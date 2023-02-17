https://ria.ru/20230217/serbiya-1852694037.html

Премьер Сербии не верит в причастность России к протесту ультраправых

Премьер Сербии не верит в причастность России к протесту ультраправых - РИА Новости, 17.02.2023

Премьер Сербии не верит в причастность России к протесту ультраправых

Премьер Сербии Ана Брнабич заявила, что не верит в то, что Россия каким-либо образом связана с протестом праворадикальных движений у здания резиденции... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T15:02

2023-02-17T15:02

2023-02-17T15:02

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белград (город)

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ана брнабич

александр боцан-харченко

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БЕЛГРАД, 17 фев – РИА Новости. Премьер Сербии Ана Брнабич заявила, что не верит в то, что Россия каким-либо образом связана с протестом праворадикальных движений у здания резиденции президента страны в Белграде в среду. Ультраправые движения Сербии в среду вечером провели митинг перед резиденцией президента в центре Белграда. Собравшиеся, многие из которых принесли российские флаги, протестовали против "франко-германского" плана по урегулированию в Косово и обвиняли президента в готовности принять предложение Запада, призывали к помощи России. Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко в четверг осудил угрозы в адрес президента Сербии Александра Вучича, прозвучавшие на митинге, и указал, что Москва не вмешивается во внутренние дела Белграда, выступает за всестороннее сотрудничество. Вучич в ночь на четверг провел встречу с руководством органов безопасности. Он указал, что Сербию нельзя дестабилизировать связями и деньгами из-за границы и ложным патриотизмом. Глава МВД Братислав Гашич заявил в четверг, что полиция Сербии предотвратит любые попытки экстремистов дестабилизировать страну, нарушить мир и порядок, после чего полиция задержала ряд участников протеста по подозрению в подстрекательстве к насильственному свержению конституционного порядка, одному из них вменяется и незаконное производство, хранение, ношение и распространение оружия и взрывчатых веществ. Задержанные подозреваются также в призывах к гражданам массово собраться в Белграде и силой свергнуть правительство и президента. Так, активист и основатель интернет-портала Деян Петар Златанович на протесте выкрикивал лозунг "кто подпишет, того убьют", лидер правого движения "Народные патрули" Дамьян Кнежевич заявил, что с соратниками "готов на большее, чем беспорядки", трансляция велась в соцсетях. Сотрудники МВД Сербии и Агентства безопасности и информации (БИА) остановили в среду в городе Сремска Каменица автомобиль, в котором обнаружили охотничий карабин с оптическим прицелом и патронами. Автомобилем управлял третий задержанный - сторонник ультраправого движения "Народный патруль" Д.Б. со знакомой, которые ехали на вечерний митинг в Белград. Задержаны еще двое молодых людей, передавшие ему оружие, ведется следствие.

https://ria.ru/20230215/serbiya-1852213644.html

https://ria.ru/20230215/pozdravlenie-1852070316.html

https://ria.ru/20230202/kosovo-1849235021.html

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в мире, сербия, белград (город), россия, александр вучич, ана брнабич, александр боцан-харченко