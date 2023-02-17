https://ria.ru/20230217/sevastopol-1852577990.html

В Севастополе загорелся списанный малый противолодочный корабль

В Севастополе загорелся списанный малый противолодочный корабль - РИА Новости, 17.02.2023

В Севастополе загорелся списанный малый противолодочный корабль

Бытовой пожар произошел на списанном и готовящемся к утилизации малом противолодочном корабле в бухте Стрелецкая Севастополя, возгорание ликвидировано,... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T09:04

2023-02-17T09:04

2023-02-17T09:14

специальная военная операция на украине

происшествия

севастополь

михаил развожаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Бытовой пожар произошел на списанном и готовящемся к утилизации малом противолодочном корабле в бухте Стрелецкая Севастополя, возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Сегодня ночью, по информации оперативного дежурного ЧФ, в бухте Стрелецкой на списанном и готовящемся к утилизации малом противолодочном корабле произошел бытовой пожар. Противопожарная служба ЧФ и силы МЧС оперативно выехали на место. Сейчас возгорание ликвидировано полностью, остаётся задымление. Пострадавших нет", - написал Развожаев своем Telegram-канале. Предварительными причинами возгорания является перегрузка электросети, сообщил он.

https://ria.ru/20221127/pozhar-1834611171.html

севастополь

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, севастополь, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)