РИА Новости, 17.02.2023
Власти Липецкой области будут развивать сотрудничество со студотрядами
Соглашение о сотрудничестве подписали представители власти Липецкой области на расширенном заседании правления Липецкого регионального отделения молодежной... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T11:08
2023-02-17T11:08
2023-02-17T11:08
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852604887_0:39:1280:759_1920x0_80_0_0_e69b6993c0d9b99985332c964f01a875.jpg
ЛИПЕЦК, 17 фев – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве подписали представители власти Липецкой области на расширенном заседании правления Липецкого регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" (РСО), сообщил губернатор области Игорь Артамонов.По его словам, документ предусматривает развитие студотрядов, а также предоставление дополнительных возможностей профессионального развития молодежи региона и ее вовлечения в трудовую деятельность.Артамонов отметил, что в текущем году студотряды расширят географию своей деятельности на территории области, и уже в ближайшее время новые студенческие объединения будут созданы в липецких вузах, колледжах и техникумах."Студотряды – это хорошая школа практических навыков для будущих специалистов. Здорово, что студенты активно проявляют себя в различных сферах", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230215/trudoustroystvo-1852095144.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852604887_18:0:1155:853_1920x0_80_0_0_cb0e7cbd45099d98a601f8f4ec430344.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 17 фев – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве подписали представители власти Липецкой области на расширенном заседании правления Липецкого регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" (РСО), сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
По его словам, документ предусматривает развитие студотрядов, а также предоставление дополнительных возможностей профессионального развития молодежи региона и ее вовлечения в трудовую деятельность.
Артамонов отметил, что в текущем году студотряды расширят географию своей деятельности на территории области, и уже в ближайшее время новые студенческие объединения будут созданы в липецких вузах, колледжах и техникумах.
"Студотряды – это хорошая школа практических навыков для будущих специалистов. Здорово, что студенты активно проявляют себя в различных сферах", – сказал Артамонов.