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Власти Липецкой области будут развивать сотрудничество со студотрядами - РИА Новости, 17.02.2023
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Липецкая область
https://ria.ru/20230217/sotrudnichestvo-1852606397.html
Власти Липецкой области будут развивать сотрудничество со студотрядами
Власти Липецкой области будут развивать сотрудничество со студотрядами - РИА Новости, 17.02.2023
Власти Липецкой области будут развивать сотрудничество со студотрядами
Соглашение о сотрудничестве подписали представители власти Липецкой области на расширенном заседании правления Липецкого регионального отделения молодежной... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T11:08
2023-02-17T11:08
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 17 фев – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве подписали представители власти Липецкой области на расширенном заседании правления Липецкого регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" (РСО), сообщил губернатор области Игорь Артамонов.По его словам, документ предусматривает развитие студотрядов, а также предоставление дополнительных возможностей профессионального развития молодежи региона и ее вовлечения в трудовую деятельность.Артамонов отметил, что в текущем году студотряды расширят географию своей деятельности на территории области, и уже в ближайшее время новые студенческие объединения будут созданы в липецких вузах, колледжах и техникумах."Студотряды – это хорошая школа практических навыков для будущих специалистов. Здорово, что студенты активно проявляют себя в различных сферах", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
11:08 17.02.2023
 

Власти Липецкой области будут развивать сотрудничество со студотрядами

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 17 фев – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве подписали представители власти Липецкой области на расширенном заседании правления Липецкого регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" (РСО), сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
По его словам, документ предусматривает развитие студотрядов, а также предоставление дополнительных возможностей профессионального развития молодежи региона и ее вовлечения в трудовую деятельность.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 10:41Липецкая область
Более 20 тысяч липчан трудоустроились благодаря новациям службы занятости
Артамонов отметил, что в текущем году студотряды расширят географию своей деятельности на территории области, и уже в ближайшее время новые студенческие объединения будут созданы в липецких вузах, колледжах и техникумах.
"Студотряды – это хорошая школа практических навыков для будущих специалистов. Здорово, что студенты активно проявляют себя в различных сферах", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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