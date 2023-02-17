https://ria.ru/20230217/sevastopol-1852577093.html
Силы ПВО сбили беспилотник в районе Балаклавской ТЭС в Крыму
Силы ПВО сбили беспилотник в районе Балаклавской ТЭС в Крыму - РИА Новости, 17.02.2023
Силы ПВО сбили беспилотник в районе Балаклавской ТЭС в Крыму
Украинский беспилотник сбит утром в пятницу в районе Балаклавской электростанции в Севастополе, повреждений нет, ТЭС работает штатно, сообщил губернатор города... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T08:57
2023-02-17T08:57
2023-02-17T09:02
специальная военная операция на украине
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Украинский беспилотник сбит утром в пятницу в районе Балаклавской электростанции в Севастополе, повреждений нет, ТЭС работает штатно, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Укронацисты не оставляют своих попыток нанести удары по важным для Севастополя объектам. Сегодня рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник", - сообщил губернатор в своем телеграм-канале.Повреждений ТЭС нет, она работает в штатном режиме, сообщил Развожаев.Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь - главную базу Черноморского флота, а также другие объекты на полуострове. Атакам подвергались штаб ЧФ РФ в городе, объекты энергетики, военные аэродромы. Большинство беспилотников сбивались системами ПВО.В конце октября была предпринята попытка атаки с помощью воздушных и морских дронов. По данным Минобороны РФ, на внешнем рейде были уничтожены четыре морских беспилотных аппаратов, еще три - на внутреннем рейде, при этом незначительные повреждения получил тральщик "Иван Голубец".Накануне ПВО сбила два беспилотника над морем. Предыдущая массированная атака дронов на Севастополь была 16 января 2023 года: тогда ПВО сбила 10 беспилотников.
https://ria.ru/20230216/sevastopol-1852338027.html
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севастополь
Специальная военная операция на Украине, Севастополь
08:57 17.02.2023 (обновлено: 09:02 17.02.2023)
Силы ПВО сбили беспилотник в районе Балаклавской ТЭС в Крыму
Губернатор Севастополя Развожаев: силы ПВО сбили беспилотник в районе Балаклавской ТЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости.
Украинский беспилотник сбит утром в пятницу в районе Балаклавской электростанции в Севастополе, повреждений нет, ТЭС работает штатно, сообщил
губернатор города Михаил Развожаев.
"Укронацисты не оставляют своих попыток нанести удары по важным для Севастополя объектам. Сегодня рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник", - сообщил губернатор в своем телеграм-канале.
Повреждений ТЭС нет, она работает в штатном режиме, сообщил Развожаев.
Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь - главную базу Черноморского флота, а также другие объекты на полуострове. Атакам подвергались штаб ЧФ РФ в городе, объекты энергетики, военные аэродромы. Большинство беспилотников сбивались системами ПВО.
В конце октября была предпринята попытка атаки с помощью воздушных и морских дронов. По данным Минобороны РФ, на внешнем рейде были уничтожены четыре морских беспилотных аппаратов, еще три - на внутреннем рейде, при этом незначительные повреждения получил тральщик "Иван Голубец".
Накануне ПВО сбила два беспилотника над морем. Предыдущая массированная атака дронов на Севастополь была 16 января 2023 года: тогда ПВО сбила 10 беспилотников.