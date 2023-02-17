https://ria.ru/20230217/sevastopol-1852719400.html
Губернатор Севастополя объяснил звуки стрельбы в городе
Губернатор Севастополя объяснил звуки стрельбы в городе - РИА Новости, 17.02.2023
Губернатор Севастополя объяснил звуки стрельбы в городе
Звуки стрельбы в Севастополе связаны с плановыми учениями, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T16:19
2023-02-17T16:19
2023-02-17T16:19
безопасность
севастополь
михаил развожаев
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Звуки стрельбы в Севастополе связаны с плановыми учениями, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Севастополь неоднократно подвергался атакам украинских беспилотников, которые отражались системой ПВО. Последние атаки были предприняты 16 и 17 февраля.
https://ria.ru/20230216/armyansk-1852445568.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, севастополь, михаил развожаев, россия
Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев, Россия
Губернатор Севастополя объяснил звуки стрельбы в городе
Губернатор Севастополя Развожаев объяснил звуки стрельбы в городе плановыми учениями