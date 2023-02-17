Рейтинг@Mail.ru
При обстреле белгородского Шебекино пострадала женщина - РИА Новости, 17.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/shebekino-1852719803.html
При обстреле белгородского Шебекино пострадала женщина
При обстреле белгородского Шебекино пострадала женщина - РИА Новости, 17.02.2023
При обстреле белгородского Шебекино пострадала женщина
Украинские военные вновь обстреляли белгородский город Шебекино, ранена женщина, она в тяжелом состоянии, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T16:22
2023-02-17T16:22
специальная военная операция на украине
происшествия
жкх
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
БЕЛГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Украинские военные вновь обстреляли белгородский город Шебекино, ранена женщина, она в тяжелом состоянии, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. "Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительным данным, есть пострадавший - женщина в тяжелом состоянии. Бригада скорой медицинской помощи находится на месте", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что повреждены линии электропередачи: на территории города частично отсутствует электроэнергия. "Энергетики приступают к переключению абонентов на резервные линии. Оперативными службами продолжается подомовой обход территории", - добавил Гладков. Накануне в результате обстрела села Вознесеновка Шебекинского городского округа пострадал мужчина, с легкой контузией он от госпитализации отказался.
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
шебекино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жкх, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, ЖКХ, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
16:22 17.02.2023
 
При обстреле белгородского Шебекино пострадала женщина

Губернатор Гладков: женщина получила ранение при обстреле белгородского Шебекино

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Украинские военные вновь обстреляли белгородский город Шебекино, ранена женщина, она в тяжелом состоянии, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительным данным, есть пострадавший - женщина в тяжелом состоянии. Бригада скорой медицинской помощи находится на месте", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что повреждены линии электропередачи: на территории города частично отсутствует электроэнергия. "Энергетики приступают к переключению абонентов на резервные линии. Оперативными службами продолжается подомовой обход территории", - добавил Гладков.
Накануне в результате обстрела села Вознесеновка Шебекинского городского округа пострадал мужчина, с легкой контузией он от госпитализации отказался.
Польские и украинские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на западе Польши - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Россию пообещали уничтожить через три месяца
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЖКХШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала