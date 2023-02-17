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В ЕС не планируют утвердить новый пакет санкций на заседании 20 февраля
В ЕС не планируют утвердить новый пакет санкций на заседании 20 февраля - РИА Новости, 17.02.2023
В ЕС не планируют утвердить новый пакет санкций на заседании 20 февраля
Главы МИД ЕС не планируют на заседании 20 февраля окончательно утвердить новые санкции против РФ, консультации не закончены, объявить о санкциях планируется 24... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T12:41
2023-02-17T12:41
2023-02-17T12:50
россия
евросоюз
брюссель
гарри каспаров
жозеп боррель
санкции в отношении россии
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Главы МИД ЕС не планируют на заседании 20 февраля окончательно утвердить новые санкции против РФ, консультации не закончены, объявить о санкциях планируется 24 февраля, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Идея в том, чтобы объявить об этом до 24 февраля, поэтому они (санкции – ред.) должны быть одобрены до этого. В понедельник одобрения санкций не будет, так как консультации продолжаются", - сказал он.Источник уточнил, что "идея заключается в том, чтобы объявить о них 24 февраля".Европейский представитель также сообщил, что глава евродипломатии Жозеп Боррель и европейские министры проведут завтрак с Гарри Каспаровым*. "Мы всегда работали с российским гражданским обществом, внимательно наблюдаем за политической динамикой… это будут основные направления беседы на завтраке с Каспаровым*", - сообщил он.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, евросоюз, брюссель, гарри каспаров, жозеп боррель, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Евросоюз, Брюссель, Гарри Каспаров, Жозеп Боррель, Санкции в отношении России, В мире
12:41 17.02.2023 (обновлено: 12:50 17.02.2023)
В ЕС не планируют утвердить новый пакет санкций на заседании 20 февраля
В ЕС не планируют утвердить десятый пакет антироссийских санкций на заседании 20 февраля
БРЮССЕЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Главы МИД ЕС не планируют на заседании 20 февраля окончательно утвердить новые санкции против РФ, консультации не закончены, объявить о санкциях планируется 24 февраля, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Идея в том, чтобы объявить об этом до 24 февраля, поэтому они (санкции – ред.) должны быть одобрены до этого. В понедельник одобрения санкций не будет, так как консультации продолжаются", - сказал он.
Источник уточнил, что "идея заключается в том, чтобы объявить о них 24 февраля".
Европейский представитель также сообщил, что глава евродипломатии Жозеп Боррель
и европейские министры проведут завтрак с Гарри Каспаровым
*. "Мы всегда работали с российским гражданским обществом, внимательно наблюдаем за политической динамикой… это будут основные направления беседы на завтраке с Каспаровым*", - сообщил он.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.