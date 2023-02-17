https://ria.ru/20230217/sanktsii-1852641790.html

В ЕС не планируют утвердить новый пакет санкций на заседании 20 февраля

В ЕС не планируют утвердить новый пакет санкций на заседании 20 февраля - РИА Новости, 17.02.2023

В ЕС не планируют утвердить новый пакет санкций на заседании 20 февраля

Главы МИД ЕС не планируют на заседании 20 февраля окончательно утвердить новые санкции против РФ, консультации не закончены, объявить о санкциях планируется 24... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T12:41

2023-02-17T12:41

2023-02-17T12:50

россия

евросоюз

брюссель

гарри каспаров

жозеп боррель

санкции в отношении россии

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Главы МИД ЕС не планируют на заседании 20 февраля окончательно утвердить новые санкции против РФ, консультации не закончены, объявить о санкциях планируется 24 февраля, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Идея в том, чтобы объявить об этом до 24 февраля, поэтому они (санкции – ред.) должны быть одобрены до этого. В понедельник одобрения санкций не будет, так как консультации продолжаются", - сказал он.Источник уточнил, что "идея заключается в том, чтобы объявить о них 24 февраля".Европейский представитель также сообщил, что глава евродипломатии Жозеп Боррель и европейские министры проведут завтрак с Гарри Каспаровым*. "Мы всегда работали с российским гражданским обществом, внимательно наблюдаем за политической динамикой… это будут основные направления беседы на завтраке с Каспаровым*", - сообщил он.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

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россия, евросоюз, брюссель, гарри каспаров, жозеп боррель, санкции в отношении россии, в мире