Премьер Сербии не верит в причастность России к протесту ультраправых
Премьер Сербии Брнабич не верит в причастность России к протесту ультраправых в Белграде
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 17 фев – РИА Новости. Премьер Сербии Ана Брнабич заявила, что не верит в то, что Россия каким-либо образом связана с протестом праворадикальных движений у здания резиденции президента страны в Белграде в среду.
Ультраправые движения Сербии в среду вечером провели митинг перед резиденцией президента в центре Белграда. Собравшиеся, многие из которых принесли российские флаги, протестовали против "франко-германского" плана по урегулированию в Косово и обвиняли президента в готовности принять предложение Запада, призывали к помощи России.
15 февраля, 16:42Блинкен призвал Сербию встать на сторону Украины
Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко в четверг осудил угрозы в адрес президента Сербии Александра Вучича, прозвучавшие на митинге, и указал, что Москва не вмешивается во внутренние дела Белграда, выступает за всестороннее сотрудничество.
"Не верю, что каким-либо образом РФ стоит за этим протестом, непосредственно или опосредовано, прямо или косвенно поддерживает этих людей", - заявила журналистам премьер Сербии.
Вучич в ночь на четверг провел встречу с руководством органов безопасности. Он указал, что Сербию нельзя дестабилизировать связями и деньгами из-за границы и ложным патриотизмом. Глава МВД Братислав Гашич заявил в четверг, что полиция Сербии предотвратит любые попытки экстремистов дестабилизировать страну, нарушить мир и порядок, после чего полиция задержала ряд участников протеста по подозрению в подстрекательстве к насильственному свержению конституционного порядка, одному из них вменяется и незаконное производство, хранение, ношение и распространение оружия и взрывчатых веществ.
Задержанные подозреваются также в призывах к гражданам массово собраться в Белграде и силой свергнуть правительство и президента. Так, активист и основатель интернет-портала Деян Петар Златанович на протесте выкрикивал лозунг "кто подпишет, того убьют", лидер правого движения "Народные патрули" Дамьян Кнежевич заявил, что с соратниками "готов на большее, чем беспорядки", трансляция велась в соцсетях.
Сотрудники МВД Сербии и Агентства безопасности и информации (БИА) остановили в среду в городе Сремска Каменица автомобиль, в котором обнаружили охотничий карабин с оптическим прицелом и патронами. Автомобилем управлял третий задержанный - сторонник ультраправого движения "Народный патруль" Д.Б. со знакомой, которые ехали на вечерний митинг в Белград. Задержаны еще двое молодых людей, передавшие ему оружие, ведется следствие.
2 февраля, 13:40Вучич сравнил "власти" Косово с украинскими