https://ria.ru/20230217/shebekino-1852719803.html

При обстреле белгородского Шебекино пострадала женщина

При обстреле белгородского Шебекино пострадала женщина - РИА Новости, 17.02.2023

При обстреле белгородского Шебекино пострадала женщина

Украинские военные вновь обстреляли белгородский город Шебекино, ранена женщина, она в тяжелом состоянии, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T16:22

2023-02-17T16:22

2023-02-17T16:22

специальная военная операция на украине

происшествия

жкх

шебекино

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Украинские военные вновь обстреляли белгородский город Шебекино, ранена женщина, она в тяжелом состоянии, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. "Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительным данным, есть пострадавший - женщина в тяжелом состоянии. Бригада скорой медицинской помощи находится на месте", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что повреждены линии электропередачи: на территории города частично отсутствует электроэнергия. "Энергетики приступают к переключению абонентов на резервные линии. Оперативными службами продолжается подомовой обход территории", - добавил Гладков. Накануне в результате обстрела села Вознесеновка Шебекинского городского округа пострадал мужчина, с легкой контузией он от госпитализации отказался.

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

шебекино

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происшествия, жкх, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины