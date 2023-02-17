https://ria.ru/20230217/shebekino-1852719803.html
При обстреле белгородского Шебекино пострадала женщина
При обстреле белгородского Шебекино пострадала женщина - РИА Новости, 17.02.2023
При обстреле белгородского Шебекино пострадала женщина
Украинские военные вновь обстреляли белгородский город Шебекино, ранена женщина, она в тяжелом состоянии, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T16:22
2023-02-17T16:22
2023-02-17T16:22
специальная военная операция на украине
происшествия
жкх
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Украинские военные вновь обстреляли белгородский город Шебекино, ранена женщина, она в тяжелом состоянии, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. "Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительным данным, есть пострадавший - женщина в тяжелом состоянии. Бригада скорой медицинской помощи находится на месте", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что повреждены линии электропередачи: на территории города частично отсутствует электроэнергия. "Энергетики приступают к переключению абонентов на резервные линии. Оперативными службами продолжается подомовой обход территории", - добавил Гладков. Накануне в результате обстрела села Вознесеновка Шебекинского городского округа пострадал мужчина, с легкой контузией он от госпитализации отказался.
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, ЖКХ, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При обстреле белгородского Шебекино пострадала женщина
Губернатор Гладков: женщина получила ранение при обстреле белгородского Шебекино