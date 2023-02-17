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Губернатор Севастополя объяснил звуки стрельбы в городе - РИА Новости, 17.02.2023
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Губернатор Севастополя объяснил звуки стрельбы в городе
Губернатор Севастополя объяснил звуки стрельбы в городе - РИА Новости, 17.02.2023
Губернатор Севастополя объяснил звуки стрельбы в городе
Звуки стрельбы в Севастополе связаны с плановыми учениями, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T16:19
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безопасность
севастополь
михаил развожаев
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Звуки стрельбы в Севастополе связаны с плановыми учениями, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Севастополь неоднократно подвергался атакам украинских беспилотников, которые отражались системой ПВО. Последние атаки были предприняты 16 и 17 февраля.
https://ria.ru/20230216/armyansk-1852445568.html
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безопасность, севастополь, михаил развожаев, россия
Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев, Россия
16:19 17.02.2023
 
Губернатор Севастополя объяснил звуки стрельбы в городе

Губернатор Севастополя Развожаев объяснил звуки стрельбы в городе плановыми учениями

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкАкватория порта в Севастополе
Акватория порта в Севастополе - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Акватория порта в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Звуки стрельбы в Севастополе связаны с плановыми учениями, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Вижу в городских пабликах сообщения о звуках стрельбы в городе. Идет плановое выполнение упражнений по стрельбе", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, в городе все спокойно.
Севастополь неоднократно подвергался атакам украинских беспилотников, которые отражались системой ПВО. Последние атаки были предприняты 16 и 17 февраля.
Военнослужащий ВС РФ на контрольно-пропускном пункте в Армянске - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
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БезопасностьСевастопольМихаил РазвожаевРоссия
 
 
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