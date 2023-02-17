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Киев усиливает оборону Славянска и Красного Лимана, заявил эксперт
Киев усиливает оборону Славянска и Красного Лимана, заявил эксперт - РИА Новости, 17.02.2023
Киев усиливает оборону Славянска и Красного Лимана, заявил эксперт
Киев усиливает оборону в направлении Славянска и Красного Лимана в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T07:39
2023-02-17T07:39
2023-02-17T07:39
специальная военная операция на украине
безопасность
славянск
красный лиман
киев
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Киев усиливает оборону в направлении Славянска и Красного Лимана в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко. "На краснолиманском направлении в районе населенного пункта Николаевка отмечается прибытие подразделений, которые ранее дислоцировались на Херсонском направлении и в городе Харьков. Основная задача прибывших подразделений – усиление оборонительных рубежей в направлении Славянска и Красного Лимана, а также охрана альтернативных путей переправы через реку Северский Донец", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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безопасность, славянск, красный лиман, киев, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Славянск, Красный Лиман, Киев, Андрей Марочко
Киев усиливает оборону Славянска и Красного Лимана, заявил эксперт
Марочко: Киев усиливает оборону в направлении Славянска и Красного Лимана в Донбассе