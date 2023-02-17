https://ria.ru/20230217/sotrudnichestvo-1852606397.html

Власти Липецкой области будут развивать сотрудничество со студотрядами

Власти Липецкой области будут развивать сотрудничество со студотрядами - РИА Новости, 17.02.2023

Власти Липецкой области будут развивать сотрудничество со студотрядами

Соглашение о сотрудничестве подписали представители власти Липецкой области на расширенном заседании правления Липецкого регионального отделения молодежной... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T11:08

2023-02-17T11:08

2023-02-17T11:08

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 17 фев – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве подписали представители власти Липецкой области на расширенном заседании правления Липецкого регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" (РСО), сообщил губернатор области Игорь Артамонов.По его словам, документ предусматривает развитие студотрядов, а также предоставление дополнительных возможностей профессионального развития молодежи региона и ее вовлечения в трудовую деятельность.Артамонов отметил, что в текущем году студотряды расширят географию своей деятельности на территории области, и уже в ближайшее время новые студенческие объединения будут созданы в липецких вузах, колледжах и техникумах."Студотряды – это хорошая школа практических навыков для будущих специалистов. Здорово, что студенты активно проявляют себя в различных сферах", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230215/trudoustroystvo-1852095144.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов