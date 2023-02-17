Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили беспилотник в районе Балаклавской ТЭС в Крыму - РИА Новости, 17.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/sevastopol-1852577093.html
Силы ПВО сбили беспилотник в районе Балаклавской ТЭС в Крыму
Силы ПВО сбили беспилотник в районе Балаклавской ТЭС в Крыму - РИА Новости, 17.02.2023
Силы ПВО сбили беспилотник в районе Балаклавской ТЭС в Крыму
Украинский беспилотник сбит утром в пятницу в районе Балаклавской электростанции в Севастополе, повреждений нет, ТЭС работает штатно, сообщил губернатор города... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T08:57
2023-02-17T09:02
специальная военная операция на украине
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155247/85/1552478539_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_7f1b88580ffefcc28833097bb7c4e0f6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Украинский беспилотник сбит утром в пятницу в районе Балаклавской электростанции в Севастополе, повреждений нет, ТЭС работает штатно, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Укронацисты не оставляют своих попыток нанести удары по важным для Севастополя объектам. Сегодня рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник", - сообщил губернатор в своем телеграм-канале.Повреждений ТЭС нет, она работает в штатном режиме, сообщил Развожаев.Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь - главную базу Черноморского флота, а также другие объекты на полуострове. Атакам подвергались штаб ЧФ РФ в городе, объекты энергетики, военные аэродромы. Большинство беспилотников сбивались системами ПВО.В конце октября была предпринята попытка атаки с помощью воздушных и морских дронов. По данным Минобороны РФ, на внешнем рейде были уничтожены четыре морских беспилотных аппаратов, еще три - на внутреннем рейде, при этом незначительные повреждения получил тральщик "Иван Голубец".Накануне ПВО сбила два беспилотника над морем. Предыдущая массированная атака дронов на Севастополь была 16 января 2023 года: тогда ПВО сбила 10 беспилотников.
https://ria.ru/20230216/sevastopol-1852338027.html
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155247/85/1552478539_230:144:2769:2048_1920x0_80_0_0_f332b77ca3e4cf2dbce79e6816c22b21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь
Специальная военная операция на Украине, Севастополь
08:57 17.02.2023 (обновлено: 09:02 17.02.2023)
 
Силы ПВО сбили беспилотник в районе Балаклавской ТЭС в Крыму

Губернатор Севастополя Развожаев: силы ПВО сбили беспилотник в районе Балаклавской ТЭС

© РИА Новости / Алексей МальгавкоБалаклавская ТЭС в Крыму
Балаклавская ТЭС в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Балаклавская ТЭС в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Украинский беспилотник сбит утром в пятницу в районе Балаклавской электростанции в Севастополе, повреждений нет, ТЭС работает штатно, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Укронацисты не оставляют своих попыток нанести удары по важным для Севастополя объектам. Сегодня рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник", - сообщил губернатор в своем телеграм-канале.
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 10:40Специальная военная операция на Украине
ПВО сбила все украинские дроны во время новой атаки на Севастополь
Повреждений ТЭС нет, она работает в штатном режиме, сообщил Развожаев.
Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь - главную базу Черноморского флота, а также другие объекты на полуострове. Атакам подвергались штаб ЧФ РФ в городе, объекты энергетики, военные аэродромы. Большинство беспилотников сбивались системами ПВО.
В конце октября была предпринята попытка атаки с помощью воздушных и морских дронов. По данным Минобороны РФ, на внешнем рейде были уничтожены четыре морских беспилотных аппаратов, еще три - на внутреннем рейде, при этом незначительные повреждения получил тральщик "Иван Голубец".
Накануне ПВО сбила два беспилотника над морем. Предыдущая массированная атака дронов на Севастополь была 16 января 2023 года: тогда ПВО сбила 10 беспилотников.
Польские и украинские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на западе Польши - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
08:00Специальная военная операция на Украине
Россию пообещали уничтожить через три месяца
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала