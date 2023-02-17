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В Севастополе загорелся списанный малый противолодочный корабль
В Севастополе загорелся списанный малый противолодочный корабль - РИА Новости, 17.02.2023
В Севастополе загорелся списанный малый противолодочный корабль
Бытовой пожар произошел на списанном и готовящемся к утилизации малом противолодочном корабле в бухте Стрелецкая Севастополя, возгорание ликвидировано,... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T09:04
2023-02-17T09:04
2023-02-17T09:14
специальная военная операция на украине
происшествия
севастополь
михаил развожаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Бытовой пожар произошел на списанном и готовящемся к утилизации малом противолодочном корабле в бухте Стрелецкая Севастополя, возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Сегодня ночью, по информации оперативного дежурного ЧФ, в бухте Стрелецкой на списанном и готовящемся к утилизации малом противолодочном корабле произошел бытовой пожар. Противопожарная служба ЧФ и силы МЧС оперативно выехали на место. Сейчас возгорание ликвидировано полностью, остаётся задымление. Пострадавших нет", - написал Развожаев своем Telegram-канале. Предварительными причинами возгорания является перегрузка электросети, сообщил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:04 17.02.2023 (обновлено: 09:14 17.02.2023)
В Севастополе загорелся списанный малый противолодочный корабль
Губернатор Развожаев сообщил о пожаре на списанном противолодочном корабле в Севастополе